Dati ufficiali USA. Ingiustificata la nuova psicosi Covid.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione nella nostra traduzione questo articolo pubblicato dal Daily Mail, che fa giustizia della nuova ondata di terrore Covid che Lorsignori, aiutati da Lorservi, stanno cercando di spargere. Mentre leggevo queste notizie, mi veniva in mente, lievemente riadattata, una canzone degli anni ’60: “E se Big Pharma chiama/ Ditele che ripassi/Lo sanno pure i sassi/non ci crediamo più.

§§§

I dati del CDC mostrano che Covid è stato responsabile di appena l’1% dei decessi settimanali per tutte le cause negli Stati Uniti nella settimana più recente.

Il quadro di riferimento dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sul Covid mostra che nella settimana conclusasi il 19 agosto sono stati registrati 324 decessi per Covid, pari ad appena l’1,7% dei decessi complessivi della settimana.

Per fare un confronto, il virus è stato all’origine di un decesso su tre per tutte le cause durante il picco della pandemia americana nel 2021.

La causa primaria o sottostante al decesso è definita come la malattia, la situazione o l’evento che ha dato inizio alla catena di eventi che hanno portato direttamente alla morte. FOTO: Persone che indossano maschere attendono di entrare al Memorial Regional Hospital di Hollywood, in Florida, nel luglio 2020.

Preparatevi ad altri richiami del vaccino Covid!

Agli americani viene detto di prepararsi a rimboccarsi le maniche per un nuovo richiamo del vaccino Covid in autunno.

La percentuale di decessi causati da Covid nella settimana conclusasi il 19 agosto rappresenta un leggero aumento rispetto alla settimana precedente e continua una tendenza all’aumento di cinque settimane, ma è un drastico calo rispetto al picco della pandemia, quando il 30% dei decessi riportava Covid come causa.

Il quadro di riferimento mostra che Washington, Florida, Tennessee, North Carolina, Maryland e New York hanno tutti tassi più elevati di decessi dovuti a Covid. Il Maryland e la Florida hanno il tasso più alto, pari al 3,4%.

Washington, Tennessee, North Carolina e New York si aggirano intorno al 2%.

I dati mostrano anche che il tasso di mortalità è leggermente più alto tra le donne che tra gli uomini e che i tassi di mortalità sono più elevati nelle persone di 75 anni e più.

I nuovi dati di Covid saranno rassicuranti in un momento in cui il panico sta aumentando in tutti gli Stati Uniti a causa della circolazione di nuove varianti di Covid altamente trasmissibili, che hanno portato a un aumento delle infezioni e dei ricoveri ospedalieri e hanno causato la reimplementazione di alcuni obblighi di Covid.

Le nuove varianti EG.5, o Eris, e BA.8.26, o Pirola, sono state recentemente individuate in diversi Paesi del mondo e negli Stati Uniti.

Queste varianti sono altamente mutate e si ritiene che siano in grado di evitare i vaccini e l’immunità naturale, causando un maggior numero di infezioni.

La mappa del CDC rivela i tassi di esenzione dal vaccino per l’asilo, Stato per Stato

Le infezioni sembrano essere raddoppiate in tutti gli Stati Uniti in seguito all’emergere di queste varianti e i ricoveri ospedalieri tra le persone affette dal virus sono aumentati per la quinta settimana consecutiva, pur rimanendo ai minimi storici.

Tuttavia, è importante notare che i decessi dovuti al Covid non stanno aumentando rapidamente.

La settimana scorsa, il panico per un aumento del Covid ha visto lo studio cinematografico Lionsgate di Hollywood rafforzare l’obbligo di indossare maschere, chiedendo ai suoi dipendenti di coprirsi il viso negli uffici di Santa Monica, in California. Tuttavia, solo alcuni giorni dopo, lo studio cinematografico ha fatto marcia indietro.

Il grafico qui sopra mostra la percentuale di casi Covid positivi (linea marrone) e il numero settimanale di nuovi ricoveri Covid (barre blu) nella settimana conclusasi il 12 agosto.

La Rutgers University nel New Jersey e il Morris Brown College in Georgia hanno annunciato la scorsa settimana che il personale e gli studenti dovranno nuovamente indossare le mascherine.

Inoltre, l’ospedale Kaiser Permanente di Santa Rosa, in California, e l’Upstate Community Hospital di Syracuse, a New York, hanno entrambi ripristinato l’obbligo di mascherina per medici, infermieri, pazienti e visitatori.

La scorsa settimana, in Kentucky, il distretto scolastico della contea di Lee ha annullato le lezioni a meno di due settimane dall’apertura perché quasi un quinto degli studenti era malato di una malattia “triplicata”, che comprendeva Covid, streptococco e influenza.

Venerdì il presidente Biden ha dichiarato che la sua amministrazione “probabilmente” raccomanderà agli americani di ricevere un altro vaccino di richiamo Covid nelle prossime settimane.

Venerdì ha firmato una proposta che chiede al Congresso maggiori finanziamenti per aggiornare i vaccini Covid in modo da proteggere meglio dalle nuove varianti.

Tuttavia, c’è poco interesse tra gli americani a ricevere i richiami e solo il 18% degli americani idonei ha ricevuto una qualsiasi versione del richiamo.

§§§

§§§

