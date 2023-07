Seewald: No hay más Benedicto, el dique se ha roto

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención esta entrevista a Peter Seewald realizada por Kath.net, que agradecemos por la cortesía. Feliz lectura y difusión. .

§§§

Los últimos acontecimientos (en el Vaticano), sin embargo, apuntan a una verdadera ruptura del dique”.

Esta inundación podría destruir lo que todavía resistía – entrevista de kath.net al biógrafo del Papa, Peter Seewald, sobre la ruptura de Francisco con Benedicto XVI.

Múnich:

Seewald, con motivo del anuncio de los nuevos cardenales nombrados y del futuro prefecto del Dicasterio de la Fe, Der Spiegel tituló: “El papa Francisco hace una limpieza general del legado de Benedicto”. El Frankfurter Rundschau escribió: “Francisco finalmente rompe con Benedicto”.

¿Le sorprendieron estos títulos?

Seewald: No realmente. Por un lado, corresponden a las ilusiones de los medios de comunicación más importantes: por otro lado, se podría observar que el camino del papa Francisco se radicaliza con la edad, o digamos: con la edad inmadura. Cuando incluso un colaborador digno como el arzobispo Georg Gänswein es expulsado del Vaticano y al mismo tiempo un protegido suyo es nombrado guardián supremo de la fe, cuya calificación para el cargo más importante en la Iglesia Católica parece cuestionable, esto es una buena noticia.

kath.net: El futuro titular de la autoridad para la fe, el argentino Víctor Fernández, definió su tarea futura con las palabras: “Un crecimiento armonioso preservará la enseñanza cristiana más eficazmente que cualquier mecanismo de control”.

Seewald: Esto suena no solo vago, sino francamente grotesco a la luz de la dramática crisis de la Iglesia en Occidente. El hecho de que el papa Francisco declare al mismo tiempo que en el pasado el dicasterio “utilizó métodos inmorales” debe hacernos reflexionar. ¿Cómo no ver en esto una referencia al ex prefecto de la fe, Joseph Ratzinger? Además de un intento de legitimar el cambio de rumbo.

En su último libro El legado de Benedicto usted cita también las palabras de elogio que Francisco dejó a su predecesor. Lo elogió como un “gran Papa”: “Grande por la fuerza de su inteligencia, por su aporte a la teología, grande por su amor a la Iglesia y al pueblo, grande por sus virtudes y su fe”.

Seewald: Me conmovió mucho. Y da en el clavo también. Ningún observador experto no reconocería en Ratzinger a uno de los maestros más importantes de la catedra de Pedro. Pero hoy tenemos que preguntarnos si las confesiones de Bergoglio no fueron en el fondo solamente palabras, o incluso humo en los ojos. Todos recordamos las cálidas palabras de Ratzinger en el Réquiem por Juan Pablo II, palabras que llegaban al corazón, que hablaban de amor cristiano, de respeto. Pero nadie recuerda las palabras de Bergoglio en el Réquiem por Benedicto XVI. Fueron tan frías como toda la ceremonia, que no pudo ser lo suficientemente corta como para rendir un homenaje demasiado grande a su predecesor.

kath.net: ¿Qué significa eso?

Seewald: Muy simple: si se habla en serio, se trata de cultivar y usar el legado de un “gran Papa” – y no dañarlo. Benedicto XVI dio el ejemplo. Al abordar el legado de Juan Pablo II, subrayó la importancia de la continuidad y de las grandes tradiciones de la Iglesia católica, sin cerrarse al mismo tiempo a las innovaciones. Francisco, por el contrario, quiere salir de la continuidad. Y por tanto de la tradición doctrinal de la Iglesia.

kath.net: ¿Pero no tenemos siempre necesidad de cambios, de progreso?

Seewald: La Iglesia está en camino, pero no vive por sí misma. No es una masa de maniobras según los gustos de los respectivos liderazgos. Para Ratzinger, la renovación consistía en redescubrir las competencias fundamentales de la Iglesia, para volver a ser la fuente que la sociedad necesita para no estancarse espiritual, moral y mentalmente. Reforma significa conservar en la renovación, renovar en la conservación, para dar el testimonio de la fe con nueva claridad en las tinieblas del mundo. La búsqueda de lo contemporáneo nunca debe conducir a la renuncia a lo verdadero y válido y a la adaptación a lo que es actual.

kath.net: ¿Y ahora es diferente?

Seewald: La impresión es esa. El nombramiento del futuro prefecto de la [Congregación para la Doctrina de la] Fe expresa significativamente lo que significan los títulos citados al principio para la destrucción del legado de Benedicto. Mientras que Francisco destituyó al cardenal Müller – quien había sido nominado por Benedicto- en la primera oportunidad que tuvo a mano, ahora está poniendo en el cargo a un antiguo acólito argentino suyo, quien inmediatamente anunció una especie de auto desmantelamiento: quiere cambiar el Catecismo, relativizar las afirmaciones de la Biblia y cuestionar el celibato.

kath.net: Víctor Fernández es considerado el “escritor en las sombras” del Papa

Seewald: Sí, para discursos a menudo bastante vacíos, o también por la controvertida encíclica Amoris Laetitia. Con elementos que la crítica ha definido como “ilegibles y poco realistas” y que los expertos consideran rayanos en la herejía.

kath.net: Francisco es considerado todavía un “Papa reformador”.

