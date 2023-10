L’Unica Guerra Santa da Combattere. Il Matto.

(Ferdinand Victor Eugene Delacroix, San Giorgio e il Drago)

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni sull’unica guerra santa che valga la pena di combattere, quella contro se stessi. Buona lettura e condivisione.

§§§

IL SALMO DEL GUERRIERO

Qui habitat in adiutorio Altissimi,

in protectione Dei caeli commorabitur

Colui che abita al riparo dell’Altissimo

dimorerà sotto la protezione del Dio del cielo

Salmo 90

Il silenzio praticato con cognizione di causa è padre della preghiera, affrancamento dalla schiavitù, custodia del fuoco, sentinella dei pensieri.

Giovanni Climaco monaco

Esiste una guerra che apre le porte del paradiso. Fortunati quei guerrieri cui è dato in sorte di combattere tale guerra.

Baghavad Gita

*

Nel campo di questo corpo ha luogo una grande guerra.

Kabir, mistico sufi

*

Nel coltivare sé stessi, non esiste la parola «fine». Chi si ritiene completo, in realtà, ha voltato le spalle alla Via”.

Hagakure (Nascosto tra le foglie)

* * *

Il Salmo 90 è proprio del Guerriero, colui che conduce il certame o combattimento spirituale, la «grande guerra santa» (el-jihadul akbar) secondo l’Islam, che, dice la Gita, «apre le porte del paradiso». Il primo verso ci dice che il primo accorgimento non è quello del combattere bensì l’abitare «al riparo dell’Altissimo». Occorre perciò ribadire che nessuna iniziativa, materiale o intellettuale che sia, può acquisire senso se non è condotta abitando in Dio, quindi permanendo nello stato contemplativo che eccede la dimensione fisica e cerebro-intellettuale.

Dallo STARE il MUOVERE, dal CONTEMPLARE l’AGIRE.

Abitare deriva «dal lat. HABITÀRE, che nel senso proprio vale continuare ad avere, ma più comunemente Aver consuetudine in un luogo» (etimo.it), perciò è importante la continuità-consuetudine dell’abitare-dimorare nel «Dio del cielo», il «continuare ad avere» – perciò conservare – questa indispensabile prerogativa.

E allora, prima di tutto: STARE-CONTEMPLARE.

Sottolineiamo come la «protectione Dei caeli» sia tradotta anche «ombra dell’Onnipotente», dacché agli occhi umani l’Onnipotente è Ombra in quanto caelata/cielata, cioè “fatta” di cielo e appunto cielata, cioè ascosa, e proprio per questo infinitamente più reale del visibile, cioè del finito, quest’ultimo essendo tale proprio in virtù dell’Ombra-Luce celeste (da caelum: cielo) che è infinita e lo evidenzia.

Da notare come la protezione del «Dio del cielo» sia ribadita anche successivamente come “scudo”, strumento tipicamente guerriero:

scuto circundabit te veritas ejus

la sua fedeltà ti circonderà come uno scudo

«Possiamo quindi concludere che sotto la protezione dell’Altissimo si trovano soltanto quegli uomini che ne fanno l’oggetto primario dei propri desideri e tremano all’idea di poterla perdere. Vi pensano con quell’assidua meditazione che è segno certo di vera pietà e culto di Dio».

San Bernardo di Chiaravalle, Commento al Salmo 90.

Dice: ASSIDUA meditazione:

«ASSIDUO, dal lat. ASSÍDEO seggo vicino e fig. veglio, assisto, mi occupo costantemente di q.c. composto di AD a, presso e SÈDEO seggo ond’anche SÈDULUS diligente, attento». (etimo.it). Di qui l’Arte dello Star Seduti nell’immobilità del corpo e nella decantazione del pensiero. Quindi apofasi. Abbandono («se il chicco di grano non muore … »). Ritorno all’Essenza pre-umana e divina che informa di sé l’umano. Riassorbimento nel Senso dei sensi, dell’intelletto e della ragione. Teosi.

Breve inciso omologo: nel Buddhismo, ad ASSIDUO corrisponde il termine pāli SATI (sanscrito smṛti, sino-giapponese 念 nian in cinese e nen in giapponese), che significa “presenza mentale, consapevolezza, attenzione”. Insomma, SATI è … ASSIDUA, cioè “resta pronta”, “assiste”, “si prende cura”, caratteristiche prettamente femminili!

Come già osservato, l’abitare-dimorare implicano il contemplare, ovvero quel fervore ultra-cogitativo («l’ardor del desiderio» di Dante, il «fuoco da custodire» di Giovanni Climaco) quale incontenibile slancio ultra-razionale, ana-logico, sostrato tutt’altro che inerte, ed anzi nel suo acme (apex mentis) nutrito di energia divina: di fatto, ogni retto pensiero (sammā-sankappa), ogni retta parola (sammā-vācā) e ogni retta azione (sammā-kammanta) non possono dirsi tali se non promanano dalla Contemplazione, quindi quale estrinsecazione dell’Ombra-Luce divina.

Vale a dire che senza la Contemplazione l’azione scade ad agitazione, il pensiero, per quanto sapiente, a vana elucubrazione e la parola, per quanto forbita, a vano flatus vocis. Pertanto, il vero certamen, ed il vivere quotidiano stesso (e persino il dormire!), è quello accompagnato ed ispirato dalla Contemplazione, la quale, se così si può dire, quasi annulla la distanza fra l’Onnipotente e il Guerriero che dimora nella divina protezione-ombra-luce-scudo, la mente e il braccio del Guerriero facendosi così mente e braccio di Dio.

