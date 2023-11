Meraviglia dell’Evento Cristiano. Tortellini e Vita Eterna. Giacomo Biffi.

INVITO ALLA LETTURA

di David Cantagalli

Ho avuto il piacere e l’onore di frequentare spesso il cardinale Giacomo Biffi, come editore e come amico, specialmente durante il periodo del suo ritiro a Villa Edera, al termine del suo incarico di pastore della Chiesa di Bologna. Nei nostri lunghi incontri parlavamo di tante cose, anche e sopratutto delle passioni che allietano la vita, ed era sempre un piacere ascoltare le sue parole, mai banali, spesso ironiche, e osservare il suo volto, sempre sorridente, sereno. La sua capacità di definire in modo preciso e leggero ogni argomento di conversazione mi ha sempre affascinato, così come quella sua curiosità innata, simile a quella di un bambino, per ogni aspetto della vita. Non ho mai percepito in lui angoscia o preoccupazione, non gli ho mai sentito esprimere un giudizio che non fosse argomentato, spiegato. Nei nostri incontri il cardinale Biffi non ha mai nascosto quella sua naturale propensione verso tutto ciò che è bello e buono, e quanto dico buono mi viene in mente una sua celebre frase: “Mangiare i tortellini con la prospettiva della vita eterna, rende migliori anche i tortellini, più che mangiarli con la prospettiva di finire nel nulla”. L’attesa di poterlo incontrare, il tempo trascorso con lui e il viaggio di ritorno erano sempre per me momenti di grande letizia.

Quando suor Emanuela Ghini mi ha chiesto di scrivere al- cune righe per questo libro, che già nel titolo esprime la personalità e la vita del cardinale Giacomo Biffi, ho accettato vo- lentieri, perché la memoria di tutto ciò che ho avuto modo di vivere con lui ha prevalso sulle remore di un uomo che non ama “apparire”, ma preferisce il silenzio e la solitudine di luoghi ove le strade non hanno un nome.