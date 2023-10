Laudate Deum o Nuovo Dogma Climatico. Osservatorio Van Thuan.

Dopo quindici anni di studio e scrittura sui cambiamenti climatici (prima del riscaldamento globale), sono giunto a diverse conclusioni. In primo luogo, la scienza di oggi non è ancora in grado di comprendere le complessità del clima, un sistema multifattoriale, non lineare, complesso e caotico, quindi la demonizzazione del CO2 e le affermazioni e le attribuzioni e le attribuzioni definitive non sono altro che propaganda pseudo-scientifica. In secondo luogo, economicamente ci troviamo di fronte alla più grande truffa della storia e, politicamente, di fronte a un tentativo di sovvertire l’ordine politico-economico occidentale temendo l’apocalisse inventata. In terzo luogo, al di là di questa agenda di potere si trova un’ideologia anti-umanista e ferocemente anti-cristiana. Da qui il mio dolore leggendo l’esortazione della Laudate Deum di Papa Francesco circa una crisi climatica del tutto inesistente in cui “l’origine umana del cambiamento climatico non può essere messo in dubbio”(n.11). Che cos’è questo documento magisteriale della Chiesa cattolica al quale mi riferisco?

Laudate Deum è un breve testo complementare dell’enciclica Laudato Si, pubblicata nel 2015, su cui ho scritto un capitolo nel libro-commento della Biblioteca degli Autori cristiani a cui hanno partecipato diversi cardinali (tra cui Müller), vescovi e sacerdoti[1]. In quel capitolo, che ho intitolato “L’ombra di Galileo” per ovvie ragioni, non ho nascosto la mia preoccupazione per vari aspetti dell’enciclica. Beh, se Laudato Si mi ha causato una viva inquietudine, la lettura di Laudate Deum mi ha causato un grande allarme.

L’esortazione parla a malapena di Dio: di 73 punti, è menzionato solo in sette, e le poche cinque citazioni bibliche sembrano introdotte con le scarpe. Si potrebbe infatti dire che si tratta di un’esortazione politica piuttosto che apostolica, con un linguaggio più vicino a un rapporto delle Nazioni Unite che a un documento magisteriale della Chiesa. Inoltre, delle 44 citazioni a piè di pagina, 27 corrispondono a Papa Francesco che cita quindi se stesso e 9 a fonti scientifiche, quasi tutte dell’agenzia delle Nazioni Unite per il clima (IPCC). Infatti, al di là di un riferimento a un discorso di Paolo VI preso fuori contesto, non ci sono citazioni dal Magistero precedente.

Si tratta infine di un testo ricco di dettagli tecnici discutibili che si schierano nelle controversie scientifiche, ripete acriticamente le parole d’ordine e le litanie catastrofiche dei profeti delle calamità e possono generare confusione sul ruolo relativo dell’essere umano nella Creazione. Perciò, come figlio della Chiesa, con lealtà filiale e, quindi, con obbedienza alla verità, mi sento obbligato a fare una serie di considerazioni.

Discutibili affermazioni scientifiche

Laudato Si ha affermato che “su molte questioni specifiche la Chiesa non deve proporre una parola definitiva” (LS 61) o definire “questioni scientifiche” (LS 188). Infatti, la Rivelazione divina “non implica in sé una particolare teoria scientifica, [poiché] l’assistenza dello Spirito Santo in nessun caso è garantire spiegazioni riguardanti la costituzione fisica della realtà. Pertanto, la Chiesa, con la sua dottrina sociale, non entra in questioni tecniche”.[3] Quindi, come può la Laudate Deum affermare categoricamente che “non si può più dubitare dell’origine umana del cambiamento climatico” (n.11)?

In effetti, la prima parte dell’esortazione (n.1-19) rende un numero elevato di affermazioni clamorose assumendo un grado di certezza che neppure gli scienziati stessi posseggono. Ad esempio, quando dice che “sappiamo”, che ogni volta che la temperatura sale di 0,5C, alcuni fenomeni estremi aumenteranno (n. 5), conferisce certezza alla semplice previsione di modelli informatici che hanno una scarsa storia predittiva e non sono supportati da prove empiriche.

Inoltre, l’esortazione si basa quasi esclusivamente sull’IPCC delle Nazioni Unite, “una delle più grandi fonti di disinformazione” della “pseudoscienza” del cambiamento climatico, nelle parole del Premio Nobel per la Fisica del 2022, John Clauser[4]. Come ho spiegato altrove, questa istituzione è uno dei principali simboli della corruzione della scienza, dominata da un’agenda globalista che sia Laudato Si che la sua continuazione sembrano ignorare.

