Dal Malore Improvviso Liberaci, Signore. Benedetta De Vito.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione questo reportage dal centro di Roma. E intanto Pfizer vuole andare nelle scuole per combattere le cosiddette fake news sui vaccini. Hanno la faccia come….Buona lettura e condivisione.

Caro Marco,

stavo scrivendo, la schiena a Via del Boschetto e d’un tratto m’accorgo di urla e schiamazzi. C’è una ambulanza che ostruisce il passaggio. Resto a guardare. Portano la barella al numero tal dei tali. Vedo poco dopo distesa una giovane, ha gli occhi aperti, bianchi, i denti in fuori. Il corpo vibra e dondola, inerte. E’ morta mi dico e prego. Arriva un giovane si vede in crisi, restano un poco dentro tutti assieme poi l’ambulanza va via. E io stavo scrivendo il pezzo che ti mando. Preghiamo Marco.

Non mi importa un fico secco se qualcuno dirà che sono un disco rotto, se gli sbuffi e i soffi si sentiranno fino a piazza Venezia, io continuerò a dire e a ripetere che in Italia e nel mondo intero si sta consumando una strage da malori improvvisi e che questa moria di giovani, giovanissimi e meno giovani, mai vista sino ad ora, è causata dal siero genico (che è un anti-battesimo) inoculato con la forza, con il ricatto e con l’inganno a persone ignare delle conseguenze, convinte da una pubblicità battente, subdola, falsa e anche criminale. Tutti tacciono: magistrati, medici, giornalisti.

E riprendo qui. Tutti tacciono, fanno come le tre scimmiette che non vedono, non sentono e non parlano, mentre i rumori di questo mondo satanico (non esistono più ristoranti o negozi, ad esempio, dove si possa entrare senza essere assordati da musiche che sono rumoracci…) coprono lo stupendo silenzio che consente allo Spirito Santo di sussurrare la Verità al cuore coperto di spine di chi ha deciso di poter fare da solo, di essere dio di se stesso, di decidere qual è il bene e quale il male in un bombardamento di follia che la neochiesa al sapore di nulla sembra approvare.

Ho dato ad esempio una veloce lettura al documento finale del sinodo e mi è venuto in mente questo: un giorno a una amica di mio figlio, laureata e con master in quel vattelapesca di mondo economico pieno di english e di acronimi incomprensibili, ho domandato: “Dimmi, per piacere, che cosa fai quando sei alla tua scrivania?”. E lei ha cominciato a salire e scendere le colline del latinorum di Azzeccagarbugli finché io le ho detto: “Ho capito, ma quando ti vedrò con un bimbo in braccio?”.

Tante parole inutili, ingrovigliate, matasse verbali dove ha giocato un gatto arrabbiato e poi sugo di niente. Non c’è il Signore in quel documento e se non c’è Lui, di certo, c’è quell’altro, il ridicolo signore delle mosche che non sa dire, come Gesù, solo sì sì e no, no, ma sciorina il suo blabla per intontonirti, affascinarti e allontanarti dalla retta via. Ma i signori monsignori sono avvertiti: quello lì non è amico di nessuno, neppure (e tantomeno) di chi lo serve… E torno all’inizio, cioè alla strage da malori improvvisi, non prima di aver spiegato perché ho girato a destra verso San Pietro e dintorni.

Il motivo è semplice. Bergoglio ha detto e ripetuto che il vaccino era un “atto d’amore” e ha obbligato a farlo i dipendenti del Vaticano e i sacerdoti. Ed ecco perché anche la Chiesa che lui ha svenduto al mondo è responsabile e colpevole. E i sacerdoti, tanti, muoiono e sono morti. Parroci ancora giovani come quello di Ribolla un paesino della maremma dove è nato un caro amico.

E’ morto anche un ex abate di Montecassino e non aveva, mi pare, sessant’anni. E tutti morti di malore improvviso. Un tempo si pregava il Signore di concedere una morte lenta, di non morire improvvisamente per avere il tempo di ravvedersi, diprepararsi, di confessarsi, di prendere il viatico. Sì, un tempo.

Quando la Chiesa era Kathekon e Magistra. Ma tornerà ad esserlo come dicono le profezie e io credo, spero, adoro e amo! Preghiamo.

