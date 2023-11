Gaza, i Piani di Israele e USA. Contro la Nuova Via della Seta Cinese.

Il giornalista investigativo Richard Medhurst afferma che “nessuno ha idea di cosa stia accadendo a Gaza e del perché stia accadendo”. Forse no, ma sappiamo cosa non dovrebbe accadere e cioè il brutale attacco asimmetrico contro i civili di Gaza, di cui oltre la metà sono bambini. Sabato molte persone si sono riunite a Londra per chiedere un cessate il fuoco alle atrocità, unendosi a quella che è stata definita la più grande marcia della storia britannica. “Siamo qui insieme, siamo ogni comunità, ogni fede, ogni religione, ogni lingua” ha detto Jeremy Corbyn nel suo discorso alla folla, aggiungendo: “Le nostre manifestazioni sono unite in tutto il mondo…” e questo è vero.

Eppure le atrocità continuano, e i nostri cosiddetti leader creano divisioni nella società e mentre noi combattiamo tra di noi, loro possono farla franca con tutto ciò che vogliono e permettono la continuazione dei crimini di guerra, chiudendo un occhio sulla creazione dell’inferno in terra a Gaza, che fa star male il resto di noi. Perché? Cosa credono i nostri “leader” che giustifichi il massacro di civili innocenti?

Richard Medhurst può dire che non lo sappiamo, ma un paio di settimane fa ha anche dimostrato che potrebbe avere a che fare con l’interesse di alcuni leader mondiali nella creazione di quello che Netanyahu ha chiamato il Nuovo Medio Oriente, come riportato il 22 settembre 2023 da Brett Wilkins.

Netanyahu mostra la mappa del “Nuovo Medio Oriente” – senza la Palestina – all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Brett Wilkins ha riferito il 22 settembre 2023 che Benajamin Netanyahu ha fatto arrabbiare i palestinesi e i loro difensori dopo aver presentato una mappa del “Nuovo Medio Oriente, senza la Palestina, all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York.

“Parlando a un’aula in gran parte vuota, Netanyahu ha mostrato una serie di mappe, tra cui una che non mostrava la Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza. Middle East Eye ha riferito che Netanyahu ha anche mostrato una mappa di “Israele nel 1948″ – l’anno in cui è stato fondato il moderno Stato ebraico, in gran parte attraverso la pulizia etnica di oltre 750.000 arabi – che includeva erroneamente i territori palestinesi come parte di Israele”.

L’ambasciatore palestinese in Germania Laith Arafeh ha dichiarato sui social media che non c’è “insulto più grande a ogni principio fondamentale delle Nazioni Unite che vedere Netanyahu esibire davanti all’Assemblea generale dell’ONU una ‘mappa di Israele’ che si estende su tutta la terra dal fiume al mare, negando la Palestina e il suo popolo, tentando poi di far girare l’uditorio con la retorica sulla ‘pace’ nella regione, il tutto mentre si consolida la più lunga occupazione belligerante in corso nel mondo di oggi”.

Middle East Eye ha osservato che: L’inclusione delle terre palestinesi (e talvolta di quelle appartenenti alla Siria e al Libano) nelle mappe israeliane è comune tra i sostenitori del concetto di Eretz Yisrael – Grande Israele -, una parte fondamentale del sionismo ultranazionalista che sostiene che tutte queste terre appartengono a uno Stato sionista”.

All’inizio di quest’anno, il ministro delle Finanze di Netanyahu, Bezalel Smotrich, ha parlato da un podio ornato da una mappa che includeva anche Palestina, Libano e Siria come parte del Grande Israele. Nello stesso evento, ha detto che “i palestinesi non esistono”.

Brett Wilkins prosegue:

“L’uso di queste mappe da parte di funzionari israeliani arriva in un momento in cui il governo ultranazionalista di Netanyahu ha preso provvedimenti che secondo gli esperti equivalgono all'”annessione de jure” della Cisgiordania occupata. Netanyahu ha usato le mappe nel tentativo di illustrare il numero crescente di Paesi arabi che normalizzano le relazioni con Israele in base agli Accordi di Abramo mediati dall’amministrazione dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump”.

“Non c’è dubbio che gli Accordi di Abramo abbiano annunciato l’alba di una nuova era di pace”, ha detto il primo ministro israeliano. “Ma credo che siamo alla vigilia di una svolta ancora più drammatica, una pace storica tra Israele e Arabia Saudita. La pace tra Israele e Arabia Saudita creerà davvero un nuovo Medio Oriente”.

“I critici hanno obiettato che la pace tra l’apartheid israeliano e le dittature arabe è avvenuta a costo di far avanzare i diritti dei palestinesi. Nel caso del Marocco, gli Stati Uniti hanno riconosciuto l’annessione illegale e la brutale occupazione del Sahara occidentale da parte della nazione nordafricana in cambio della normalizzazione con Israele”.

