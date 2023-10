Pio XII e la Shoah. Un Cambiamento di Paradigma all’Orizzonte. Hesemann.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo di Michael Hesemann, che un amico tedesco, che ringraziamo di cuore, ci ha inviato tradotto. Buona lettura e condivisione.

§§§

Pio XII – Un cambiamento di paradigma è all’orizzonte. – A Roma, storici e teologi ebrei e cattolici hanno discusso i documenti appena scoperti sul Papa della Seconda Guerra Mondiale e sull’Olocausto.

Del Dr. Michael Hesemann

Nel marzo 2020, Papa Francesco ha aperto gli archivi vaticani sul pontificato di Pio XII (1939-1958), sperando di porre fine a un dibattito che durava da 60 anni: il Papa della Seconda Guerra Mondiale ha davvero taciuto sul crimine millenario dell’Olocausto, come sosteneva il drammaturgo tedesco Rolf Hochhuth nella sua opera teatrale del 1963 “Il Vicario”, e se sì, per quale motivo?

Tre anni e mezzo dopo, dal 9 all’11 ottobre 2023, la Pontificia Università Gregoriana ha invitato storici e teologi ebrei e cattolici a riferire sulle loro ultime scoperte, aprendo allo stesso tempo un nuovo capitolo nel dialogo tra ebrei e cattolici. Il momento non poteva essere più simbolico: la festa ebraica dei Tabernacoli, il 65° anniversario della morte di Pio XII e poco prima dell’80° anniversario del “sabato di sangue”, il 16 ottobre 1938, quando le SS avrebbero arrestato gli ebrei di Roma per deportarli ad Auschwitz. Questo era il piano. Quello che gli organizzatori non potevano prevedere: La conferenza internazionale “Nuovi documenti del Pontificato di Pio XII e il loro significato per le relazioni ebraico-cristiane” si svolgeva proprio mentre lo Stato di Israele doveva respingere il più brutale attacco terroristico della sua storia e piangere 1200 morti. Un numero maggiore di ebrei era stato ucciso in un solo giorno solo durante l’Olocausto.

I tragici eventi in Israele di questi giorni hanno gettato un’ombra sul Congresso all’Università Gregoriana. Hanno impedito alla delegazione israeliana invitata dallo Yad Vashem di recarsi a Roma. Ma hanno anche messo in prospettiva la disputa tra gli esperti, perché a prescindere da come si giudichi il ruolo del Vaticano durante la Shoah – tutti erano uniti nella solidarietà con Israele e riconoscevano ancora di più la riconciliazione tra ebrei e cristiani come l’ordine del giorno. Così, un piacevole rispetto reciproco ha dominato l’atmosfera di questa conferenza, mentre Roma, con il bel tempo di fine estate, è apparsa come il centro di luce di un mondo oscuro. Ma forse questo ha anche evitato qualcosa di peggio, perché una selezione piuttosto unilaterale dei relatori, in primo luogo da parte dell’American Holocaust Museum di Washington, avrebbe potuto rapidamente trasformare la conferenza in un tribunale con il Papa sul banco degli imputati, e Pio XII non se lo meritava proprio.

Tuttavia, l’organizzatore della parte della Gregoriana, il vescovo Étienne Veto, e la sua co-conduttrice americana, Suzanne Brown-Fleming del Museo Memoriale dell’Olocausto degli Stati Uniti, sono apparsi deliberatamente fianco a fianco in armonia, come un interessante duo di contrasti e similitudini. Avevano raggiunto “un livello di fiducia reciproca” e giuravano sulla parola d’ordine “diversità”. Ma spesso mancava il pluralismo delle opinioni, la maggioranza dei relatori offriva un quadro piuttosto unilaterale, mentre il lavoro di altri esperti veniva troppo facilmente ignorato. Al contrario, si è assistito a un’allegra relativizzazione e moralizzazione: “Non vogliamo giudicare” è stato un mantra spesso ascoltato, “vogliamo piuttosto imparare a farlo meglio”. Tutti erano d’accordo su una sola cosa: “Solo tra dieci o quindici anni si potrà avere un quadro più completo”. Questo garantisce almeno i fondi per la ricerca per il prossimo decennio e mezzo, fino a quando, naturalmente, le persone continueranno a non essere d’accordo finché ignoreranno costantemente i fatti scomodi.

Si possono citare alcuni esempi.

