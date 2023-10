Sorry, il Cristianesimo non è Inclusivo. Rassegnatevi. Luca Del Pozzo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Luca Del Pozzo, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni – e speranze – sul Sinodo che è appena cominciato, e approfitta dell’occasione per ricordare alcune casucce che la narrazione ecclesiastica sembra dimenticare con frequenza…buona lettura e condivisione.

§§§

Tra tante incertezze e più di un dubbio, da qualche giorno è entrato nel vivo il Sinodo sulla sinodalità cosiddetto.

C’è solo da sperare che non ne esca una versione ulteriormente edulcorata e politicamente corretta del cristianesimo, anzi meglio del cattolicesimo. Le premesse, inutile dirlo, ci sono tutte. Si discuterà tanto e su tanti argomenti.

C’è però un tema, per così dire, “a monte” sul quale forse sarebbe opportuno che la variegata assemblea riflettesse seriamente.

Il tema è che se è vero che Cristo è morto per tutti, il Vangelo non è per tutti.

Ciò che rende il cristianesimo esclusivo e non inclusivo, checché ne dica la narrazione ecclesiale mainstream.

Gesù stesso non ha lasciato scampo ad equivoci: “molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti” (Mt 22, 14). Né la vita cristiana è a costo zero: il Vangelo è esigente, comporta un combattimento e, in alcuni casi, rinunce anche molto serie. E questo perché, lo ricorda l’Apostolo, “siete stati comprati a caro prezzo” (1Cor. 6, 20).

Se la Chiesa cede su questo è finita.

Anche se il mondo su tante questioni rifiuta ormai il suo insegnamento giudicandolo troppo “rigido” o “fondamentalista” o “intransigente”, non per questo la Chiesa può scendere a compromessi. Sempre che, ovvio, creda ancora che il Vangelo sia “la” parola in grado di salvare l’uomo e sempre ammesso che ci sia ancora un uomo da salvare.

Con buona pace dei teorici della complessità, nel cristianesimo le cose sono estremamente semplici, limpide, cristalline.

Senza se e senza ma.

Se dunque al mondo la dottrina della Chiesa, come ‘o presepe a Nennillo di Natale a casa Cupiello, non piace, non c’è problema, va bene così.

Basta che sia chiaro che non è la dottrina della Chiesa il problema, è al mondo che non piace. E se non gli piace, libero il mondo di rivolgersi altrove e di vivere come meglio crede. Ma voler riscrivere la grammatica del cristianesimo ricorrendo oltretutto ad improbabili funambolismi teologico-pastorali, perché il mondo si rifiuta di accettare la Rivelazione di Dio sull’uomo e su tutto il resto, anche no, grazie.

“Il buon Dio – fa dire Bernanos al curato di Torcy – non ha scritto che noi fossimo il miele della terra, ragazzo mio, ma il sale. Ora, il nostro povero mondo somiglia al vecchio Giobbe, pieno di piaghe e di ulcere sul suo letame. Il sale, sulla carne viva, brucia. E tuttavia le impedisce di marcire”.

Oggi come ieri e come domani, la scelta che la Chiesa ha davanti a sé è sempre la stessa: adottare il “modello Aronne”, ossia dare al mondo un po’ di miele dicendo ciò che il mondo vuole sentirsi dire anche a costo di dire ciò che non piace a Dio; oppure adottare il “modello Mosè”, tornando ad essere sale, e sale che brucia sulla pelle, dicendo al mondo ciò che piace a Dio anche se ciò che dice non piace al mondo.

Purtroppo non sono mancati nel recente passato né mancano oggi esempi del primo tipo, con parole spesso ambigue da parte di vescovi e sacerdoti (come pure di teologi o sedicenti tali).

Il Sinodo è una buona occasione per cambiare rotta e tornare ad essere la Chiesa che Cristo ha pensato e voluto, “segno di contraddizione” e che predica un vangelo che è “scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani”. Staremo a vedere.

Luca Del Pozzo

§§§

§§§

