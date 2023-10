R.S.: Bergoglio non è il Samaritano, ma il Viandante Pesto e Sanguinante.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo breve commento di un amico fedele del sito, R.S., alla discussione che è in corso ormai da vari giorni sul ruolo e la figura di Bergoglio. Buona lettura, meditazione e condivisione.

§§§

Bergoglio è un uomo.

In un certo senso è il malcapitato incappato nei briganti sulla strada tra Gerusalemme e Gerico: gli hanno tolto la sua ricchezza, il senso della sua vocazione.

In un altro senso Bergoglio è il Levita e il Sacerdote della medesima parabola, uno che non ha tempo per attardarsi con chi è di disturbo ai suoi programmi.

Bergoglio si fa fatica nel vederlo nei panni del Samaritano, per la semplice ragione che il Samaritano è figura del Cristo e Bergoglio con Cristo (Dio incarnato, crocifisso e risorto) ha un brutto rapporto.

Comunque lo si veda, Bergoglio è il mio prossimo e Gesù dice di farmi prossimo: non solo di “essere prossimo” (staticamente), ma di “farmi prossimo” (con un movimento volontario, verso).

Non lo si può odiare.

Non lo si può ignorare.

Bisogna andare verso Jorge Mario, nel suo essere pesto e sanguinante, dolente e senza la gioia che gli è stata tolta. Bisogna fasciarlo e lasciarlo convalescente nella locanda, accordandosi per saldare il conto al ritorno.

Saprò essere così solidale, specialmente nei confronti di chi a quelli come me non lesina quintalate di acidità?

Non nel mio nome, ma nel nome di Gesù sì.

Bergoglio è un uomo, malcapitato sulla strada del mondo. I briganti vogliono scucirgli di dosso la salvezza dell’anima, innescando tante cattiverie da poter scucire la salvezza anche dalle vittime del fare bergogliano.

No: non è questo che vuole il Signore. Non è questa la volontà del Padre. Perciò bisogna avere pietà dell’uomo Jorge Mario, perché la misericordia di Dio possa contagiare la nostra volontà più del desiderio di una giustizia sommaria, che solo Dio sa quanto può far prudere le mani…

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, buon samaritano, R.S.



Categoria: Generale