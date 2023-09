Los Soros temen la victoria de Trump en las elecciones presidenciales en 2024

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este artículo aparecido en The Epoch Times, a quienes agradecemos su cortesía. Feliz lectura y compartir.

§§§

A la fundación de George Soros le preocupa que el ex presidente Donald Trump pueda vencer en las elecciones de 2024 y socave la “unidad” globalista, al mismo tiempo que advierte por los presuntos perjuicios de una posible “victoria republicana al estilo MAGA” en forma más general.

La Open Society Foundations (OSF), que ahora dirige Alex Soros, el hijo de 37 años de Soros, se está “adaptando” para poder responder a cualquier escenario político que surja después de que se asiente la polvareda de las elecciones presidenciales del próximo año en Estados Unidos.

“Estamos adaptando la OSF para poder responder a cualquier escenario que pueda surgir a ambos lados del Atlántico”, escribió el hijo de George Soros en un reciente artículo de opinión para Politico ,titulado “No a la retirada de Soros de Europa”.

El artículo de opinión llegó en respuesta a nuevos titulares periodísticos que afirmaban que la Fundación Soros se estaba “retirando” de Europa como parte de una nueva “dirección estratégica” bajo un nuevo liderazgo.

Alex Soros (que se declara “más político” que su padre) aclaró que la supuesta salida no es ninguna de estas cosas, o no exactamente. Caracterizó el cambio como una reorientación de las prioridades hacia Europa del Este que implicaría una reducción de algunas operaciones, incluida una “significativa” reducción de personal.

Sin embargo, el joven Soros también aprovechó el artículo de opinión para expresar su punto de vista sobre la política estadounidense y temer la perspectiva de una victoria de Trump.

¿La victoria de Trump pondrá en peligro la unidad?

A Soros le preocupa que una victoria del presidente Trump -o de otro candidato “estilo MAGA”- ponga en peligro la unidad europea y aseste un golpe a la agenda globalista.

“El ex presidente estadounidense Donald Trump -o al menos alguien con sus políticas aislacionistas y antieuropeas- será el candidato republicano”, pronosticó, añadiendo que considera que “una victoria republicana al estilo MAGA en las elecciones presidenciales del próximo año podría, al final, ser peor para la Unión Europea que para Estados Unidos”.

Soros describió la amenaza de una victoria republicana de Trump o de un republicano “al estilo MAGA” en 2024 como un resultado que “pondrá en peligro la unidad europea y socavara los avances logrados en tantos frentes en respuesta a la guerra en Ucrania”.

Aunque no dio detalles sobre cómo una victoria de Trump pondría en peligro la unidad europea o llevaría a resultados indeseables respecto a Ucrania, se ha especulado con el hecho que el presidente Trump impulsaría un acuerdo de paz que obligaría a Ucrania a aceptar algunas concesiones territoriales.

El presidente Trump se ha comprometido a poner fin a la guerra en Ucrania en las 24 horas siguientes a su toma de posesión, pero se ha negado a decir qué bando quiere que gane.

“Cuando sea presidente, resolveré la guerra en un día, en 24 horas”, dijo el presidente Trump durante un encuentro online en directo transmitido por la CNN a mediados de mayo, añadiendo que se reuniría tanto con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como con el presidente ruso, Vladimir Putin, y los presionaría para llegar a un acuerdo.

“Ambos tienen debilidades y ambos tienen fortalezas, y en 24 horas la guerra estará resuelta, habrá terminado”, dijo el presidente Trump en ese encuentro.

El ex presidente Donald Trump habla en un encuentro online de CNN en la Universidad San Anselmo, de Manchester (New Hampshire), el 10 de mayo de 2023, en un fotograma del video (CNN/Screenshot via The Epoch Times)

En una entrevista publicada en Fox News en el mismo período, el presidente Trump ha proporcionado ulteriores detalles sobre cómo convencería a ambas partes a deponer las armas y a aceptar un acuerdo de paz.

“Le diría a Zelensky: basta. Tienes que hacer un trato. Le diría a Putin: si no llegan a un acuerdo, le daremos mucho a él. Si es necesario, le daremos [a Ucrania] más de lo que jamás haya recibido”, dijo el presidente Trump, y agregó que “el acuerdo se cerrará en un día”.