La Laudate Deum riguarda la crisi climatica, supponendo che una cosa del genere esista. Tuttavia, più di 1.800 scienziati (tra cui due premi Nobel in fisica) hanno aderito alla Dichiarazione Mondiale del Clima, che nega l’esistenza di qualsiasi emergenza climatica e denuncia l’evidente interferenza della politica nella scienza del clima, pur riconoscendo gli enormi limiti dei vaghi modelli di previsione su cui si basano le previsioni climatiche, in aperto contrasto con la credulità della Laudate Deum.

D’altra parte, opponendo la “stragrande maggioranza” degli scienziati rispetto “la piccola percentuale di coloro che cercano di negare questa prova” (da quando la scienza o la verità è decisa da una maggioranza?) l’esortazione prende posizione e disprezza coloro che mettono in discussione “le prove” (n 13). Atteggiamento identico adottò la Pontificia Accademia delle Scienze quando rifiutò di ascoltare la moltitudine di scienziati scettici prima della Laudato Si[6] nonostante il fatto che l’enciclica stessa sostenesse che “la Chiesa doveva ascoltare e promuovere un dibattito onesto tra gli scienziati, rispettando la diversità delle opinioni” (LS 61). Non l’ha fatto: la stessa Laudato si si è contraddetta accusando coloro che “negano il problema” di porre in essere atteggiamenti ostruzionisti (LS14).

La Laudate Deum usa inoltre un linguaggio allarmista e sensazionalista estraneo al rigore e alla serenità a cui il Magistero ci ha abituato. Così, afferma che “il mondo si sta sgretolando e forse avvicinando ad un punto di rottura” (n.2) e che “la possibilità di raggiungere un punto critico è reale (…). Da lì non si torna”. Tuttavia, anche gli scienziati lontani da qualsiasi sospetto riconoscono che questo presunto punto di non ritorno (tipping point) è speculativo o non esiste[7]. In realtà, si tratta di un’arma di propaganda volta a generare un senso di urgenza nell’adottare misure politiche. Infatti, quel punto “di non ritorno”, è ritardato quando le date passano e l’apocalisse non arriva.

L’esortazione afferma che “i segni del cambiamento climatico ci sono”, e che nessuno può ignorare che negli ultimi anni abbiamo assistito a fenomeni estremi (n. 5. – Si’. Tuttavia, non possiamo notare i segni del cambiamento climatico, che segue le scale temporali di secoli o millenni, quindi è intenso affermare che è sufficiente che sia una singola generazione (n.6) per vedere tali cambiamenti o considerare “lungi periodi” ai decenni (n.8).

L’esortazione afferma che “i segni del cambiamento climatico ci sono”, e che nessuno può ignorare che “negli ultimi anni abbiamo assistito a fenomeni estremi” (n. 5. – Si’. Tuttavia, non possiamo notare i segni del cambiamento climatico, che segue le scale temporali di secoli o millenni, quindi è intenso affermare che “basti una singola generazione” (n.6) per vedere tali cambiamenti o considerare come “lungi periodi” i “decenni” (n.8).

Pertanto, la Laudate Deum sostiene che l’innalzamento del livello del mare “può essere facilmente percepito da una persona nel corso della sua vita, e probabilmente in pochi anni molte popolazioni dovranno spostare le loro case” (n.6). Infatti, dal minimo dell’ultima glaciazione 20.000 anni fa, il livello del mare è aumentato di circa 120 metri, ma negli ultimi decenni aumenta tra 1-2 mm all’anno (secondo gli oceanografi) e circa 3mm all’anno (secondo i satelliti)[8]. In ogni caso, lo stesso IPCC stima un intervallo di crescita inferiore di 10 cm entro il 2050 e un aumento “più incerto” e oltre[9], cifre irrisorie che non porteranno nessuno a spostare le loro case “nei prossimi anni”. Basti ricordare che la prima previsione che i mari copriranno le Maldive è il 1988 e ha dato un periodo di 30 anni per la loro scomparsa sott’acqua. La scadenza è stata rispettata; la previsione non lo era. Forse è per questo che i grandi promotori dell’ideologia del cambiamento climatico (Obama, ecc.) hanno acquisito palazzi sul bordo del mare.