Il primo ritrovamento sensazionale, che è stato addirittura presentato in un evento speciale, è stata la scoperta della “Lista di Birolo”; essa elenca i nomi di circa 4.400 persone che erano state nascoste in 182 monasteri romani (di cui 42 maschili) durante l’occupazione tedesca di Roma dal settembre 1943 al giugno 1944 e di cui almeno 3.647 potevano essere chiaramente identificati come ebrei. Gozzolini Birolo, sacerdote gesuita e collaboratore del Biblicum, fu incaricato da suo fratello, padre Leiber, che era segretario privato di Papa Pio XII, di redigere questo elenco per documentare gli sforzi di aiuto del Vaticano subito dopo la ritirata dei tedeschi. La sua importanza non può essere sopravvalutata, perché dimostra ciò che Pio difensore aveva sempre sostenuto: Che dopo l’Azione Ebraica del 16 ottobre 1943, Papa Pio XII ordinò ai monasteri di nascondere gli ebrei e in questo modo l’80% degli ebrei romani sopravvisse all’occupazione. Ma questo è esattamente ciò che il giovane sacerdote gesuita Dr. Dominik Markl, che ha presentato la lista al Biblicum, ha messo in dubbio, letteralmente: “Non c’è alcuna prova che questo sia stato fatto per ordine del Papa”. Anche lo storico della Chiesa di Münster, Prof. Hubert Wolf, finora uno dei critici più severi di Pio XII, ha ammesso: “È ingenuo credere che in una città piena di soldati tedeschi i sacerdoti portassero istruzioni scritte dal Papa ai monasteri”. A proposito: la ricerca ha cercato invano anche un ordine scritto di Hitler sull’Olocausto. Ma il fatto è che, pochi giorni dopo il raid, Pio XII inviò il nipote Carlo Pacelli dal vescovo austriaco Alois Hudal, il quale mantenne buoni rapporti con gli occupanti tedeschi e fece stampare al comandante della città tedesca, il generale maggiore Stahel, 550 manifesti in cui si dichiarava che le case erano “proprietà della Santa Sede” e si vietava l’ingresso ai soldati tedeschi e alle SS (che, sorprendentemente, furono poi rispettati). Solo grazie a questa azione, che proveniva chiaramente dal Papa, i monasteri divennero “case sicure” per i rifugiati ebrei. Poi, il 25 ottobre, Pio XII pubblicò un appello urgente sul giornale vaticano “Osservatore Romano” per concedere protezione a tutti i perseguitati, “senza distinzione di razza o religione” – con cui, ovviamente, si potevano intendere all’epoca solo gli ebrei. E all’improvviso ecco di nuovo l’ordine del Papa!

Amadeo Guerrazzi dell’Università di Padova era del tutto ignorante quando parlava del raid del 16 ottobre 1943. Mons. Hudal scrisse un memorandum sul raid: Carlo Pacelli gli aveva chiesto di intervenire, aveva chiamato il generale Stahel e gli aveva spiegato che il Papa minacciava una protesta che avrebbe messo gli italiani contro i tedeschi e quindi Stahel si era accordato con Himmler perché la “Judenaktion” fosse fermata. Secondo Guerrazzi, questo non era vero: le SS non avevano semplicemente trovato altri ebrei, e Stahel aveva semplicemente inventato la telefonata con Himmler per calmare gli ecclesiastici. Quello che il professore italiano ha dimenticato: ci sono dichiarazioni giurate di due ufficiali tedeschi che dimostrano il contrario. Il tenente Kunkel dello staff di Stahel era presente quando Stahel parlò al telefono con Himmler, e il maggiore generale (allora colonnello) Beelitz dello staff del generale Kesselring fu testimone della conversazione telefonica di Stahel con Himmler. Entrambe le testimonianze si trovano nella Positio sul processo di beatificazione di Pio XII, redatta dal grande gesuita e storico Padre Prof. Peter Gumpel. In realtà, Himmler venne a conoscenza dei retroscena e fece trasferire Stahel sul fronte orientale solo due settimane dopo, dove divenne prigioniero di guerra russo e morì in Siberia. Il suo impegno non era quindi una bugia, ma un’amara serietà, che pagò con la vita.

