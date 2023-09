Bergoglio, Biden e il “Dono della paura”. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Mastro Titta oggi ci parla della corssipondenza d’amorosi sensi fra Jorge Mario Bergoglio e Joe Biden. Buona lettura e condivisione.

§§§

MASTRO TITTA: SMETTETELA DI CONTRARIARE L’AUTORITÀ. RINGRAZIATE DEL DONO DELLA PAURA. SOPRATTUTTO, GUARDATELI BENE

Sleepy Joe Biden ha tenuto un’interessante lezioncina, forse l’unica coerente da un anno a questa parte, per dire agli americani – e quindi al “mondo libero” di cui ci fregiamo far parte – di smetterla di mettere in discussione il Covid-19 e tutto il suo portato di meraviglie: vaccini che non funzionano e uccidono, obblighi conseguenti e carta straccia dei diritti e dell’economia dell’intero Occidente deindustrializzato e ridotto ad una gigantesca lavatrice di soldi sporchi, come peraltro dimostrano gli scandali che riguardano il presidente e i suoi famigliari più stretti.

Un messaggio a metà fra il paternalistico e il mafioso (la mafia del resto è paternalista). È interessante notare che anche Bergoglio, di fronte ai disastri che stanno facendo le risposte alle “emergenze”, vada avanti come un rullo compressore, prescindendo totalmente da quella bastarda della realtà. Immigrazione selvaggia senza se e senza ma, transizione ecologica senza ma e senza se, Sinodo sinodaloso in rampa di lancio.

Perché avvicino Sleepy Joe a Spooky George? Il primo è il leader temporale indiscusso di questa gabbia di matti che chiamiamo Occidente. Il secondo è il leader religioso di 1.3 miliardi di persone, e in generale l’unico leader religioso universalmente riconosciuto. L’uno è la stampella dell’altro, l’uno giustifica le malefatte dell’altro.

Per mostrare la corrispondenza d’amorosi sensi, vale la pena ripescare una gemma nell’acquitrino dell’editoria vaticana e italiana: La paura come dono. “Francesco a colloquio con lo psicologo Salvo Noè” (altro nome parlante: salvo lui, la sua famiglia, e le bestie due a due).

“La paura ci protegge e ci guida alla libertà, liberando le nostre potenzialità positive”, recita la sinossi. Sulla copertina, una farfallina policroma è posata sulla seconda “o” di “dono”. Anche qui, non una croce, o un fregaccio qualsiasi che ricordi vagamente il cristianesimo. La farfallina arcobaleno.

Frocesimo puro, non me ne vogliano gli omosessuali. Se il contenuto è conforme alla sinossi – per tacere dell’orpello entomologico – allora siamo allo zero umano assoluto. È difficile immaginare qualcosa di più dolciastro e squallido.

Abbiate paura, cari fedeli e infedeli. Che dico paura: terrore puro. Un baratro di magnifiche opportunità interiori vi si spalancherà davanti. Potreste persino fare sfavillanti carriere, come quelle di B&B, Biden e Bergoglio. Soprattutto, obbedite perinde ac cadaver all’autorità civile.

Obbedienza cadaverica, e già che ci siete fate la grazia di non romperci le gonadi con i vostri dubbi, ragionamenti, perplessità e bisogni primari.

Visto che siamo in tema di cadaveri – i nostri prossimi venturi – vorrei invitare i lettori a considerare le salme eccellenti, quelle già cotte e mangiate, per dir così.

Girano voci che Joe Biden non goda di ottima salute, e questa potrebbe perfino peggiorare drasticamente in vista delle elezioni. Uno sciancatissimo Bergoglio si è recato ad omaggiare la salma di Napolitano appena traghettato nello Sheol. Senza dire una parola di conforto nemmeno a se stesso, senza un gesto di pietas cristiana o pagana, congelato come un alpinista sull’Everest.

Bene. Quando questa gente vi chiede obbedienza cadaverica e asservimento tombale a questa o quella idea, questo o quel progetto, questa o quella emergenza e si mostra sorda e cieca a qualsiasi argomento fattuale, guardateli con attenzione. E ripensate al suggerimento di Cristo: “Lascia che i morti seppelliscano i loro morti” (Mt 8, 22).

Non si trattava di una metafora, ma di cronaca giornalistica. Una fotografia. Del genere che non invecchia mai.

§§§

