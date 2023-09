Tavole di Assisi. Miriano, Ruiu, *Pillon e la famiglia sotto attacco.

«Le persone sono uomini e donne, la vita non si uccide, i bambini nascono da un uomo e una donna e non si comprano. Stiamo parlando di ovvietà. Eppure ci ritroviamo a dover parlare di queste cose, ad avere la responsabilità e la necessità di farlo. Questo è eloquente del mondo che ci circonda. Se siamo costretti a dover ribadire l’ovvio vuol dire che c’è un problema e anche enorme». Così MariaRachele Ruiu, di Pro Vita & Famiglia onlus, nel corso dell’evento “Le Tavole di Assisi” che si tiene oggi e domani ad Assisi, un’iniziativa per rilanciare e riscoprire il significato e l’importanza del pensiero cristiano e conservatore nella società contemporanea. Ruiu è intervenuta nel corso della Sessione I, “Sum ergo Sum. Il primato dell’essere sull’avere, sul fare, sull’apparire” e ha parlato della “Famiglia società naturale fondata sul matrimonio”, tema della Tavola II. «La famiglia – ha proseguito Ruiu – lo sappiamo, è in crisi ed è messa ancora più in crisi dalle istanze di chi la vuole scardinare, da chi vede in essa sempre e solo un problema. Pensiamo ai fatti di cronaca violenta: c’è sempre qualcuno che, anche non conoscendo i fatti, dà colpa alla famiglia. A questo è collegato il tema della sessualità, sempre più scorporata dalla morale e dall’amore. Assistiamo a una cultura che quasi impone una concezione “genitale” e meramente corporale della sessualità. Ma perché la famiglia è attaccata? – ha aggiunto Ruiu – Perché è una testimone scomoda di come vivere l’amore e avvicinarsi a Dio. Essere famiglia carica di responsabilità e senso le nostre vite e questo dà fastidio, questo viene visto come delle catene». «Il mondo racconta in particolare ai ragazzi che l’amore è un’avventura che può finire in qualsiasi momento e che deve essere quasi una pretesa che l’altro mi deve vedere per forza come bello e perfetto. E’ una bugia colossale! L’amore è quello che ci dice che andiamo bene così come siamo, con tutte le nostre imperfezioni. Se, invece, tutto si ferma al mero piacere non c’è amore autentico e in una relazione entrambi hanno la cosiddetta “libertà” di andare via in qualsiasi momento. Non è amore ma distruzione, perché poi le ferite rimangono e sono profonde, drammatiche». «Il matrimonio – ha concluso Ruiu – deve tornare ad essere visto come quello che è realmente. Non una gabbia, ma un prendersi cura l’uno dell’altro, un sopportarsi e sopportarsi a vicenda nonostante difetti, imperfezioni. Con amore».