Molto discutibile anche l’interpretazione dell’archivista vaticano Giovanni Coco, che ha presentato il secondo sensazionale ritrovamento di questa conferenza, la lettera di un gesuita tedesco a padre Leiber, che già nel dicembre 1942 parlava di un “altoforno delle SS” a Rawa Russka, in cui sarebbero stati uccisi 6000 ebrei al giorno. Quindi, secondo Coco, era chiaro che il Papa era “il capo di Stato meglio informato sull’Olocausto” fin dall’inizio e tanto più incomprensibile che non condividesse questa conoscenza con il mondo. Ma Coco, come storico, ha commesso un errore da principiante chiamato “trabocchetto dell’anacronismo”. Egli valuta queste informazioni dal punto di vista odierno; sappiamo che c’era il campo di concentramento di Belzec a 22 km da Rawa Russka, che era un campo di sterminio (anche se senza forno crematorio, motivo per cui il termine “altoforno” sembra un po’ strano). Ma come è stato affrontato questo problema nel 1942? In realtà, è noto da tempo che le voci sui campi di sterminio giunsero agli americani, agli inglesi e al Vaticano a partire dall’estate del 1942. Ma i resoconti provenivano spesso da fonti di quarta mano ed erano così contraddittori che persino le organizzazioni ebraiche (come Guggenheim del Congresso Ebraico Mondiale, che censurò di conseguenza il Rapporto Riegner del 1942) non vi credevano. Pertanto, per evitare imbarazzi sul più delicato palcoscenico diplomatico, era necessaria un’estrema cautela.

Altri storici sono stati altrettanto poco attenti ai fatti. Ad esempio, il rumeno Ion Popa, che ha subito annunciato un libro sull’argomento, ha parlato delle relazioni diplomatiche fin troppo amichevoli tra il regime di Antonescu e il Vaticano. Secondo Popa, esse servivano a coprire gli omicidi rumeni di decine di migliaia di ebrei, da un lato, e a presentare il Vaticano come il benefattore dei perseguitati, dall’altro. Ma a ben guardare, le cose erano molto meno ciniche all’epoca. Su pressione del Vaticano, la Romania non consegnò i suoi ebrei ai tedeschi, che li avrebbero uccisi, ma li deportò nella pur arretrata Transnistria. Dodici interventi diplomatici del nunzio Cassulo dimostrano che le cose non erano affatto armoniose; solo quando i rumeni assecondarono in larga misura i desideri di Roma e permisero anche un aiuto diretto in Transnistria, la Santa Sede mostrò la sua gratitudine.

La vera sorpresa della conferenza, tuttavia, non è stata una delle omissioni di storici di parte (o superficiali), ma un vero e proprio risveglio. Fino ad ora, anche i ricercatori seri sull’Olocausto davano per scontato che il Vaticano e Pio XII avessero aiutato solo o almeno in modo preferenziale i cattolici di origine ebraica che erano caduti sotto le leggi razziali fasciste. Questo era anche il caso della conferenza romana. Brown Fleming, ad esempio, parlò di un “sostegno schiacciante ai cattolici che erano caduti sotto le leggi razziali”. David Kertzer, autore del controverso bestseller “Il Papa in guerra”, ha affermato nel suo libro come alla conferenza: “Il Vaticano stava solo cercando di salvare gli ebrei battezzati”. La storica italiana Raffaela Perin ha affermato: “La conversione degli ebrei era l’obiettivo della Chiesa cattolica negli anni Trenta”. Ma i fondi archivistici del Vaticano parlano una lingua completamente diversa. Hubert Wolf di Münster ha dovuto impararlo quando ha valutato circa 1700 richieste di aiuto da parte di ebrei perseguitati al Vaticano nei fondi archivistici recentemente accessibili per un progetto scientifico della sua università. La prima sorpresa: il 90% è stato trattato. La seconda: il 10% è stato sottoposto personalmente al Papa, che ha ordinato un aiuto concreto in ogni caso. La terza sorpresa: non c’era alcuna differenza nel trattamento degli ebrei battezzati e non battezzati. Wolf: “Al contrario. Nel caso dei cattolici, si chiedeva loro se fossero buoni cattolici. Con gli ebrei non facevano domande, aiutavano e basta!“.

