Un’Agenda 2024 dedicata ai Cattolici Tradizionalisti…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un breve post per condividere un messaggio che mi è giunto e che forse qualche lettore del nostro sito può trovare di suo interesse. Buona lettura.

§§§

Monnicraft, artigiana specializzata in veli muliebri e articoli religiosi, propone, per il terzo anno consecutivo l’agenda trad, nata per portare la Tradizione cattolica nella vita quotidiana.

Si tratta di un’agenda 12 mesi, SETTIMANALE, in formato A5, È a colori e conta 290 pagine. Oltre alle pagine settimanali (su due facciate), ci sono rubriche molto utili, tra cui: 12 miracoli eucaristici, inni gregoriani da leggere e ascoltare, spunti di lettura, novene quotidiane, devozioni e preghiere varie, calendario dei santi tradizionale, digiuni e astinenze, ricette legate al culto dei santi.

Il costo è di 25€ più spedizione, e in aggiunta è possibile acquistare la copertina in stoffa al prezzo lancio di 15€.

Dall’1 al 31 ottobre sarà possibile acquistare in preordine il diario. Le agende verranno stampate in base alle copie prenotate. Per preordinare l’agenda occorre compilare il modulo, a questo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuUMQQ0ykozxuXXeqxzA8p60TUBLu3kaJebRWOytZNEpHRsQ/viewform

qui tutte le info

http://monnicraft.com/2023/09/29/agenda-trad-2024/

qui lo sfogliabile da poter consultare

https://www.sfogliami.it/fl/282325/8egucp9krtxejgpuvrzv6m556tzk42

Ecco alcune immagini da poter utilizzare, e un volantino riassuntivo:

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: 2024, agenda trad



Categoria: Generale