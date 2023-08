McCarrick “mentalmente incapace”. L’uomo del Deep State e della Deep Church.

Uno degli uomini più potenti della Chiesa Cattolica in America, esponente di punta della deep church infiltrata nella Santa Sede; uno che anche dopo gli scandali e le denunce per abusi sessuali è stato incaricato da Bergoglio di condurre le trattative politiche con la dittatura cinese; uno che ha lavorato per il deep state americano, amico dei Bush, dei Clinton, di Obama, di Biden, è considerato “mentalmente incapace” di sostenere il processo che lo vede imputato per gravissimi delitti di natura sessuale.

A nessuno sembra importare quali siano state le conseguenze dei suoi abominevoli atti predatori sulle vittime, che sceglieva tra i figli di amici e conoscenti che si fidavano di lui.

Non importa nemmeno a Bergoglio, che ha proceduto alla condanna di McCarrick per via amministrativa (senza mai pubblicare il documento di dimissione dallo stato clericale) allo scopo di proteggere i suoi complici, molti dei quali promossi ai vertici delle istituzioni vaticane e della Chiesa negli Stati Uniti, ed evitare di indennizzare le vittime.

È evidente che deep state e deep church hanno tutto l’interesse di insabbiare questi delitti, perché condannando McCarrick si condannano tutti coloro che, negli ultimi cinquant’anni, si sono prostituiti al potere, hanno colpevolmente taciuto dinanzi ai suoi orribili delitti, hanno contribuito ad allargare la rete di complicità e di vizi della lavender mafia.

Ma questa non è giustizia: è il trionfo della corruzione ai vertici delle istituzioni.

Viene da chiedersi se Bergoglio, cercando con il Sinodo sulla Sinodalità di normalizzare la sodomia e le unioni concubinarie omosessuali, non voglia legittimare ex post i comportamenti immorali e sacrileghi suoi e dei suoi protetti.

Esprimo la mia vicinanza spirituale e assicuro la mia preghiera alle vittime del predatore McCarrick, in particolare alla prima di esse, James Grein, che a undici anni conobbe l’orrore di essere abusato da colui che gli aveva conferito il Sacramento del Battesimo. Il dolore di quelle ferite potrà essere alleviato solo quanto giustizia sarà fatta.