In secondo luogo, anche gli eventi estremi non sono aumentati in modo significativo. Nel suo Quinto Rapporto (AR5) lo stesso IPCC ha riconosciuto che “non vi è alcuna tendenza significativa nella frequenza degli uragani nell’ultimo secolo (…), né prove del segno della tendenza di inondazioni a livello globale (…), né prove sufficienti per quanto riguarda la tendenza osservata nelle siccità a livello globale dalla metà del secolo XX”[11]. Le serie storiche approvano queste affermazioni.[12] Nel suo ultimo rapporto (AR6), l’IPCC ha cercato di accentuare il suo allarmismo, ma continua a mantenere, ad esempio, la “sua scarsa fiducia” nell’attribuzione della siccità all’azione umana nella stragrande maggioranza delle regioni della valle citando studi che mostrano il loro disaccordo con l’attribuzione antropogenica di esse[13], contrariamente a quanto fa ripetutamente la Laudate Deum.

Questa esortazione menziona il tipico allarmismo “della fusione dei poli” (n.16) alludendo a un possibile scenario della fusione di ghiaccio della Groenlandia e di gran parte dell’Antartide (n.5), sebbene il paragrafo dell’IPCC stesso citato dal Laudate Deum conferisca a questo scenario una “prova” limitata (il grado più basso di prove), un fatto che l’esortazione omette. In effetti, il ghiaccio della Groenlandia (10% del pianeta totale) è ora al di sopra della media storica e sembra che la sua leggera diminuzione nel decennio precedente sarebbe stata dovuta a cause naturali. Il ghiaccio continentale dell’Antartide, un serbatoio del 90% del ghiaccio del pianeta, rimane abbastanza stabile[16] come il ghiaccio galleggiante che circonda il continente antartico, che, dopo il suo picco degli ultimi 40 anni raggiunto nel 2014, è ora simile a quello nel 1966. La NASA stima che l’Antartide sta perdendo il 0,0005% di ghiaccio ogni anno, il che i lascerebbe circa 200.000 anni per sciogliersi, anche se con una temperatura media di -57C e senza aver subito alcun riscaldamento negli ultimi 70 anni [20], dubito che dobbiamo preoccuparci. Infine, il ghiaccio artico è meno di un millesimo del ghiaccio del pianeta e galleggia anche, quindi il suo scioglimento non influenzerebbe il livello del mare (principio di Archimede), mentre i ghiacciai, menzionati due volte in questa esortazione, rappresentano solo quattro millesimi del ghiaccio del pianeta.

La richiesta di rigore del Magistero

Il rigore richiesto da un documento magisteriale non è compatibile con la vaghezza e la mancanza di prove fattuali. Questo è il caso della Laudate Deum quando sostiene che “milioni di persone perdono il lavoro a causa dei cambiamenti climatici” e che “l’innalzamento del livello del mare, siccità e molti altri fenomeni hanno lasciato molte persone alla deriva” (n.10). Nella direzione opposta, e senza fornire alcun dato, il documento sostiene che la transizione verso forme rinnovabili di energia è in grado di generare “innumerevoli posti di lavoro”. Piuttosto, accadrà il contrario, poiché l’energia rinnovabile è inefficiente, costosa e intermittente e aumenta notevolmente la bolletta elettrica richiedendo una duplicazione del sistema di generazione con fonti termiche tradizionali per fornire le ore del giorno in cui il vento non soffia e il sole non splende.

Sebbene la natura politico-scientifica della Laudate Deum non manchi di causare perplessità, lo stesso modo di fornire dati indica il fatto che questo documento è stato fatto con fretta e senza correzioni adeguate, probabilmente per voler anticipare il prossimo vertice sul clima (COP 28) a novembre. Non sarebbe stata la prima volta, come il momento scelto per pubblicare Laudato Si, a solo pochi mesi prima del Vertice sul clima di Parigi.

Ad esempio, la Laudate Deum afferma che “la concentrazione di gas serra (…) è rimasta stabile fino al secolo XIX, al di sotto di 300 ppm” (n.11). Non si tratta di gas serra in generale, ma solo di CO2 (il più grande gas serra, di gran lunga, è il vapore acqueo). In termini di stabilità, negli ultimi 800.000 anni e fino al 1960 è oscillato circa tra i 180 e i 300 ppm. Oggi è di circa 400 ppm o solo lo 0,04% dell’atmosfera (è per questo che si chiama gas residuo), ma 500 milioni di anni fa si stima che fosse fino a 20 volte superiore al livello di oggi[21]. Un altro esempio è che, dopo aver affermato che il riscaldamento nell’ultimo mezzo secolo è stato di 0,15 gradi Celsius per decennio (come si fanno notare i cambiamenti in una generazione?), dice che “a questo ritmo” è possibile che in dieci anni salirà di 0,4 gradi Celsius in più (n.12). Allo stesso modo, l’affermazione che le eruzioni vulcaniche spesso causano il riscaldamento (n. 14) è scioccante, in quanto spesso causano un raffreddamento dell’atmosfera, [22]come lo è l’allusione scientifica a “popolazioni rase al suolo da tsunami” anche causate, secondo la Laudate Deum, dal riscaldamento globale e non dal movimento delle placche tettoniche (n.7).

