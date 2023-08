Dio all’asta. La svendita delle chiese.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo di Investigatore Biblico, che ringraziamo di cuore. Buona lettura e condivisione.

§§§

Prima di addentrarci in questo tristissimo argomento, vi consiglio di fare una lettura di alcuni articoli qui sotto.

Bologna, l’ex chiesa in San Felice acquistata all’asta per 650 mila euro dalla cordata di Lideo – la Repubblica,

San Leonardo va all’asta: Fano rischia una perdita. La Fondazione interessata (corriereadriatico.it)

Ex chiesa da ristrutturare in complesso storico a Cremona, Asta 13919 – Quimmo

Venezia, l’ex chiesa si trasforma in discoteca – La Nuova Venezia (gelocal.it

Gli articoli sopra sono di repertorio.

Quest’ultimo caso, invece, è fresco, ed è stato pubblicato dal sito del Fatto Quotidiano e ripreso dal noto Dagospia.

Messa finita compratevi la borsetta (Dagospia.com)

La Chiesa Barocca di Noto diventa luxury boutique (Ilfattoquotidiano.it)

Conosciuti i fatti, possiamo fare delle considerazioni.

In primis, il fenomeno delle Chiese sconsacrate non è una novità.

Ma cosa significa, in effetti, Chiesa sconsacrata?

Esiste un ‘rito di sconsacrazione’, per caso?

E questa prima domanda la lasciamo sospesa, poiché la risposta viene da sé.

La questione diventa inquientante – segno dei tempi – nel momento in cui le Chiese vengono messe all’asta.

Dove ha dimorato Nostro Signore per secoli, lo stesso viene venduto per 30 denari.

Già questo dimostra che il processo di scristianizzazione galoppa, al punto che si sceglie di levare di torno un luogo dove è presente il Corpo di Cristo.

Il peggio viene successivamente, perché il Sacro viene adibito a luogo di commercio o, peggio, di blasfemia (esempio, viene adibito a discoteca).

Per molti, probabilmente, la questione non appare così grave. A mio parere lo è. E parecchio.

Non è un fenomeno recente. Già da qualche decennio è in uso nelle Diocesi mettere all’asta Chiese ormai non più frequentate.

E per farne cosa? Musei? Mostre d’Arte Sacra? Figuriamoci.

Che dire, dunque, su questo fenomeno?

Le Chiese si svuotano, ma la scelta non è quella di ritrovare la spinta di evangelizzazione allo scopo di riempirle di nuovo.

Al contrario si guarda al portafoglio.

Magari lavandosi la coscienza con la classica frase: ‘con quei soldi sicuramente si aiutano tanti poveri’. Ma su questa frase, Gesù ha già dato una risposta importante (Matteo 26,6-11).

Vieni Signore Gesù! Vieni presto!

Investigatore Biblico

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: all'asta, dio, investigatore biblico



Categoria: Generale