Questa osservazione è stata confermata da Johan Ickx, responsabile dell’archivio storico della Segreteria di Stato vaticana, la cui conferenza è stata forse il momento culminante dei tre giorni di congresso. Ickx, infatti, che ha preparato i documenti per la pubblicazione per conto del Papa, ha di gran lunga la migliore visione d’insieme del loro contenuto. Nel 2018, anche lui credeva che il Vaticano avesse aiutato solo i convertiti e aveva trovato una spiegazione per questo: Naturalmente, un pastore deve occuparsi prima del proprio gregge, gli ebrei di fede avevano le loro organizzazioni di assistenza che lavoravano per loro (ma non per i convertiti), il Concordato permetteva alla Chiesa di lavorare solo per i “cattolici non ariani”, l’aiuto agli ebrei era rischioso.

“A Berlino si finisce già nei guai se si assiste al pestaggio di un ebreo”, riferì il nunzio Cesare Orsenigo dalla capitale del Reich. Ma poi Ickx dovette concludere che la stragrande maggioranza delle 17.000 richieste di aiuto (di cui Wolf vagliò solo il 10%) riguardava ebrei di fede. A quanto pare, tra gli ebrei si era sparsa la voce che il Papa poteva aiutare e lo fece. Infatti, Pio XII non solo aveva chiesto “aiuto ai fuggitivi… anche a quelli di origine semitica” in un concistoro del 1940, ma aveva anche preso immediatamente l’iniziativa. “Quando ho letto tutti questi documenti”, dice Ickx, “ho scoperto una struttura regolare che lavorava in segreto e forniva aiuto agli ebrei in molti modi, attraverso canali segreti e ufficiali”. Questa struttura, che lui chiama “l’ufficio”, era attiva a livello locale (romano), nazionale (italiano), continentale (europeo) e globale. Furono creati corridoi di rifugio, furono coinvolti i vescovi locali (in Italia, ad esempio, i vescovi e gli arcivescovi di Firenze, Assisi – dove trovarono rifugio 300 ebrei da soli, provenienti da ogni parte del Paese – Genova, Verona o Salerno), i nunzi nei Paesi occupati dai nazisti furono incaricati di rinviare le deportazioni, di portare gli ebrei fuori dal Paese o di nasconderli, i nunzi e gli arcivescovi delle possibili mete di fuga furono invitati a procurare i visti. “Erano tutti attivi, facevano il possibile per far uscire le persone dai Paesi pericolosi verso quelli più sicuri e per salvare il maggior numero possibile di ebrei dalla morsa dei nazisti”. Ickx ha continuato: “Questo ufficio per gli ebrei era unico nel suo genere: nessun altro governo offriva un aiuto pratico di questo tipo. Molti dei vescovi e dei nunzi che vi lavorarono furono insigniti dell’onorificenza di “Giusti tra le Nazioni”, in quanto aiutanti degli ebrei durante l’Olocausto, anche se nessuno di loro agì in modo indipendente, ma sempre su ordine della massima autorità: Pio XII”.

Così, nonostante alcune delusioni, la conferenza romana divenne finalmente un punto di svolta. Alcuni possono ancora cercare di difendere i loro pregiudizi, ma uomini come Ickx e Wolf hanno annunciato un cambiamento di paradigma. Pio XII non fu “solo” il Papa che taceva, ma fu prima di tutto il Papa che aiutava. Deve essere chiaro che, nella situazione di tensione dell’epoca, qualsiasi protesta aperta avrebbe messo massicciamente in pericolo questa organizzazione clandestina di aiuti, portandola probabilmente alla distruzione. Così, i documenti appena scoperti forniscono almeno una spiegazione al presunto “silenzio” del Papa, o meglio: alla cauta scelta di parole nelle sue almeno tre dichiarazioni pubbliche sugli orrori della Shoah. Ora si chiede ai teologi morali: una protesta varrebbe la pena di mettere in pericolo centinaia di migliaia di vite? O è davvero prioritario salvare vite umane a tutti i costi? La discussione su Pio XII ci accompagnerà per un po’ di tempo, ma una cosa è emersa chiaramente a Roma: c’è un movimento nel dibattito che è stato condotto con tanta passione!

***

Michael Hesemann ha studiato storia all’Università di Gottinga. Lavora come storico per la fondazione americana “Pave the Way”, che promuove la riconciliazione tra ebrei e cristiani. Hesemann è autore di 48 libri su argomenti di storia della Chiesa, tra cui “Il Papa e l’Olocausto” e “Pio XII. Il papa che si oppose a Hitler” (Cinisello Balsamo 2009).

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: ebrei, gregoriana, olocausto, pio xii



Categoria: Generale