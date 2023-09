Il papa, l’ambiente e i cattolici USA. Pew Research Center, un sondaggio.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo del Pew Research Center, che ringraziamo per la cortesia, che indica come i cattolici USA si pongano di fronte ai problemi dell’ambiente. Appare evidente come la propaganda ambientalista sia ben presente anche in ambito cattolico. Buona lettura e diffusione.

§§§

Papa Francesco ha parlato spesso di cambiamenti climatici durante la sua decennale guida della Chiesa cattolica romana. Nel 2015 ha dedicato un’intera enciclica alla questione, citando il consenso scientifico sul fatto che la Terra si sta riscaldando a causa dell’attività umana. La prossima settimana dovrebbe pubblicare un nuovo documento che, a suo dire, “affronterà i problemi attuali” legati al clima.

Nonostante gli anni di esternazioni di Francesco sull’argomento, non tutti i cattolici negli Stati Uniti condividono le sue preoccupazioni, secondo un sondaggio del Pew Research Center del 2022. Ad esempio, le opinioni variano in base a:

Partito: L’82% dei cattolici democratici o che propendono per il Partito Democratico afferma che il cambiamento climatico globale è un problema estremamente o molto grave, mentre solo un quarto dei cattolici repubblicani e di quelli che propendono per il Partito Democratico afferma lo stesso.

Razza ed etnia: il 71% dei cattolici ispanici considera il cambiamento climatico un problema estremamente o molto grave, rispetto al 49% dei cattolici bianchi non ispanici. (Nel sondaggio del 2022 non c’era un numero sufficiente di cattolici neri o asiatici da analizzare separatamente).

Età: i cattolici di età compresa tra i 18 e i 49 anni hanno una probabilità leggermente maggiore rispetto a quelli di età superiore ai 50 anni di esprimere un alto livello di preoccupazione per il cambiamento climatico (61% contro 53%).

In generale, i cattolici non sono più propensi degli americani in generale a considerare il cambiamento climatico come un problema serio. Una percentuale identica in ciascun gruppo afferma che il cambiamento climatico globale è un problema estremamente o molto grave (57%).



Un grafico a barre orizzontali mostra che la maggioranza dei cattolici statunitensi considera il cambiamento climatico globale un problema serio.

Ma le opinioni tra i cattolici differiscono, riflettendo simili spaccature nella popolazione americana in generale. Gli adulti statunitensi che hanno 49 anni o meno, che sono democratici o che si identificano con una razza o un’etnia diversa da quella bianca non ispanica sono generalmente più propensi a esprimere preoccupazione per il cambiamento climatico rispetto a coloro che hanno 50 anni o più, che sono repubblicani o bianchi non ispanici.

Tra gli adulti statunitensi in generale, l’opinione sul cambiamento climatico è fortemente legata al partito politico. I democratici e gli elettori di orientamento democratico hanno molte più probabilità dei repubblicani e degli elettori di orientamento repubblicano di affermare che il cambiamento climatico globale è un problema estremamente o molto grave (83% contro 25%). Questo divario è alla base di molte delle apparenti differenze di opinione tra i gruppi religiosi, compresi i cattolici. In generale, i cattolici statunitensi sono politicamente divisi in modo uniforme. Ma i cattolici bianchi non ispanici o più anziani hanno molte più probabilità di essere repubblicani rispetto a quelli ispanici o più giovani.

Le differenze partitiche e demografiche nelle opinioni dei cattolici sul cambiamento climatico si estendono anche ad altri temi legati all’ambiente. Ad esempio, il 44% dei cattolici afferma che il riscaldamento della Terra è dovuto principalmente all’attività umana – in linea con la posizione del Papa, secondo un sondaggio separato del Centro di giugno.

Circa tre su dieci (29%) affermano che il riscaldamento è dovuto principalmente a modelli naturali, mentre il 13% sostiene che non ci sono prove concrete che il pianeta si stia riscaldando. I cattolici democratici, più giovani o ispanici hanno più probabilità di quelli repubblicani, più anziani o bianchi non ispanici di affermare che il riscaldamento della Terra è dovuto principalmente all’attività umana.

Un grafico a barre orizzontali sovrapposte mostra che il 44% dei cattolici statunitensi afferma che il riscaldamento della Terra è dovuto principalmente all’attività umana.



La frequenza con cui i cattolici sentono parlare di questioni climatiche nelle prediche

Oltre a chiedere agli americani quali sono le loro opinioni sul cambiamento climatico, il sondaggio del 2022 Center ha chiesto agli intervistati quanto spesso sentono parlare di questo argomento nei sermoni.

Tra coloro che frequentano le funzioni religiose almeno mensilmente, i cattolici statunitensi indicano che il cambiamento climatico non viene discusso frequentemente dal pulpito. Circa uno su dieci (8%) afferma che nei sermoni si parla molto o abbastanza del cambiamento climatico, mentre il 50% afferma che se ne parla poco o in parte. Circa quattro persone su dieci (41%) che frequentano regolarmente la Messa dicono che non si parla di cambiamenti climatici.

Complessivamente, quindi, il 58% dei cattolici che frequentano le funzioni almeno mensilmente afferma che nei sermoni si parla almeno un po’ di cambiamenti climatici.

Tra i cattolici che frequentano la Messa almeno mensilmente, il 36% afferma di aver sentito parlare almeno un po’ di cambiamenti climatici nelle prediche e che queste ultime esprimono sempre o spesso l’opinione che “abbiamo il dovere di prenderci cura della creazione di Dio”. Una percentuale minore afferma che i sermoni della propria congregazione esprimono sempre o spesso “il sostegno alle azioni per limitare gli effetti del cambiamento climatico” (23%); “la preoccupazione che le politiche volte a ridurre il cambiamento climatico diano troppo potere al governo” (9%); o “l’opinione che non dobbiamo preoccuparci del cambiamento climatico” (8%).

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: ambiente, papa, pew research, usa



Categoria: Generale