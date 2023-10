Monseñor Schneider. Oración por el “Sínodo sobre la sinodalidad” del 2023

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, en la vigilia del Sínodo ofrecemos a vuestra atención esta oración compuesta por monseñor Athanasius Schneider. Feliz lectura y compartir.

Oración para el “Sínodo sobre la sinodalidad” del 2023

Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, tú eres la cabeza de la Iglesia, de tu Esposa inmaculada y de tu Cuerpo místico. Mira con misericordia la profunda aflicción a la que ha sido sometida nuestra santa Madre Iglesia. La confusión doctrinal, la abominación moral y los abusos litúrgicos han alcanzado su punto máximo en nuestros días. “Los paganos han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a escombros” (Sal 79, 1). Los hombres de Iglesia que han perdido la verdadera fe y se han convertido en promotores de una agenda globalista mundana intentan cambiar tus verdades y mandamientos, la constitución divina de la Iglesia y la tradición apostólica.

Oh Señor, con espíritu humilde y corazón contrito te suplicamos: impide que tus enemigos se alegren por la victoria sobre la auténtica Iglesia católica mediante la imposición de una Iglesia falsa, disfrazada de “sinodalidad”. Despierta tu poder, oh Señor, y acude en ayuda de tu Iglesia con tu fuerza todopoderosa. Porque donde abunda el pecado y la apostasía en la Iglesia sobreabundará la victoria de tu gracia.

Creemos firmemente que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu Iglesia. En esta hora, en la que nuestra amada y santa Madre Iglesia sufre su Gólgota, prometemos permanecer con ella. Acepta benévolamente nuestros sufrimientos internos y externos, que ofrecemos humildemente en unión con el Inmaculado Corazón de María, Madre de la Iglesia, como reparación por nuestros pecados y por los pecados de sacrilegio y apostasía dentro de la Iglesia.

Oh Señor, envía a tus Santos Ángeles bajo la guía de San Miguel Arcángel, para llevar tu luz celestial al Papa y a los participantes del sínodo y para frustrar los planes de tus enemigos dentro de la asamblea sinodal. Oh Señor, mira con misericordia a los pequeños de la Iglesia, mira las almas escondidas que se sacrifican por la Iglesia, mira todas las lágrimas, suspiros y súplicas de los verdaderos hijos de la Iglesia, y por los méritos del Corazón Inmaculado de tu Santísima Madre, levántate, oh Señor, y con tu intervención concede a tu Iglesia santos pastores que, imitando tu ejemplo, den la vida por ti y por tus ovejas.

¡Oh Señor, te suplicamos: por medio de la Santísima Virgen María, concédenos un Papa santo, celoso en promover y defender la fe católica, te suplicamos, concédelo! ¡Por la Santísima Virgen María, concédenos obispos santos e intrépidos, te suplicamos, concédelo! ¡Por la Santísima Virgen María, concédenos sacerdotes santos, que seamos hombres de Dios, te suplicamos, concédelo! En Ti, Señor, hemos esperado, no seremos confundidos para siempre. A ti, oh Señor Jesucristo, te sea dado todo honor y gloria en tu santa Iglesia. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

29 de setiembre de 2023

+ Athanasius Schneider

Publicado en Italiano el 2 de octubre de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/10/02/mons-schneider- preghiera-per-il-sinodo-sulla- sinodalita-del-2023/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