Ma, ancora, cos’è il contemplare? Nulla di più semplice e quindi di più difficile:

ESSERE PRESENTI A SE STESSI E PERCIÒ A DIO.

Per questo è necessario il certamen, la «grande guerra santa», ossia, come scrive Julius Evola in Rivolta contro il mondo moderno:

«la lotta dell’uomo contro i nemici che egli porta in sé. Più esattamente, la lotta dell’elemento non umano dell’uomo contro tutto ciò che in lui vi è di umano e, come tale, legato al tronco profondo del desiderio e della passionalità, quindi governato dal principio del caos e del disordine». Non per nulla il sufi Kabir ci ricorda che «nel campo di questo corpo ha luogo una grande guerra».

A proposito dei nemici che l’uomo porta in sé, molto interessante risulta il passo del Miles armatus, opera attribuita a Giovanni Olivi (XIII secolo):

«La spada che (il miles) vibra è il chiaro e retto giudizio della verità, che non deve sfiorare, bensì tagliare da se stesso con decisione virile i propri vizi, che sono i nemici interni; e, dopo, gli altrui vizi, qualunque e dovunque siano».

Come si vede, vengono qui sintetizzate le due guerre: la «grande guerra santa» (el-jihadul akbar) cioè quella interiore, e la «piccola guerra santa» (el-jihadul açghar), ossia quella esteriore.

L’unica Reale Presenza essendo quella di Dio (cioè di IO SONO, tempo PRESENTE del verbo ESSERE), il Guerriero ne fruisce mediante la presenza a se stesso, cioè al vero sé originario libero dagli orpelli sensuali, intellettuali e passionali che costituiscono l’ego fittizio e la conseguente egolatria. Essendo PRESENTE a se stesso, AL CENTRO ADESSO (NAKA IMA 中今, disposizione indispensabile nell’Arte della Spada giapponese), il Guerriero abita-dimora alla/nella presenza di Dio, che così diventa la sua protezione-ombra-luce-scudo. La presenza a se stessi si situa sulla soglia che distingue e nel contempo unisce il Divino e l’umano. Nella Contemplazione rinasce il Teantropo, ovvero l’uomo non più soltanto uomo e Dio non più soltanto Dio: grande Mistero!

OSSERVARE TUTTO, tanto dell’esteriore quanto dell’interiore. Il Guerriero è prima di tutto, come dice Giovanni Climaco, una sentinella, figura emblematica del vegliare in armi, dell’esser presente e pronto, dato che per fronteggiare l’avversario, anzi gli avversari,occorre ESSERE SVEGLI, appunto presenti a se stessi e a Dio, come invita ancora san Bernardo:

«Desidero perciò che sia chiara una cosa: nessuno può illudersi di vivere su questa terra senza dover subire gli assalti della tentazione; al cessare di una, l’uomo se ne aspetti sicuramente un’altra; o, per meglio dire, non l’attenda tranquillamente ma piuttosto tenendo bene aperti gli occhi».

Dice “TENENDO BENE APERTI GLI OCCHI”, ossia RESTANDO SVEGLI: riecco Lei, SATI! la Curatrice! La cavalleresca Madonna, la Mia Donna, Monna Angelica cui si addicono gli sfolgoranti (e profetici?) versi di Rimbaud:

«Splendida, radiosa,

dal seno dei grandi mari tu sorgerai,

spargendo sul vasto Universo

l’Amore infinito in un infinito sorriso!

Il mondo vibrerà come un’immensa lira

nel fremito d’un immenso bacio!»

Versi scintillanti i quali, non saprei dire perché, rievocano in me quelli del Poeta nel Purgatorio:

«Dolce color d’orïental zaffiro

che s’accoglieva nel sereno aspetto

del mezzo, puro infino al primo giro,

[…]

Lo bel pianeto che d’amar conforta

faceva tutto rider l’oriente,

[…]

«Lo bel pianeto»: Venere, la stella del mattino che induce ad amare e nel Guerriero s’accompagna a Marte.

Restando svegli, il primo e reiterato passo è quello di rivolgere l’occhio della coscienza ab extra ad intra, poiché è nell’intra che si annidano le sette teste del Drago da combattere: superbia, avarizia, ira, lussuria, gola, invidia e accidia sotto le loro innumerevoli maschere, prima fra tutte la falsa umiltà di cui si serve l’egolatra.

«La guerra esterna è pertanto, sempre e comunque, un epifenomeno di quella interna. Il cavaliere di Bernardo non odia nessuno, nemmeno gli infedeli che è chiamato a reprimere: odia solo il male e il peccato, e li odia anzitutto dentro se stesso. Ogni scontro esterno è il riflesso della psycomachia, ogni vittoria colta in purezza di spirito un malicidium, ogni Templare caduto sul campo un martyr, ogni conflitto episodio della pugna spiritualis».

Franco Cardini, Introduzione a San Bernardino da Siena, La battaglia e il saccheggio del Paradiso. Il brano si riferisce al Liber ad milites Templi de laude novae militiae di san Bernardo di Chiaravalle.

Si notino quel «non odia nessuno» e «in purezza di spirito», indicanti lo STATO INTERIORE DI NON BELLIGERANZA caratteristico del Guerriero. E infatti la guerra la può intraprendere soltanto chi è in pace con se stesso e con Dio.

Si tratta di un certame che, come ci ricorda l’Hagakure, non può mai ritenersi compiuto pena il voltare le spalle alla Via … alla Verità, alla Vita.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: guerra santa, jihad, matto



Categoria: Generale