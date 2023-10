Iniziative ed Eventi a Brescia, Modena, Reggio Emilia e Roma.

Buon pomeriggio cari volontari!

I primi giorni stanno procedendo senza intoppi e vi ringrazio per la bella partecipazione che c’è stata sia all’evento di lancio sia in questi primi giorni di veglia.

Vi ricordiamo di continuare ad essere puntuali come state già facendo, per aiutarci tutti.

Inoltre vi ricordo di posizionarvi nell’angolo vicino al semaforo per avere una visibilità maggiore. SOLO nel caso ci fossero molti volontari presenti (numero maggiore di 7), allora ci si potrà spostare al centro del Largo del Pozzo per non intralciare il passaggio (nel luogo dell’evento per intenderci), ma dopo aver dato il cambio alle persone che si trovano vicino al semaforo al cambio dell’ora.

È successo già in queste ore che qualcuno passi per provocare in modo poco elegante. Vi invitiamo come sempre a non rispondere ed anzi intensificare la preghiera, ricordandosi anche dei persecutori e a non rilasciare dichiarazioni di alcun genere.

Invito chi non l’abbia ancora fatto a scaricare l’applicazione di Telegram dallo store di Android o Apple e ad entrare nel gruppo della 40 giorni per la vita di Modena perché abbiamo visto quanto questo faciliti le comunicazioni quotidiane. Inoltre verranno mandate notizie sul tema, foto dalle altre campagne in giro per il mondo e delle riflessioni quotidiane che aiutano la preghiera.

Link canale 40 days Modena su telegram https://t.me/+FtcsOM-oolNlMjE0

Prossimi appuntamenti

Per dare la possibilità di fare formazione a chi non è riuscito a partecipare alla prima serata, e ai nuovi volontari, il giorno lunedì 9 ottobre, alle ore 21 ci sarà una riunione online su cosa fare e come comportarsi durante la veglia. Invitiamo anche chi avesse già partecipato, perché lasceremo ampio spazio ad uno scambio di impressioni ed esperienze a due settimane dall’inizio della campagna.

La partecipazione è quindi fortemente consigliata a tutti i volontari.

Al termine della presentazione, ci sarà la possibilità di porre domande ai coordinatori per chiarire qualsiasi dubbio in merito alla veglia e verranno date note pratiche e di comportamento.

Nel frattempo fate riferimento al vademecum in allegato per qualsiasi dubbio, e a questa email per qualsiasi chiarimento.

Formazione 40 Giorni per la Vita: Lunedì, 9 ottobre 2023, 21.00 – 22.00 Link alla videochiamata:

https://meet.google.com/gki-yqbg-bfa

Nell’attesa di vederci alla veglia, la ringrazio anticipatamente di cuore a nome di tutto il team.

Leader e Communication Director 40 Days for Life Modena