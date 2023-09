… Il problema del contante è uno solo

… non ci si guadagna sopra e quando passa di mano non ha bisogno di intermediari

… Per questo deve sparire

… tre scuse: la lotta all’evasione fiscale, al riciclaggio e alla violazione delle sanzioni internazionali

… i grandi traffici si servono di fatture false bonifici e triangolazioni, tutte digitali

… Le commissioni sui pagamenti digitali generano profitti miliardari

… garantiscono la massima tracciabilità, ma nell’interesse di chi?

…Su questo ricco business incombe anche l’euro digitale

… La BCE assicura che sarà gratuito, anonimo e molto democratico

… potrebbe essere affidato agli stessi privati che oggi gestiscono le transazioni elettroniche

… avrà dei costi

… c’è ancora un 40 per cento di italiani che si ostina a non avere la carta di credito

… Un aspetto a cui si fa poca attenzione quando si procede a un pagamento

… se si usa il contante si usa una monetapubblica, emessa dalla banca centrale

… se si usa una carta si utilizza denaro emesso dai privati

… La sperimentazione ufficiale partirà a ottobre

… l’euro digitale potrebbe divenire realtà entro quattro anni

… in scenari di allentamento delleregole democratiche, che come si è visto durante la pandemia

… una moneta digitale potrebbe esserebloccatae sparire dalle manidi uncittadino dissenziente

… se un governo vietasse per un certo periodo l’acquisto di determinati beni

… o le transazioni in alcune zone

… non sarebbe tentato dal bloccare l’eurodigitale?

… Almomento,nessun documento ufficiale della Commissione Ue esclude che la moneta digitale sia programmabile anche da governi o da enti privati

… Obiettivi difficili da conciliare con la sbandierata promessa di privacy

… quando si sente parlare di «euro digitale gratuito» forse è meglio ricordarsi

… un nuovo servizio può essere pagato non solocon una commissione,ma anche con una piccola, impercettibile, quotidiana perdita di libertà.