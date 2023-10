Segnalazioni di Eventi e Celebrazioni. Lombardia ed Emilia.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il prof. Giovanni Lazzaretti ci invia queste segnalazioni di eventi interessanti. Buona lettura e diffusione.

§§§

[1] ANNICCO (CR) E VIA INTERNET, DA DOMENICA 15 OTTOBRE 2023, 16.00, SCUOLA DI DOTTRINA SOCIALE DELLA LOMBARDIA

Il corso in 8 lezioni, una al mese fino al 12 maggio 2024, si intitola “Capire il mondo di oggi: 8 domande e 8 risposte”. Iscrizione obbligatoria, sia in presenza sia via Internet. PDF allegato.

[2] REGGIO EMILIA, LUNEDI’ 16 OTTOBRE 2023, 18.00, MONS. GIACOMO MORANDI, MESSA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO

In collaborazione con le associazioni scolastiche cattoliche, con invito particolare a docenti e dirigenti.

[3] MILANO, VENERDI’ 20 OTTOBRE 2023, 21.00, TRE SECONDI PRIMA TRE SECONDI DOPO

Spettacolo teatrale presso teatro Carlo Verga, parrocchia San Carlo alla Ca’ Granda. JPG allegato + PDF con mail di presentazione.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] L’OVVIO (MA E’ BENE RICORDARLO)

Massimo D’Alema, in questo breve spezzone, racconta l’ovvio (ovvio che è bene ricordare sempre): chi gestisce il debito

https://youtu.be/v-sld0yK95I? si=zmM7ckN7BsE6LNGV

Ci si dimentica però spesso perchè il debito è in mano ai cosiddetti mercati: “divorzio” Tesoro-Bankitalia = Andreatta-Ciampi & sodali vari, 1981

[2] NUOVI ORIZZONTI

A questo collegamento

https://nuoviorizzonti. voxmail.it/user/z2izy2k/show/ wwg5xf?_t=a70cc1ef

le proposte di Nuovi Orizzonti (Chiara Amirante) nella zona Sassuolo-Parma

[3] L’AMICO TREVISAN MERITA UN BIS

Altro articolo di Fabio Trevisan nella neonata “Testata”

https://latestata.org/2023/10/ 05/breve-confronto-chesterton- guareschi/

Grazie per l’attenzione

Giovanni Lazzaretti

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: milano, reggio emilia, van thuan



Categoria: Generale