“Le puntate di Netanyahu di venerdì hanno ricordato a numerosi osservatori il momento in cui, durante il suo discorso all’Assemblea Generale del 2012, usò il disegno di una bomba in un cartone animato per illustrare i progressi dell’Iran nell’avanzamento di un programma di armi nucleari che, secondo le agenzie di intelligence sia statunitensi che israeliane, non esisteva”. (fonte) BRETT WILKINS 22 settembre 2023.

Israele e gli Stati Uniti intendono trasformare Gaza nel “Canale Ben Gurion”, un rivale del Canale di Suez dell’Egitto.

Richard Medhurst approfondisce le informazioni di Wilkins e mostra Netenyahu che traccia una linea rossa con un pennarello e raffigura un corridoio economico che si estende dall’India attraverso gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita, la Giordania, Israele e infine il continente europeo.

“Gli Stati Uniti hanno visto la loro influenza iniziare a svanire e la rilevanza del dollaro a ridursi” […]ci sono tutti questi spioni a Washington che si affannano a cercare di contrastare i BRICS e la Nuova Via della Seta cinese e questa è la loro risposta. Questa è una rivale della Nuova Via della Seta”, sostiene Richard Medhurst.

L’antica via della seta è la più grande e importante via commerciale della storia dell’umanità, un’enorme estensione che va dalla Cina alla Siria, fino al Mar Mediterraneo. Secondo Richard Medhurst, i cinesi sanno quanto sia importante e vogliono farla rivivere. è il futuro dell’economia, del commercio e della politica mondiale.

Un corridoio economico rivale della Nuova Via della Seta.

Secondo Richard, l’Iran e l’Iraq hanno firmato un accordo ferroviario, nel “giro di poche settimane”, il che significa che ora c’è un collegamento ferroviario dalla nuova Via della Seta. Anche il presidente siriano Assad, che è stato isolato dall’Occidente per oltre un decennio, ha firmato un partenariato strategico con la Cina, la più grande economia del mondo.

È un momento cruciale, dice Richard Medhurst. “E non si tratta solo di commercio terrestre, ma anche marittimo”. Questo è fondamentale, ma “per quanto enorme e importante sia, questo è solo un aspetto, c’è ancora il gas, come si può parlare del Medio Oriente e non parlare del gas?”, chiede.

Richard ha raccolto molte altre informazioni che gli hanno permesso di collegare alcuni punti e che si possono vedere nella prima e nella seconda parte dei video qui sotto, che vale la pena guardare.

Cosa è meglio per noi?

In un’interessante intervista rilasciata ad AlJazeera, il regista Michael Moore ha dichiarato: “La maggior parte degli americani non ha problemi ad assicurarsi che non vengano uccisi altri israeliani e a provvedere alla difesa, ma questo non è proprio ciò che sta accadendo in questo momento. Come si può giustificare il massacro di bambini, bambini e alcune di queste notti, metà dei morti, metà dei feriti sono bambini.

“Che cosa stiamo ottenendo in cambio? Cosa stiamo cercando di fare? Che cosa hanno fatto i bambini? E come stiamo difendendo Israele con altri bambini morti? “E chiunque non sia in grado di dire in questo momento, soprattutto chi dice “io sostengo Israele”, di difendere Israele, e poi sostiene e finanzia il massacro di bambini e civili innocenti, non ha alcuna credibilità quando dice di sostenere Israele”.

Quando gli è stato chiesto se la posizione degli Stati Uniti in politica estera fosse fondamentalmente ipocrita, Michael Moore ha risposto: “Lo è, ma penso che ciò che è veramente al centro della politica estera sia ciò che è meglio per noi”. “Fin dall’inizio della creazione di Israele, il governo e le forze armate americane hanno sempre pensato che questa fosse una buona cosa per noi, che avessimo questa base lì, che avessimo tutto l’apparato di intelligence e tutto il resto, tutte le cose che Israele fa, fondamentalmente per assicurarsi che le forniture di petrolio siano lì, in Medio Oriente, e che non saremo ostacolati da questo. […] gli Stati Uniti hanno usato Israele in questo modo per anni”.

Questo piccolo video del vero Joe Biden del 1986 supporta i commenti di Michael Moore.

Mentre Richard Medhurst ha certamente mostrato dei piani per Gaza che possono essere potenziali ragioni e interessi acquisiti per il sostegno a Israele, non possiamo dire con certezza al 100% perché stiamo assistendo alle atrocità che vengono compiute a Gaza. Quello che possiamo dire è che non c’è nulla che possa giustificare il massacro di civili innocenti, soprattutto di bambini. Quello che possiamo anche dire è che gli attacchi che si sono verificati sia in Israele che a Gaza sono come qualsiasi altra guerra, che secondo Paul Varley è “Un massacro di persone che non si conoscono per il profitto di persone che si conoscono ma non si massacrano”.

