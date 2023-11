Liberi in Veritate: Affiggere alle Porte delle Chiese il Manifesto Cattolico.

l’opera della creazione. Questo dogma dice che Gesù Cristo, Verbo incarnato, possiede l’infinita natura divina con tutte le sue infinite perfezioni.

5. NATO DAL PADRE PRIMA DI TUTTI I SECOLI: DIO DA DIO, LUCE DA LUCE, DIO VERO DA DIO VERO – La seconda persona divina procede dalla prima e mantiene con essa il rapporto tra Figlio e Padre.

6. GENERATO, NON CREATO, DELLA STESSA SOSTANZA DEL PADRE, PER MEZZO DI LUI TUTTE LE COSE SONO STATE CREATE – L’unità della natura umana con la natura divina nella persona di Gesù si chiama unione ipostatica. Questa unione ha avuto luogo nell’istante stesso del concepimento e non cesserà mai. Gesù possiede due nature che non si trasformano né si mescolano. Cristo possiede un’integra natura divina e un’integra natura umana: la prova è nei miracoli e nella sofferenza. “Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura; poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui” (Col 1, 15-16).

7. PER NOI UOMINI E PER LA NOSTRA SALVEZZA DISCESE DAL CIELO – Il figlio di Dio si è fatto uomo assumendo la natura della creatura umana per redimere gli uomini, perché Dio non redime ciò che non assume. L’uomo caduto non poteva redimere se stesso, poiché è un essere finito e aveva recato offesa a Dio che è infinito; solo un uomo che avesse anche la natura divina infinita poteva retribuire e compensare l’offesa. Cristo, pienamente uomo e pienamente Dio, è pertanto legislatore e giudice degli uomini.

8. E PER OPERA DELLO SPIRITO SANTO SI È INCARNATO NEL SENO DELLA VERGINE MARIA E SI È FATTO UOMO – Lo Spirito Santo eterno, che è la terza persona della Santissima Trinità unico Dio, ha operato in Maria e con il consenso di questa il miracolo dell’Incarnazione del Verbo, che è Dio. L’anima di Maria è stata magnificata per questo.

9. FU CROCIFISSO PER NOI SOTTO PONZIO PILATO – Solo un atto libero da parte dell’amore divino poteva restaurare l’ordine soprannaturale, distrutto dal peccato originale. Cristo si è immolato sulla croce in un vero sacrificio. Ci ha riscattati e riconciliati con Dio attraverso il sacrificio della sua morte sulla croce, visto che il Dio-Uomo Gesù Cristo è anche Sommo Sacerdote.

10. MORÌ E FU SEPOLTO, E IL TERZO GIORNO È RISUSCITATO SECONDO LE SCRITTURE – Dopo la sua morte Cristo, con l’anima separata dal corpo, è sceso nel luogo dei morti. Il terzo giorno dopo la sua morte, è risuscitato glorioso dai morti. Da quel giorno è istituita la Santa Pasqua cristiana per celebrarne e attualizzarne la Resurrezione.

11. È SALITO AL CIELO E SIEDE ALLA DESTRA DEL PADRE – Cristo è salito in corpo e anima al cielo ed è seduto alla destra di Dio Padre (Mc 16, 19; Lc 24, 50-51; At 1, 9-11; Ef 4, 7-13). Con l’Ascensione, Cristo porta la Sua umanità redenta nel seno della Santissima Trinità e da quel momento costituisce per sempre tutti coloro che sono in comunione con Lui come Figli di Dio.

12. E DI NUOVO VERRÀ A GIUDICARE I VIVI E I MORTI – Alla fine del mondo, Cristo, circondato da maestà, verrà di nuovo a giudicare gli uomini. Questo ritorno di Cristo è chiamato Parusia. Tutti i morti risusciteranno con il proprio corpo nell’ultimo giorno. I morti risusciteranno con lo stesso corpo che avevano sulla terra. Qui si includono le realtà del cielo, del purgatorio e dell’inferno. “Non vi meravigliate di questo, poiché verrà l’ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno: quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna” (Gv 5, 28-29).