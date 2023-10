“Querido Papa, si promueves la homosexualidad me haces mal y también le haces mal a mi parroquia”

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este artículo publicado por Pro-Memoria, a quien agradecemos por la cortesía. Feliz lectura y difusión.

“Cuando usted PROMUEVE la homosexualidad, Santo Padre, ME HACE MAL y también hace mal a mi parroquia”

10 de octubre de 2023

“Algunos de los padres de nuestra parroquia, que realizan la labor más grande que un hombre puede realizar: ser padre y criar a los hijos”

… dijiste que “todos necesitan expresarse libremente”

… las siguientes palabras, no desde Roma, sino desde los suburbios, de un simple párroco

… Papa Francisco, tengo que decirte que estás dificultando mi trabajo como párroco

… En mi ciudad la fe es abiertamente burlada y atacada

… Mis feligreses no pueden llevar una cruz ni pronunciar el nombre de Jesús en el trabajo por miedo a perdersus empleos

… Nuestras escuelas enseñan a los niños desde el jardín de infantes a dudar de la bondad natural de su cuerpo.

… a despreciar el matrimonio y la vida familiar

… Cuando promueves la homosexualidad, Santo Padre, me haces mal y haces mal a mi parroquia

… Cuando no hablas claro, haces muy difícil mi tarea sacerdotal

… Dijiste que dos hombres no pueden “casarse” y que los actos homosexuales son falsos

… pero animas también a los obispos a que bendigan las uniones homosexuales

… Una estudiante de mi parroquia, que asiste a una universidad que es propiedad de los jesuitas, se “casó” con otra mujer

… Dice que permites las bendiciones para las uniones entre personas del mismo sexo en Alemania

… que favoreces a los sacerdotes y cardenales que promueven las relaciones homosexuales

… Se sabe que para guiar el Sínodo has nombrado a un cardenal europeo que promueve las uniones homosexuales

… Necesitamos que enseñes claramente el Evangelio de Jesucristo

…que enseñes la simple verdad del primer libro de la Biblia

… que Dios nos hizo varón y mujer

… por esta razón “el hombre se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne”

… Si no enseñas esto claramente, los párrocos no podremos evangelizar bien a nuestro pueblo, y a toda la gente que sufre

Una carta abierta al papa Francisco

10/6/2023

Querido papa Francisco,

Te escribo en el espíritu de parresía, una palabra bíblica que has utilizado muchas veces para animarnos a hablar libremente, con valentía y sin temor por estar en desacuerdo. En tu discurso de apertura ante los delegados del Sínodo el miércoles, dijiste que “todos deben expresarse libremente”. Te ruego que recibas libremente las siguientes palabras de un simple párroco, no de Roma, sino de las periferias.

Mi papa Francisco, debo decirle que está dificultando mi trabajo como párroco. Trabajo en una de las parroquias en decadencia de San Francisco (California), una ciudad que se enorgullece de haber evolucionado más allá de la fe en Dios. En mi ciudad, la fe es abiertamente hostigada y atacada, y mis feligreses luchan por creer en Jesús. La mayoría de sus familiares, amigos y colegas han abandonado la fe cristiana. Mis feligreses no pueden llevar una cruz ni decir el nombre de Jesús en el trabajo por temor a perder sus empleos. Nuestras escuelas enseñan a sus hijos desde el jardín de infantes a dudar de la bondad natural de sus cuerpos y a despreciar el matrimonio y la vida familiar. Mis feligreses se aferran a las verdades simples de nuestra fe, especialmente las enseñanzas de la Iglesia sobre la persona humana.

Cuando promueves la homosexualidad, Santo Padre, me haces daño y también a mi parroquia. Cuando no hablas claramente, haces muy difícil mi tarea sacerdotal. Has dicho que dos hombres no pueden “casarse” y que los actos homosexuales están mal, pero también alientas a los obispos que bendicen las uniones homosexuales. Una estudiante de mi parroquia, que asiste a una universidad que es propiedad de los jesuitas, se “casó” con otra mujer según la ley estadounidense. Más tarde se extirpó quirúrgicamente los senos y el útero para parecer un hombre. Odia a su madre por haberla criado como católica y su madre llora la pérdida de su hija y de sus nietos. Pero esta estudiante universitaria te señala, Santo Padre. Dice que Tú permites las bendiciones para las uniones entre personas del mismo sexo en Alemania y que favoreces a los sacerdotes y cardenales que promueven las relaciones homosexuales. Sabe que has nombrado para dirigir el Sínodo a un cardenal europeo que promueve las uniones homosexuales.

Eres mi padre espiritual, papa Francisco. Por favor, tienes que saber que me estás haciendo daño y también a mi parroquia. Necesitamos que enseñes claramente el Evangelio de Jesucristo en una época de gran confusión y dolor. Necesitamos que enseñes la simple verdad del primer libro de la Biblia: que Dios nos creó varón y mujer, y por esta razón “el hombre se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne”. Si no enseñas esto claramente, los párrocos no podemos evangelizar bien a nuestro pueblo y todo el pueblo sufre.

Padre Joseph Illo, Parroquia Estrella del Mar, San Francisco, California, Estados Unidos de América

Enlace con el texto original

Publicado en Italiano el 12 de octubre de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/10/12/caro-papa-se- promuovi-lomosessualita-fai- del-male-a-me-e-alla-mia- parrocchia/

Traducción al español del texto original en inglés por: José Arturo Quarracino

