Netanyahu ha Pompato Hamas finché non gli è Scoppiata in Faccia.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di The Times of Israel, che dice con grande chiarezza come Hamas sia stata favorita nel suo sviluppo dal governo israeliano in opposizione all’Autorità Nazionale Palestinese per impedire la creazione di uno Stato palestinese. Un’operazione di grande cinismo, che contava evidentemente di pagare costi piccoli in termini di violenza e vite umane. Ma adesso il cane ha morso molto forte la mano di chi lo nutriva. E Netanyahu mostra in tv le foto degli orrori compiuti da quelli che ha favorito per ottenere la giustificazione emotiva – immorale – del crimine contro l’umanità che sta commettendo verso i civili innocenti a Gaza. Intanto bombarda gli aeroporti di Damasco e Aleppo – quisquilie, vero ? – e i coloni e i soldati ammazzano palestinesi nei territori occupati. I semi per un odio senza fine sono gettati nei solchi sanguinosi. Il titolo di The Times dice: “Per anni Netanyahu ha pompato Hamas. Ora ci è scoppiata in faccia”. Buona lettura e condivisione.

Per anni, i vari governi guidati da Benjamin Netanyahu hanno adottato un approccio che ha diviso il potere tra la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, mettendo in ginocchio il presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas e compiendo al contempo azioni che hanno favorito il gruppo terroristico di Hamas.

L’idea era di impedire ad Abbas – o a chiunque altro nel governo dell’Autorità Palestinese in Cisgiordania – di avanzare verso la creazione di uno Stato palestinese.

In questo modo, nel tentativo di indebolire Abbas, Hamas è stato promosso da semplice gruppo terroristico a organizzazione con cui Israele ha condotto negoziati indiretti attraverso l’Egitto, e a cui è stato permesso di ricevere iniezioni di denaro dall’estero.

Hamas è stato anche incluso nelle discussioni sull’aumento del numero di permessi di lavoro concessi da Israele ai braccianti gazani, che mantengono il flusso di denaro a Gaza, il che significa cibo per le famiglie e la possibilità di acquistare prodotti di base.

I funzionari israeliani hanno detto che questi permessi, che permettono ai lavoratori gazani di guadagnare salari più alti di quelli che percepirebbero nell’enclave, sono uno strumento potente per aiutare a mantenere la calma.

Verso la fine del quinto governo di Netanyahu, nel 2021, sono stati rilasciati circa 2.000-3.000 permessi di lavoro ai gazani. Questo numero è salito a 5.000 e, durante il governo Bennett-Lapid, è aumentato bruscamente a 10.000.

Da quando Netanyahu è tornato al potere nel gennaio 2023, il numero dei permessi di lavoro è salito a quasi 20.000.

Inoltre, dal 2014, i governi guidati da Netanyahu hanno praticamente chiuso un occhio sui palloni incendiari e sul lancio di razzi da Gaza.

Nel frattempo, Israele ha permesso alle valigie contenenti milioni di dollari in contanti del Qatar di entrare a Gaza attraverso i suoi valichi dal 2018, al fine di mantenere il fragile cessate il fuoco con i governanti di Hamas della Striscia.

Un uomo palestinese riceve aiuti finanziari in un supermercato di Gaza City, il 15 settembre 2021, nell’ambito del programma di assistenza umanitaria in contanti delle Nazioni Unite, sostenuto dallo Stato del Qatar. (Mahmud Hams/AFP)

Per la maggior parte del tempo, la politica israeliana è stata quella di trattare l’Autorità Palestinese come un peso e Hamas come una risorsa. Lo ha detto lo stesso MK di estrema destra Bezalel Smotrich, ora ministro delle Finanze nel governo della linea dura e leader del partito del Sionismo religioso, nel 2015.

Secondo vari rapporti, Netanyahu ha fatto un’osservazione simile durante una riunione della fazione del Likud all’inizio del 2019, quando è stato citato per dire che coloro che si oppongono a uno Stato palestinese dovrebbero sostenere il trasferimento di fondi a Gaza, perché mantenere la separazione tra l’Autorità palestinese in Cisgiordania e Hamas a Gaza impedirebbe la creazione di uno Stato palestinese.

Anche se Netanyahu non fa questo tipo di dichiarazioni pubblicamente o ufficialmente, le sue parole sono in linea con la politica che ha attuato.

Lo stesso messaggio è stato ripetuto dai commentatori di destra, che forse hanno ricevuto briefing sulla questione o hanno parlato con i vertici del Likud e hanno compreso il messaggio.

Sostenuto da questa politica, Hamas si è rafforzato sempre di più fino a sabato, la “Pearl Harbor” di Israele, il giorno più sanguinoso della sua storia, quando i terroristi hanno attraversato il confine, massacrato centinaia di israeliani e rapito un numero imprecisato di persone sotto la copertura di migliaia di razzi lanciati contro città del sud e del centro del Paese.

Il Paese ha conosciuto attacchi e guerre, ma mai di tale portata in una sola mattina.

Una cosa è chiara: il concetto di rafforzare indirettamente Hamas – tollerando attacchi sporadici e operazioni militari minori ogni tanto – è andato in fumo sabato.

Solo pochi giorni fa, Assaf Pozilov, giornalista dell’emittente pubblica Kan, aveva twittato quanto segue: “L’organizzazione della Jihad islamica ha iniziato una rumorosa esercitazione molto vicina al confine, in cui si è esercitata nel lancio di missili, nell’irruzione in Israele e nel rapimento di soldati”.

La differenza tra Jihad islamica e Hamas non ha molta importanza a questo punto. Per quanto riguarda lo Stato di Israele, il territorio è sotto il controllo di Hamas, che è responsabile di tutti gli addestramenti e le attività in loco.

Hamas si è rafforzato e ha usato gli auspici di pace tanto desiderati dagli israeliani come copertura per il suo addestramento, e centinaia di israeliani hanno pagato con la vita questa grave omissione.

Il terrore inflitto alla popolazione civile israeliana è così enorme che le ferite non si rimargineranno per anni, una sfida aggravata dalle decine di persone rapite a Gaza.

A giudicare dal modo in cui Netanyahu ha gestito Gaza negli ultimi 13 anni, non è certo che ci sarà una politica chiara in futuro.

