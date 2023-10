Bergoglio “Inimicus Ecclesiae”. Importante dichiarazione di mons. Viganò.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo importante video dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò, in cui l’ex nunzio apostolico negli Stati Uniti fa il punto sulla situazione attuale della Chiesa, e in particolare sulla figura, il ruolo e lo standing di Jorge Mario Bergoglio sulla sua elezione. Non appena sarà disponibile il testo lo allegheremo. Buona visione e diffusione.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglgio, conclave, vigano, vitium consensus



Categoria: Generale