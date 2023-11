Più Educazione Sessuale, più Donne Uccise. Cifre Impietose. Pro Memoria.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di stilum Curiae, continuando nella fortunata serie delle idiozie di moda, pompate dai giornali portavoce del politically correct, quasi tutti, con poche eccezioni, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Pro-Memoria, che ringraziamo per la cortesia. Come potete vedere, l’Italia è al 26° (sì, ventiseiesimo posto) per numero di donne uccise…Buona lettura e diffusione.

§§§ Educazione sessuale? Si UCCIDONO PIÙ donne

… bisognerà colmare le lacune interiori degli uomini, analfabeti sentimentali … Prendiamo per buona la teoria … ci sono prove per sostenere che la strategia funzioni? … MIca tanto … L'equazione tra corsi in aula e diminuzione della violenza non torna … In Germania, l'educazione sessuale è legge dal 1968 … In Svezia, addirittura, dal 1955 … in Germania … 0,87 vittime ogni 100.000 individui di sesso femminile … in Svezia 0,66 … da noi … 0,43, calate a 0,3 nell'anno in corso … in Francia c'è dal 2001, ma il tasso di omicidi di donne era 0,71 … Nel Regno Unito è obbligatoria dal 2020 … 1,9 … le polacche paiono essere più al sicuro delle olandesi … benché i Paesi Bassi comincino la formazione quando i bimbi compiono 4 anni … è la vituperata Italia quella in cui le donne rischiano meno di morire per mano dei loro partner … in Danimarca, l'incidenza dei femminicidi è superiore a quella svedese … L'Austria, una delle patrie del «sex work» legalizzato, è al sesto posto … Il Canada … 0,54 vittime ogni 100.000 donne … USA … 2,9 ragazze uccise ogni 100.000 … i popoli più inclini alla violenza sono quelli nordici, non quelli mediterranei … Perché mai dovrebbe essere lo Stato a incaricarsi di modellare l'uomo nuovo, estromettendo la famiglia? … la panacea non si somministra a scuola … approfittare di un dramma e rispolverare i piani per la propaganda gender in classe … la prevenzione non passa per le omelie Lgbt … la povera Giulia e le altre donne sono morte e qualcuno pensa a resuscitare la legge Zan Collegamento alla fonte

Tag: educazione sessuale, più donne uccise, pro memoria



Categoria: Generale