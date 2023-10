Opus Dei. Lettera al papa di una soprannumeraria.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, su segnalazione di un amico sacerdote che vive e opera in Messico offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questa lettera pubblicata da un sito messicano, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

Mercoledì 16 agosto 2023

Caro Santo Padre:

sono (o ero, grazie a lei) una soprannumeraria dell’Opus Dei a Barcellona. Non ho nascosto la mia opinione sulla Sua persona, basata su fatti e non su opinioni, tra i sacerdoti con cui mi sono confessato e anche tra i laici di questa istituzione.

Mentre sono stato minacciata di espulsione, che alla fine non c’è stata, altri membri dell’Opus Dei hanno accolto con incredulità il mio racconto dei suoi misfatti nella Chiesa di Gesù Cristo. Quale tipo di cecità preternaturale li avvolge?

Ma non la chiamerò Santo Padre, perché lei non è un santo (quale santo strapperebbe più di 80.000 laici dell’Opus Dei dal loro grembo vivo senza contemplazione a colpi di decreto, lasciandoli in una terribile insicurezza morale?), né un padre, ma un patrigno malvagio che attacca il bene perché dà gloria a Dio. Immagino che la demolizione dell’Opus Dei sarà una delle decorazioni più prestigiose con cui Satana lo premierà quando arriverà all’Inferno.

La lista dei suoi errori è infinita, ma ne basteranno alcuni:

Conosco coppie che vivono insieme e che sono così fedeli da avere la grazia del sacramento”, “Maria e Giuseppe non sono nati santi ma sono diventati santi”, “i comandamenti della Legge di Dio non sono assoluti”, l’apertura alla comunione sacrilega dei “risposati” dopo Amoris laetitia, l’affermazione che i malvagi non vanno all’inferno ma che le loro anime si disintegrano, il cambiamento sulla moralità della pena di morte, l’idolatria della Pachamama nella Basilica Petrina, l’equiparazione di tutte le religioni sulla scia del documento di Abu Dhabi, il suo esplicito sostegno alle unioni civili omosessuali e alle agende massoniche all’ONU, compresi un vaccino pericoloso e il cambiamento climatico che non lo riguardano, la nomina di omosessuali/omosessualisti all’episcopato, al cardinalato o ad altre posizioni chiave, la destituzione di laici, sacerdoti, vescovi e cardinali che hanno difeso la verità di fronte alle sue sciocchezze anticattoliche, l’elogio o la decorazione di abortisti come Emma Bonino e Lilianne Ploumen…. Lo smantellamento della Pontificia Accademia per la Vita, nominando tra i suoi membri persone dedite alla prosodomia/aborto/eutanasia/sperimentazione embrionale, la persecuzione della Messa tradizionale e delle istituzioni religiose tradizionali/conservatrici, l’espulsione di suore dai monasteri, l’elogio di sacerdoti/laici/artisti comunisti, blasfemi o eretici, la protezione di sacerdoti abusivi o pedofili, fin dal suo periodo in Argentina… Devo continuare?

La sua ipocrisia cresce con l’avanzare del suo falso pontificato: senza andare oltre, alla GMG di Lisbona si è messo a proclamare come uno sciocco che nella Chiesa c’è posto per tutti, ma il giorno dopo decine di migliaia di laici hanno smesso di entrare nell’Opera perché lei lo ha decretato. Sappiamo già che non è stato un capriccio: è perché non sopporta i cattolici che deride ogni volta che ne ha l’occasione perché seguono fedelmente la dottrina della Chiesa, perché lei, come tutti i peccatori impenitenti, volete che si smarriscano tutti.

È stato profetizzato che la Chiesa minata dalla Massoneria, di cui lei ricopre la carica più alta, dovrà cadere. Rinascerà una nuova Chiesa in cui non troveranno posto né i cinici, né gli ipocriti, né gli ambiziosi, né i lussuriosi. E quella Chiesa la vedrete solo dal palco di Giuda nel regno oscuro di Satana.