Las encuestas muestran que el apoyo de la opinión pública estadounidense a la guerra en Ucrania ha disminuido, y una encuesta reciente de CNN-SSRS (pdf) publicada el 4 de agosto muestra que una mayoría (51%) dijo que Estados Unidos ha hecho bastante.

Estados Unidos ha sido uno de los principales proveedores de ayuda a Ucrania en materia de seguridad: el 22 de agosto el Departamento de Estado estadounidense declaró que la ayuda militar y de entrenamiento de Estados Unidos a Ucrania asciende a casi 46.000 millones de dólares desde 2014, incluidos 43.100 millones desde que Rusia lanzó su invasión en febrero de 2022.

La campaña de Trump no respondió a una solicitud de comentarios para esta historia de The Epoch Times.

“No se trata de un retirada”.

El artículo de Soros se produjo en medio de una serie de informaciones según las cuales la OSF estaba cerrando sus operaciones europeas.

Citando un correo electrónico interno de la OSF enviado al personal en julio, The Guardian informó que la nueva orientación de la organización “prevé la retirada y el cese de gran parte de nuestro trabajo actual dentro de la Unión Europea, cambiando nuestro enfoque y la asignación de recursos a otras partes del mundo”.

The Guardian definió el giro estratégico como una “retirada de Europa” que podría “apagar las luces para los derechos humanos”, mientras que Bloomberg tituló “Soros se retira mientras la derecha gana terreno en Europa”.

Pero Soros explicó que, a medida que la OSF “reorganiza su trabajo a nivel mundial”, la fundación desplaza sus prioridades hacia Europa, pero “no se trata de una retirada”.

“Sí, esto significa que abandonaremos algunas áreas de trabajo para concentrarnos en los desafíos de hoy y en los que enfrentaremos mañana. Y sí, también reduciremos significativamente nuestra plantilla, tratando de garantizar que vaya más dinero a donde más se necesita”, escribió Soros.

Sin embargo, a pesar de los recortes de los puestos de trabajo y de la reorganización de los flujos de dinero, Soros declaró que la OSF seguirá apoyando a sus afiliados en Moldavia y los Balcanes Occidentales y que “no debería haber ninguna duda de que seguiremos apoyando a nuestra fundación en Ucrania”.

Dijo también que la OSF aumentará “drásticamente” su apoyo a unos 12 millones de gitanos, la mayoría de los cuales viven en Europa del Este, en sus esfuerzos por “asegurar igualdad de trato”.

Alrededor del 40% del personal global de la OSF será recortado como parte del giro estratégico, según el correo electrónico de julio citado por The Guardian.

Nuevo liderazgo

Los recortes de los puestos de trabajo en la OSF ya estaban programados cuando Soros padre anunció en junio que entregaría las riendas de su fundación a su hijo.

El mega donante demócrata dijo entonces al Wall Street Journal que inicialmente no quería ceder el control de la fundación a ningún miembro de su familia “por una cuestión de principios”.

Sin embargo, dijo que él y su hijo “piensan del mismo modo” y que él está tomando el control de la fundación porque “se lo ganó”.

En esa época Alex Soros dijo que él era “más político” que su padre y que le preocupaba la perspectiva de una victoria de Trump en 2024.

“Por mucho que me gustaría que el dinero saliera de la política, mientras el otro lado lo esté haciendo, tendremos que hacerlo también”, dijo al Journal, sugiriendo que los profundos bolsillos de la organización de Soros se utilizarán para apoyar las campañas presidenciales contra el presidente Trump.

Alex Soros fue elegido presidente del consejo de administración de la OSF en diciembre de 2022.

¿Por qué?

Publicado originalmente en inglés el 4 de setiembre de 2023, en https://www.theepochtimes.com/ us/soros-foundation-worries- trump-win-will-in-2024-and- imperil-globalism-5485994?utm_ source=goodeveningnoe&src_src= goodeveningnoe&utm_campaign= gv-2023-09-06&src_cmp=gv-2023- 09-06&utm_medium=email&est= H7IOkigTsmxXQYYBqW85poygUZAmMl ee5d5PS5sm78qvSseanizDCnmbp% 2BUykNc%3D

Publicado en italiano el 15 de setiembre de 2023, en https://https://www. marcotosatti.com/2023/09/15/i- soros-temono-che-trump-vinca- le-elezioni-presidenziali-nel- 2024/

Traducción del original en inglés al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: elecciones, soros, trump



Categoria: Generale