Peccato e scisma sotto la cintura. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Mastro Titta offre alla vostra attenzione questi pensieri e domande s recenti esternazioni del Pontefice regnante. Buona lettura e diffusione.

§§§

MASTRO TITTA: PECCATO E SCISMA SOTTO LA CINTURA

Bergoglio è tornato a fustigare i “peccati sotto la cintura”. E “l’indietrismo” della Chiesa americana, quintessenza di chi si oppone all’”avantismo” bergogliano.

La Chiesa dunque deve accogliere tutti, omosessuali e transgender, mostrando indulgenza verso coloro che non sono “maturi” per comportamenti sessuali umanamente degni. Quando, e soprattutto come, maturerebbero con un tizio che gli dice “andate avanti”, o li descrive come “lui era lei, ma adesso è lui” non è chiaro a nessuno.

Se si mettono insieme tutte le dichiarazioni di Bergoglio in tema “peccato sotto la cintura”, bisogna concludere che nell’espressione “prete cattolico omosessuale pedofilo”, il vero peccato è il fatto di essere un prete cattolico. L’aggravante, non essere amico di Bergoglio come a suo tempo Zanchetta e Ricca e oggi Rupnik, anche se quest’ultimo sembra avere passioni indietriste come quella per le donne.

Come al solito, Bergoglio pasticcia con le premesse, non accorgendosi di alcuni errori concettuali esiziali.

Prima dipinge la caricatura: il cattolicone da strapazzo fissato col peccato e la forma, rigidone e sessuofobo, magari con segreti inconfessabili. Poi, dopo aver accarezzato i sentimenti dei turbolaicisti – anime candide immuni dalle tare tipiche dei cattolici, ça va sans dire – si dà la zappa sui piedi.

Quando dice: “Se si sfruttavano i lavoratori, se si mentiva o si imbrogliava, non importava, ciò che era rilevante erano invece i peccati sotto la cintura”, sembra non accorgersi che, ammesso e non concesso che questo avvilente ritrattino della Chiesa indietrista sia verosimile, fra qualche decennio lo stesso potrebbe dirsi delle fissazioni inclusive bergogliane. Il momento, la situazione sono sempre a bocce ferme – e attori morti – idealizzabili e criticabili. Fa fino e non impegna.

La lingua ha un suo rigore, una sua forza realizzativa. Va bene che ormai abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo e la Chiesa parla di sogni, di giovani, di sesso e inclusione come se fossero pane e formaggio sopra una sedia. Come dire che la Chiesa e il sommo pontefice mentono all’uomo su questioni fondamentali, ma passiamo oltre e restiamo sul piano logico-semantico.

A tal proposito, avrei alcuni dubia da esporre a Sua Santità in forma interrogativa.

Farsi tagliare il pene è un peccato sotto la cintura o no?

Avendoci gravati di un sesso definito poco dopo il concepimento, Dio è un infallibile che sbaglia?

La Chiesa Cattolica Americana Indietrista fa parte della Chissà Cattolica Apostolica Romana Avantista oppure no?

Sulla base dei ragionamenti papalini, perché un lui che era lei ma è lui sarebbe uno sorpresa dello Spirito, mentre l’indietrismo americano di Strickland e Cordileone è robaccia che viene dal demonio? Se per sbaglio fosse il contrario, visto che secondo lei anche Dio sbaglia, figuriamoci il papa?

A due mesi dall’indispensabile Sinodo sulla Sinodalità, e ad un anno e mezzo dal Giubileo, non è che poco poco si punti a festeggiare questi eventi con un bello scisma sotto la cintura?

Grazie perché non risponderà mai.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: cintura, papa, peccato, titta



Categoria: Generale