Versi sfolgoranti. Il Matto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni sullo slancio verso il sovrannaturale. Buona lettura e condivisione.

VERSI SFOLGORANTI

Cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra.

Paolo

Oh, mio amato

Sentiero di Silenzio e Solitudine!

Non vedo davanti a me

che un invischiante orizzonte argilloso.

Ma se guardo sopra di me

vedo un magnetico, ineffabile Cielo puro.

il Matto

«C’è chi ama

col moto progredire,

io cerco il passo

che mi porti indietro.

E, quando cada nell’urna

questa polvere,

ritornare allo stato

donde mossi».

Henry Vaughan (1621-1695)

«L’alito primo d’una luce sacra

in me rifulge

come se oggi fosse

il primo grido, la prima giornata

della creazione

che ho dentro le ossa.

E se la carne cade ed è malata

nel mio spirito

ondeggiano forme d’una fiamma

che m’è stata donata

da un cielo acceso».

Girolamo Comi (1890-1968)

Quando dei versi poetici sfolgorano su di te, e con uno sprazzo della Luce da cui irradiano disincagliano la coscienza dal sua ordinarietà elevandola ad uno stato superiore, ti sembra inutile parlarne o scriverne e dilungarsi in commenti. Nessun verso e nessun commento può davvero giungere ad altri che non si trovino sulla tua lunghezza d’onda e che è la stessa di chi ha scritto i versi, ovvero a chi non si trovi sul tuo stesso sentiero, come fratello o sorella del Viaggio di Ritorno. Di fatto, il Momento Illuminante, che in sé non è condizionato da regole prestabilite e può scaturire quando e dove vuole, è di pertinenza squisitamente individuale. Perciò Joseph Conrad coglie nel segno:

«No, è impossibile, impossibile comunicare ad altri la sensazione viva di un momento qualsiasi della nostra esistenza, quel che ne costituisce la verità, il significato, la sua sottile e penetrante essenza. È impossibile. Si vive come si sogna: perfettamente soli».

Forse non sarà un caso – anzi, non è un caso! – che i versi di Vaughan prima e di Comi poi abbiano scosso estaticamente la mia coscienza nel giro di due giorni consecutivi, consolidando in me la certezza della validità della Via Apofatica: «cerco il passo che mi porti indietro», scrive Vaughan; «come se oggi fosse il primo grido, la prima giornata della creazione», scrive Comi. In effetti l’Apofasi – o Via negativa – è un percorso di purificazione, una conversione a U per regredire dal tempo e dallo spazio con i loro onirici contenuti complicanti e confusionari, verso l’Attimo della Creazione e forse addirittura oltre. Ovvero: un emanciparsi dalle complicazioni – inestricabili – del relativo per lasciarsi cogliere dalla semplicità dell’Assoluto. Dalle parole al Silenzio. Dall’agitazione alla Contemplazione. Dai molti all’Uno. «Ut unum sint».

«La via negativa della conoscenza di Dio è un procedimento ascendente del pensiero che elimina progressivamente dall’oggetto che vuole raggiungere ogni attribuzione positiva per arrivare, alla fine, a una specie di afferramento per suprema ignoranza di colui che non potrebbe essere un oggetto di conoscenza. Si può dire che è un’esperienza intellettuale di scacco del pensiero davanti all’al di là del concepibile. Di fatto la coscienza dello scacco dell’intelletto umano costituisce un elemento comune a tutto quel che possiamo chiamare apofasi o teologia negativa, sia che essa resti nei limiti dell’intellezione, constatando semplicemente l’inadeguatezza radicale tra il nostro pensiero e la realtà che vuole raggiungere, sia che voglia superare i limiti dell’intelletto, prestando all’ignoranza di ciò che Dio è nella sua natura inaccessibile il valore di una conoscenza mistica superiore all’intelletto, hyper noun» (Vladimir Lossky).

Ossia: «So che tutto ciò che so non è Dio, e che tutto ciò che io posso concepire non ha con Lui somiglianza» (Nicola Cusano).

Insomma, per fruire di un verso dantesco, l’Apofasi rende il Viandante «puro e disposto a salire le stelle». E mentre sale, lasciando in basso ogni zavorra mentale, sprazzi di Luce gli indicano la giusta direzione. E, a proposito di stelle, mi capitano davanti – non “per caso” – le parole di Oscar Wilde:

«Siamo tutti nati nel fango, ma alcuni di noi guardano verso le stelle».

E come non notare la corrispondenza fra «quando cade nell’urna questa polvere» del poeta gallese e «se la carne cade ed è malata» del poeta salentino? Non indicano forse l’emanciparsi definitivo, da parte della coscienza, della contingente e precaria terrestrità per assurgere alle «cose di lassù, che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo»? Eh sì, Paolo ci riferisce di una conoscenza superiore che non è a portata d’uomo e a cui il Libro sacro e le schiere dei suoi commentatori non possono che alludere.

A questo punto lascio sfavillare altri versi dei due Nostri per chi, almeno in potenza, è sintonizzato sulla stessa lunghezza d’onda. Un’onda il cui lucente fluttuare costituisce la Corrente Verticale che libera la coscienza dalle orizzontali, agitate e invischianti onde terragne da cui “normalmente” ci si fa cullare e … travolgere.

«Il tempo non passa: traspare

in inni d’eterna semenza,

nei corpi e nell’iride densa

d’ogni stagione solare».

Comi

«Dicono che in Dio

sia oscurità profonda

che abbaglia, ma

gli uomini quaggiù

dicono che è tardi,

che il buio esiste

quando non si vede

con chiarezza.

Oh, cosa farei

per quella notte!

Dove io in Lui

potrei vivere

invisibile e inerme!».

Vaughan

«Satura d’una grazie solitaria

è la memoria d’ogni carne,

nessuna morte potrà mai disfarne

la persuasione originaria.

Ogni corpo, benché ospiti un dramma,

sa le sue forze e il suo destino,

come se l’ansia d’un insonne fiamma

ne sussidiasse il sacro ritorno».

Comi

Concludo con il consueto e per me irresisitibile riferimento filonipponico citando l’incipit di Icaro, una splendida composizione di Mishima, dal sapore decisamente mistico, ispirata dall’esperienza del volo con l’aereo supersonico F-104.

«Appartengo, fin dal principio, al cielo?

Se non v’appartengo, perché

mi ha fissato così, per un attimo,

con il suo sguardo infinitamente azzurro,

e mi ha attirato lassù, con la mia mente,

in alto, sempre più in alto,

e senza tregua mi seduce e mi trascina

verso altezze remote all’umano?

L’equilibrio severamente studiato,

il volo razionalmente calcolato,

nessuna anomalia sarebbe possibile;

perché dunque la brama di salire nel cielo

è così simile, in sé, alla follia?

Niente mi può appagare,

subito mi tedia qualsiasi novità terrestre.

Più in alto, più in alto, instabilmente

vengo trascinato sempre più vicino

al fulgore del sole».

Il magnetismo dell’infinito azzurro e del fulgore del sole: simboli possenti delle «cose di lassù» che, lucidamente intuisco, si trovano al compimento del percorso apofatico, laddove la mia ignoranza sarà perfetta e potrò ritrovare l’immortale Me nell’Eterno Sé.

