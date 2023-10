L’Orchestrina del Sinodo Suona, e intanto il Mondo…Viganò, Michael Matt.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione due post pubblicati su Twitter dall’Arcivescovo Carlo Maria Viganò e da Michael Matt, scrittore cattolico statunitense. Buona lettura e condivisione.

§§§

Il Titanic venne costruito come sfida prometeica alla potenza di Dio: mentre il transatlantico solcava le onde verso l’iceberg contro cui si sarebbe schiantato, l’orchestra a bordo della nave continuava a suonare, perché i passeggeri non si accorgessero della tragedia incombente.… pic.twitter.com/CXfLn91rAQ — Arcivescovo Carlo Maria Viganò (@CarloMVigano) October 19, 2023

Il Titanic venne costruito come sfida prometeica alla potenza di Dio: mentre il transatlantico solcava le onde verso l’iceberg contro cui si sarebbe schiantato, l’orchestra a bordo della nave continuava a suonare, perché i passeggeri non si accorgessero della tragedia incombente. Il mondo odierno, in preda allo stesso delirio di onnipotenza, si sta per schiantare contro la realtà dei suoi conflitti, delle sue ingiustizie, dei suoi crimini esecrandi e soprattutto contro la sfida a Dio.

Nel frattempo, l’orchestrina di Bergoglio strimpella i suoi motivetti penosi – la ballata della sinodalità – per distrarre i fedeli dalla catastrofe imminente. Sprofonderanno nell’abisso, e di questi suonatori complici della follia mondialista e dell’ideologia woke rimarrà l’imbarazzante ricordo in qualche vecchia foto sbiadita.

***

Can you imagine how self absorbed you'd have to be — with the world falling into the chaos of civil war and economic collapse — to actually think that anyone seriously gives a damn about your stupid little Synod on Synodality? Please Holiness, Eminences, Excellencies — get… pic.twitter.com/yV1oyIpL5X — Michael J. Matt (@Michael_J_Matt) October 18, 2023

Can you imagine how self absorbed you’d have to be — with the world falling into the chaos of civil war and economic collapse — to actually think that anyone seriously gives a damn about your stupid little Synod on Synodality? Please Holiness, Eminences, Excellencies — get OVER yourselves! #CanceltheSynodNow

Lingua originale: inglese. Traduzione di .

Riesci a immaginare quanto dovresti essere egocentrico — con il mondo che cade nel caos della guerra civile e del collasso economico — per pensare davvero che a qualcuno importi davvero qualcosa del tuo stupido piccolo Sinodo sulla sinodalità? Per favore, Santità, Eminenze, Eccellenze — SUPERATE voi stessi! #CanceltheSynodNow

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: matt, Sinodo, titanic, vigano



Categoria: Generale