Infine, l’esortazione avverte anche della “deforestazione nelle foreste pluviali” (n. 17) anche se i dati negano qualsiasi allarmismo. La massa forestale del pianeta sembra essere aumentata negli ultimi 40 anni in parte grazie all’aumento di CO 2 2, alimento per antonomasia di piante e alberi, fonte di vita del pianeta che, purtroppo, la Laudate Deum (come ha fatto Laudato Si) ha chiamato inquinante (n.9). La CO 2 2, contaminante? Questo è, secondo le parole di uno scienziato, un abuso di linguaggio, logica e scienza.[24] Per quanto riguarda le foreste “tropicali”, la deforestazione è inferiore allo 0,5% all’anno [25]ed è in parte dovuta al lodevole obiettivo di aprire spazi per l’agricoltura.

Il paradigma tecnocratico e la politica nel Laudate Deum

Dopo le prime 19 osservazioni allarmistiche che fanno semplicemente eco all’agenda climatica delle Nazioni Unite, la maggior parte della Laudate Deum (n.20-60) parla di politica in due parti diverse.

La prima (n-20.33) menziona ciò che l’esortazione, in linea con la Laudato Si, chiama “paradigma tecnocratico” che giustamente mette in guardia dal pericolo di un essere umano trasformato in un dio e orgoglioso del suo potere. Questo necessario campanello d’allarme, tuttavia, è messo in ombra dalla sua difficoltà nel comprendere che proprio il più grande esponente del paradigma tecnocratico sono proprio l’IPCC delle Nazioni Unite, l’Agenda 2030 e gli atei globalisti di Davos. Ci si può chiedere a chi si riferisca l’esortazione quando parla di “grandi poteri economici” o “élite del potere” se non proprio a questi?

In questo senso, credo che dovrebbe essere oggetto di riflessione il parallelismo di certe posizioni con quello di personaggi come Alexander King, fondatore del Club de Roma e grande anti-natalista del secolo XX, quando scrisse che “il nemico comune dell’umanità è l’uomo”, aggiungendo: “Nella ricerca di un nuovo nemico che ci unisca, abbiamo scoperto che l’idea della minaccia del riscaldamento globale (…) si adatterebbe perfettamente”.[26] Lo stesso si potrebbe dire di Maurice Strong, milionario canadese e segretario generale della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo nel 1991, quando ha dichiarò che “gli attuali stili di vita e modelli di consumo della classe media – tra cui l’elevato consumo di carne, l’uso di combustibili fossili, ecc. – non sono sostenibili”. Secondo James Dellingpole, ciò che era più interessante per Strong era “l’idea di un governo mondiale guidato da un’élite auto-nominata”, e molto presto ha scoperto che il modo migliore per raggiungere questo obiettivo era quello “di manipolare e sfruttare la preoccupazione internazionale per l’ambiente”.[27] Gli interessi economici dell’agenda verde non sono mai menzionati, a differenza di quelli dell’industria dei combustibili fossili. Tuttavia, nei primi sei mesi del solo 2023, sono stati superati 360 miliardi di dollari in investimenti nelle energie rinnovabili che dipendono dal mantenimento dell’allarmismo climatico.

La seconda parte (n. 34-60) è suddiviso in tre rubriche: riflessioni sulla politica internazionale, una breve storia dei vertici sul clima e proposte per il vertice sul clima COP 28 che si terrà tra un mese a Dubai e che, come abbiamo commentato, sembra essere la ragione principale di questa esortazione. In questa lunga sezione, appartenente al campo della politica ed estraneo al contenuto di un documento magisteriale, si distinguono tre punti controversi. Il primo è la sorprendente giustificazione dei gruppi ecologisti “radicali” (n.58). Il secodo è l’insistenza sulla creazione di “organizzazioni globali più efficaci” (…) dotate di una reale autorità (n. 35), che significherebbe la genesi di un governo mondiale non molto diverso da quello promosso dalle “elites del potere” delle Nazioni Unite e Davos. Il terzo è la proposta che il vertice sul clima della COP28 sia “storico” con “forme vincolanti di transizione energetica che siano efficienti, obbligatorie e in grado di monitorare ” in modo che il processo che inizia sia “drastico e intenso”. (n.59) In primo luogo, le energie rinnovabili non putranno mai essere efficienti per le leggi inesorabili della fisica. In secondo luogo poi, la loro drasticità obbligatoria e raccomandata garantisce una perdita di libertà e un disastro economico potenzialmente senza precedenti.

