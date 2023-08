Una messa a San Teodoro, in Sardegna. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste riflessioni ed emozioni da una chiesa in Sardegna. Buona lettura e meditazione…

Una fuga rapace di nuvoloni neri danzava nel vento impazzito spazzando i cuori induriti e facendo ballare i capelli sul capo, ieri nel paesino gallurese di San Teodoro e io ero lì per restituire alla piccola libreria giardino una copia del mio “Cuoresardo” (cuoresaldo), che mi aveva prestato. E prima di continuare con la cronaca di un giorno particolare lasciatemi dire che qui il librino piace e vende e chissà quanti han capito che, tra le paginette mie, il mondo, stufo di camminare con i piedi al cielo, fa una ruota al sole e si rimette – e ringraziamo il Signore – a camminare a piedi in giù. Ma avanti e addio piccolo naviglio!

Dunque sono qui, nel vortice tenebroso del cielo, e alle diciannove c’è la Santa Messa, così attendo nella chiesa dedicata al Santo Patrono (che per me è piena di ricordi) per scoprire, appena in tempo (grazie a un fedele che mi avverte di essere nel posto sbagliato: anche alla domenica non si celebra più qui! E che dolore sento io che qui, nella chiesa in piazza, ascoltavo le omelie di Don Pala e l’Ave Maria in sardo…). Bando alla nostalgia da sorpassati “cuorisar-l-di”e sono già arrivata.

La chiesa è dedicata a madre Teresa di Calcutta. Saluto con rammarico e devozione San Teodoro, milite, martire, con un nome in pizzo di sangallo divino e mi precipito due metri più in giù e faccio in tempo a pensare che anche a Venezia a San Teodoro meschino, è toccato uno spietato oblio, obbligato a lasciar la Serenissima al patronato di San Marco dal leone alato… E sono già arrivata.

La chiesa è nuova e ampia e costruita, mi pare, in forma, circolare, il che mi fa sentire in un teatro greco. Ci metto poi un secondo ad accorgermi che l’altare (ma forse più un “bassare”) è più in basso, infatti, della “platea” e che, ai due lati del presbiterio sono tirate due cortine color amaranto, molto teatrali…ma basta, Benedetta, basta, cercare il pelo nell’uovo, sei noiosa, uffi, e comincia la funzione.

Facile intuire che sono capitata in un lunedì speciale: la chiesa è piena e, poco prima, ho intravisto un gruppo di persone in nero, e che portavano vassoi di dolci della pasticceria buonissima di Budoni (riconosco la carta che li avvolge). In Sardegna Messa e Mensa insieme. Infatti è una messa di trigesimo per la morte di un giovanissimo di nome Giovanni. Prego per lui, non sapendo nulla (eppure tutto capendo) della sua malattia che immagino fulminante e vola il mio pensiero a giugno, quando, a causa della morte improvvisa di una giovane signora a Porto San Paolo in lutto non si sono svolte le feste per il Santo Patrono.

La verità, silente e inesorabile, mi insegue, ma nessuno mi crede, nessuno sembra voler fare due più due. Timeo Danaos et dona ferentes. Anche il magico siero era un regalo. Come il cavallo pieno di guerrieri. Basta, sono stanca. Eccomi, sono sul Calvario, dove ho piantato oramai la mia tenda rosa e chiudo gli occhi e prego.

§§§

