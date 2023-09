Le Nove Tavole di Assisi, per rilanciare il pensiero cristiano conservatore.

Ciao Marco, è con estremo entusiasmo che ti scrivo per invitarti personalmente a un evento di straordinaria importanza per il mondo conservatore e identitario italiano: “Le tavole di Assisi: nove tavole per rilanciare il pensiero cristiano, conservatore e identitario“. Sabato 9 e domenica 10 settembre 2023, Assisi diventerà l’epicentro di un convegno senza precedenti che ci aiuterà a riscoprire il profondo significato e l’importanza del pensiero cristiano nella società contemporanea. Clicca sull’immagine qui sotto per iscriverti e partecipare a questo imperdibile incontro che si svolgerà nella suggestiva Assisi: ATTENZIONE: non si tratta della scuola di bioetica di Pro Vita & Famiglia, che si svolge a Roma, ma di un altro evento! Le sfide che siamo chiamati ad affrontare oggi, sia in Italia che nell’intero Occidente, sono innegabili: dall’assalto alla vita e alla famiglia fino alla questione della guerra;

dal pensiero unico dilagante al controllo pervasivo dell’informazione e della sfera personale;

l’attacco senza precedenti alle nostre preziose radici cristiane. Marco, credo fermamente che le risposte coraggiose e ragionevoli a queste sfide si trovino proprio nelle nostre radici, radicate nell’umanesimo cristiano. Dobbiamo solo saperle trovare e nutrire, facendo tacere il rumore di fondo e riapprendendo l’arte del pensiero critico, del ragionamento e della discussione finalizzata alla comprensione reciproca, piuttosto che alla sopraffazione. Marco, per ricevere maggiori informazioni e per iscriverti all’evento, CLICCA QUI. Ti aspetto sabato 9 e domenica 10 settembre 2023, nella meravigliosa Assisi, una delle città spirituali e storiche più significative al mondo. Nella splendida cornice della casa di accoglienza “Domus Pacis”, all’ombra della Basilica di Santa Maria degli Angeli, ci riuniremo per riflettere, ragionare, ascoltare e pregare insieme. L’evento vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione, provenienti da diverse sfere culturali e sociali italiane, tutti accomunati dalla volontà di resistere al pensiero unico e di riaffermare con orgoglio la nostra identità cristiana. Eccoti il programma dell’evento: Unisciti a me per esplorare “Le tavole di Assisi”, nove tavole preziose che ci aiuteranno a riscoprire la profondità e il significato del nostro patrimonio spirituale. Avremo anche l’opportunità di pregare insieme nei luoghi cari a san Francesco, un esempio di pace e spiritualità. Per ricevere maggiori informazioni su costi, assistenza baby sitting (senza spese) e pernottamento, CLICCA QUI. Per qualsiasi domanda o dubbio, non esitate a contattare l’indirizzo iscrizioni@tommasomoro.it Ti aspetterò lì con grande entusiasmo, per rilanciare il pensiero cristiano, conservatore e identitario con forza e passione. Con i migliori auguri di pace, come direbbe san Francesco, Antonio Brandi

Presidente Pro Vita & Famiglia