L’inquietante sfondo antropologico

Il brevissimo contenuto spirituale della Laudate Deum occupa solo 5 punti dei 73 dell’esortazione (n.61-65) ed è fondamentalmente limitato alle ampie citazioni della Laudato Si con un solo piccolo testo nuovo, il che rafforza la teoria di un’esortazione scritta in fretta. Infine, gli ultimi punti (66-73) sono una breve menzione ad una serie di questioni, insieme a un invito alla cooperazione internazionale.

La cosa più preoccupante della Laudate Deum è che c’è un’opinione negativa dell’essere umano, qualcosa che applaude l’ambientalismo radicale. Ad esempio, Leonardo Boff, un sacerdote secolarizzato che difende l’”eco-teologia della liberazione”, chiama la specie umana “un parassita, un cancro della Terra”, accusando le religioni “abramitiche”, di essere “le più violente” verso la “Madre Terra”[28]. Ebbene, se Laudato Si denunciava “i continui disastri che l’essere umano causa” (LS 34), la Laudate Deum va oltre descrivendo gli esseri umani come “esseri altamente pericolosi”.

Ma l’uomo non è un’altra creatura, ma “l’unica creatura terrena che Dio ha amato come sè stesso” (GS 24), quindi è sconcertante che l’esortazione possa generare confusione sul ruolo relativo dell’essere umano nella Creazione. “Le altre creature di questo mondo hanno cessato di essere compagni lungo la strada per diventare le nostre vittime” (n.15). In effetti, alcune di esse noi le mangiano, mentre si mangiano l’un l’altro, e altri le evitiamo, mentre si evitano tra loro, ma è difficile capire che sono “compagni di cammino dell’uomo” verso la vita eterna. Stesso tono ha l’affermazione del “rapporto ristretto della vita umana con quella degli altri esseri viventi”, che secondo la Laudate Deum la pandemia ha confermato (n.19).

Più preoccupante è la sua affermazione che “la visione del mondo giudaico-cristiana difende il valore peculiare e centrale dell’essere umano (…), ma oggi siamo costretti a riconoscere che è possibile solo sostenere un antropocentrismo situato” (n.67). Cosmovisione o rivelazione ? E questo “ma oggi”, cosa significa esattamente? Infine, affermando che “Dio ci ha uniti a tutte le sue creature” e che tutto il mondo è una “zona di contatto” (n. 66), cita un libro di Donna Haraway, autrice che in quelle stesse pagine si fa beffe della Genesi, parla senza rispetto di Dio e critica “l’eccezionalità umana” proposta dal “monoteismo giudaico-cristiano”.[29]

La Laudate Deum non contribuirà di certo al prestigio del Magistero della Chiesa. Pieno di desiderata politici e discutibili dichiarazioni scientifiche, difende le stesse “élite del potere” che denuncia e trasforma la Santa Sede in un mero portavoce e propagandista degli interessi politici delle Nazioni Unite. Allo stesso modo, in un mondo carente di Dio e saturo di propaganda climatica, questa esortazione non parla di Dio e non smette di ripetere gli slogan climatici. Che parola propone la Chiesa diversa da quella del mondo? Anche se questo è un peccato, la cosa più preoccupante è che solleva un’opinione negativa dell’uomo e una mancanza di chiarezza sul suo ruolo superiore nella Creazione. Né c’è un solo riferimento alla fiducia nella Divina Provvidenza, o a Dio come Signore della Storia, né offre una luce di speranza a un mondo sempre più coperto dalle tenebre.

Prego che la Chiesa scopra che dietro il luminoso e seducente mantello di gentilezza con cui è vestita l’ideologia ambientale climatica senza speranza è nascosta una grande bugia, la base di quella religione globale che le élite del potere vogliono introdurre come un cavallo di Troia nella Chiesa cattolica.

Fernando del Pino Calvo-Sotelo

http://www.fpcs.es

