Precisazione: la Simonia non è un’Eresia, secondo il CDC.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, gli articoli di don Francesco D’Erasmo sul papa l’eresia stanno suscitando molto interesse. Pubblichiamo adesso un beve contributo da un sacerdote, don G.M. sul tema della simonia, toccato nei precedenti articoli. Buona lettura e diffusione.

§§§

La Simonia non è un’eresia

Per capire se la simonia sia o no una eresia è bene accertare l’attuale disciplina canonica, non riferirsi semplicemente a S. Tommaso (S.Th. II-II q. 100, a. 1, ad primum).

L’attuale CIC distingue con accuratezza l’eresia dalla simonia: la prima è trattata sotto il titolo “Delitti contro la fede e l’unità della Chiesa” (can. 1364-1369), la seconda è trattata sotto il titolo “Delitti contro i sacramenti”. Inoltre anche la disciplina penale prevista per le due colpe è differente. Per l’eretico è prevista la scomunica latae sententiae e altre pene eventuali (di ingiunzione o proibizione).

Per il simoniaco invece è previsto l’interdetto o altra pena espiatoria, ma non la scomunica.

Dunque l’attuale CIC non annovera la simonia nella specie dell’eresia, cioè fra i delitti contro la fede.

Ecco qui sotto i testi.

Can. 1364 – § 1. L’apostata, l’eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica latae sententiae, fermo restando il disposto del can. 194, § 1, n. 2; inoltre può essere punito con le pene di cui nel can. 1336, § 2-4.

Can. 1380 – Chi per simonia celebra o riceve un sacramento, sia punito con l’interdetto o la sospensione o con le pene di cui nel can. 1336, §§ 2-4.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: d'Erasmo, papa eretico, simonia



Categoria: Generale