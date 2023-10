Mons. Schneider. Preghiera per il “Sinodo sulla sinodalità” del 2023.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, alla vigilia del Sinodo offriamo alla vostra attenzione questa preghiera composta da mons. Athanasius Schneider. Buona lettura e condivisione.

Preghiera per il “Sinodo sulla sinodalità” del 2023

Signore Gesù Cristo, nostro Dio e Salvatore, tu sei il capo della Chiesa, della tua Sposa immacolata e tuo Corpo mistico. Guarda con misericordia la profonda afflizione alla quale è stata sottoposta la nostra santa Madre Chiesa. La confusione dottrinale, l’abominio morale e gli abusi liturgici hanno raggiunto ai nostri giorni il loro culmine. «Nella tua eredità sono entrati i pagani, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto in macerie Gerusalemme» (Sal 79,1). Uomini di Chiesa che hanno perso la vera fede e sono diventati promotori di un’agenda globalista mondana tentano di cambiare le tue verità e comandamenti, la costituzione divina della Chiesa e la tradizione apostolica.

O Signore, con spirito umile e cuore contrito ti supplichiamo: impedisci ai tuoi nemici di esultare per la vittoria sull’autentica Chiesa cattolica attraverso l’imposizione di una chiesa contraffatta, mascherata da “sinodalità”. Risveglia la tua potenza, o Signore, e vieni in aiuto della tua Chiesa con la tua forza onnipotente. Perché dove nella Chiesa abbondano il peccato e l’apostasia, sovrabbondi la vittoria della tua grazia.

Crediamo fermamente che le porte dell’inferno non prevarranno contro la tua Chiesa. In quest’ora in cui la nostra amata e santa Madre Chiesa soffre il suo Golgota, noi promettiamo di restare con lei. Accetta benevolmente le nostre sofferenze interiori ed esteriori, che offriamo umilmente in unione al Cuore Immacolato di Maria, Madre della Chiesa, come riparazione dei nostri peccati e dei peccati di sacrilegio e di apostasia all’interno della Chiesa.

O, Signore, manda i tuoi Santi Angeli sotto la guida di San Michele Arcangelo, per portare la tua luce celeste al Papa e ai partecipanti al sinodo e per contrastare i piani dei tuoi nemici all’interno dell’assemblea sinodale. O Signore, guarda con misericordia i piccoli della Chiesa, guarda le anime nascoste che si sacrificano per la Chiesa, guarda tutte le lacrime, i sospiri e le suppliche dei veri figli della Chiesa, e per i meriti del Cuore Immacolato della tua Santissima Madre, sorgi, o Signore, e con il tuo intervento concedi alla tua Chiesa santi pastori che, imitando il tuo esempio, diano la vita per te e per le tue pecore. O Signore, ti supplichiamo: per mezzo della Beata Vergine Maria, concedi a noi un Papa santo, zelante nel promuovere e difendere la fede cattolica, ti supplichiamo, concedilo! Per la Beata Vergine Maria, concedi a noi vescovi santi e intrepidi, ti supplichiamo, concedilo! Per la Beata Vergine Maria, concedi a noi sacerdoti santi, che siamo uomini di Dio, ti supplichiamo, concedilo! In Te, Signore, abbiamo sperato, non saremo confusi in eterno. A te, o Signore Gesù Cristo, sia dato ogni onore e gloria nella tua santa Chiesa. Tu vivi e regni con il Padre nell’unità dello Spirito Santo, Dio, nei secoli dei secoli. Amen.

29 settembre 2023

+ Athanasius Schneider

