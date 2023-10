Ottobrate Monticiane; più Cattoliche che Ecumeniche, per la Gioia di BDV….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito (BDV) offre alla vostra attenzione un mini-reportage sulle ottobre monticiane, (del Rione Monti, per i non romani…) nella parte religiosa della manifestazione. Buona lettura.

§§§

Riprendo dalle righe finali del mio ultimo scritto. Chiudo gli occhi e sono nella redazione romana del Gazzettino mentre rullano i tamburi di guerra degli americani pronti a scagliarsi contro Saddam Hussein (il lupo Ezechiele di allora che oggi si chiama Putin e presto ne avremo uno nuovo, palestinese…) che noia! Intanto l’Italia, la povera Italia, si abituava all’euro dell’Europa (senza Dio) e con l’euro – quei soldini del Monopoli, perché stampati da privati senza base aurea dietro – penetravano le tentazioni luciferine: gender, omosessualismo, insetti a colazione.

Un respiro e continuiamo: sempre a tambur battente, dopo le torri gemelle e la chiamata alla guerra al terrorismo a stelle e strisce, ecco, arrivar “dalla fine del mondo” Il signor Bergoglio. Pian pianino, una sparata via l’altra, si palesa la chiesa arcobalena che mette la fede a testa in giù e Gesù di nuovo in Croce… Piccole grandi storie, io la vedo così, di come si usa la guerra come distrazione di massa per fare il comodo proprio coprendo il cielo col telone infernale del mago di Oz. E ora daccapo, voilà. Finita la psicopandemia, esaurita l’Ucraina (di cui non importa più un fico a nessuno), ecco la vecchia guerra che diventa nuova di zecca nelle parole dei bugisti e che invece è come un fiume carsico. Scompare e a volte ricompare, ma c’è sempre. E ora arriva ad hoc per nascondere la verità sui sieri antibattesimali, le morti improvvise, le auto elettriche che tutto sono fuorché ecologiche…

Prendo fiato e mi metto qui, seduta su un gradino di carta di fabriano e soltanto per aprire una parentesi sulle odiose parole della neolingua arcobalena (inventata dalla scorzaccia d’arancia che racchiude e strangola la vera Chiesa di Nostro Signore). Di queste zuccherose pillole al fiele si riempiono le fauci i traditori. Sembrano pasticche di miele e sono invece infette. Eccole, in piccola parata. Inclusione (genitivo nascosto “del peccato”), percorso (complemento di moto a lungo nascosto “verso l’abisso”), ecumenismo sinonimo di “miraggio di Satana”. Misericordismo: misericordia senza pentimento, ravvedimento. confessione e conversione. Ecco fatto e ora un aneddoto che arriva a fagiolo.

Ieri, nel Rione Monti si festeggiava l’ottobrata monticiana e nel fresco mattino domenicale, tutte le congregazioni presenti nel Primo Rione si sono presentate (e la fotografia li riprende qui sopra, insieme a Monsignor Daniele Libanori, Vescovo ausiliario per Roma centro, per la mia gioia) raccontando ognuna la propria storia che si perde, a volte, nei secoli passati. Ci sono le domenicane, i minimi di San Francesco da Paola, i francescani, le vincenziane, i comboniani, la Pro Sanctitate, i cinesi a San Bernardino e, mmm, mi pare di averli elencati tutti, almeno quelli che erano presenti. Io, a dire il vero, le conoscevo tutte quante e di ognuna sapevo la storia, chi sono stati i fondatori e quale carisma portano nel mondo. E ho festeggiato tanti amici consacrati e dolci suore sorridenti.

Seduta davanti al palco una signora, guardandomi fissa, mi ha detto: “Sì, ma le altre religioni? Mi avevano promesso un discorso interreligioso!”. Io, guardandola diritta negli occhi ho risposto: “A me interessano solamente le realtà cattoliche presenti nel nostro amato Rione”. Nel suo sguardo una vertigine, un dubbio, lo sgomento. No, non se lo aspettava, anche perché poco prima il presentatore aveva sciorinato alcune paroline arcobaleno. Sì, ero fuori luogo. Ma contenta di esserlo e il bello è che la signora, una gentilissima signora, non ha proferito verbo. Zitta ha ascoltato i consacrati e con me li ha applauditi. Niente inclusione, evviva!

§§§