Seewald: El comienzo me hizo levantar la cabeza y tomar nota. Me impacto su compromiso con los pobres, con los refugiados, con la protección irreductible de la vida. Al mismo tiempo, el público asombrado observó que Bergoglio no cumplió muchas de sus promesas, dijo de todo y lo contrario de todo, se contradijo varias veces, provocando así una gran confusión. A esto se suman los muchos casos en los que gobernó con dureza, eliminó a personas impopulares y cerró instituciones valiosas creadas bajo Juan Pablo II.

kath.net: Bergoglio ve ciertamente para sí mismo otras tareas respecto a Benedicto

Seewald: No se le puede reprochar eso. Sin embargo, los últimos desarrollos apuntan a una verdadera ruptura del dique. Y dada la dramática declinación del cristianismo en Europa, esto podría convertirse en una inundación que destruya lo que todavía resiste.

kath.net: Es una palabra fuerte.

Seewald: Las últimas noticias del Vaticano me recordaron un ensayo de Georgio Agamben que se hizo famoso. En su texto sobre ElMisterio del Mal, el filósofo más controvertido de nuestro tiempo trae a colación a Benedicto XVI. Como joven teólogo, Ratzinger distinguió una vez entre una Iglesia de los malvados y una Iglesia de los justos en una interpretación de Agustín. Desde el principio, la Iglesia ha estado inextricablemente mezclada: es tanto la Iglesia de Cristo como la Iglesia del Anticristo. Sin embargo, según Agamben, también está la idea del Catecismo…

kath.net: ¿Cómo dice?

Seewald: En lo que respecta a la Segunda Carta del Apóstol Pablo a los Tesalonicenses, se refiere al principio de lo que detiene. Término que también se interpreta como “obstáculo”, para algo o alguien que detiene el fin de los tiempos. Según Agamben, Benedicto XVI era algo parecido a un “frenador”. En este contexto, su renuncia evocó inevitablemente una separación de la Iglesia “hermosa” de la “negra”, ese arco en el que se separa el trigo de la paja. Una tesis empinada. Pero el Papa emérito lo vio obviamente de manera similar. Tenía que quedarse, respondió a mi pregunta de por qué no podía morir. Como memorial del auténtico mensaje de Jesús, como luz en el monte. “Al final, Cristo saldrá victorioso”, agregó.

kath.net: ¿El desarrollo de lo que está pasando en el Vaticano lo ha sorprendido?

Seewald: Desde el primer día de su pontificado, el Papa Francisco ha tratado de distanciarse de su predecesor. No era ningún secreto que los dos tenían no solo temperamentos opuestos, sino también puntos de vista opuestos sobre el futuro de la Iglesia.

Bergoglio sabía que no podía compararse con la brillantez y la nobleza teológica de Ratzinger. Se concentró en los efectos y contó con el apoyo de los medios de comunicación, que no quisieron fijarse demasiado para no tener que ver que detrás del Papa, retratado como abierto y progresista, se escondía un gobernante a veces muy autoritario, como ya había sido conocido Bergoglio en Argentina. Algunos periodistas hacen de la puesta en escena de un “Papa reformador” un modelo de negocio para sus libros: el “combatiente en el Vaticano” que lucha contra los “lobos”, sobre todo contra el “Papa en las sombras” Benedicto y su camarilla reaccionaria. En realidad, nunca hubo un Papa en las sombras. Como Papa emérito, Benedicto evitó todo lo que remotamente pudiera dar la impresión de reinar sobre el pontificado de su sucesor. Y si hubiera que buscar a los “lobos”, se vería que todos han caído en desgracia.

kath.net: Se decía que ningún papel se interpondría entre el Papa anterior y el actual.

Seewald: Bueno, eso fue más nada un deseo piadoso. Allí estaba la foto del primer encuentro. Dos hombres de blanco. Dos Papas, y ambos vivos. Fue un shock que había que superar. Bergoglio promovió la imagen de la armonía al hablar ocasionalmente de manera positiva de su predecesor. Benedicto confiaba en él. Por el contrario, Francesco no tuvo reparos en eliminar de un plumazo uno de los proyectos favoritos de su antecesor.

kath.net: ¿Qué quiere decir?

Seewald: La Exhortación Apostólica Summorum Pontificum liberó el acceso a la liturgia clásica. Ratzinger quiso pacificar a la Iglesia sin cuestionar la validez de la Misa según el Misal Romano de 1969. “Es en la gestión de la liturgia”, declaró, “que se decide el destino de la fe y de la Iglesia”. Francisco, por el contrario, define las formas tradicionales como una “enfermedad nostálgica”. Existe el “peligro” de una reacción retrógrada a la modernidad. Como si las tendencias, los anhelos, las necesidades pudieran ser controlados por decretos prohibitivos. Los bolcheviques ya lo habían intentado en vano.

kath.net: Se dice que hubo una encuesta según la cual la mayoría del episcopado mundial estaba a favor de la retirada.

Seewald. Esto no es cierto. Por un lado, solo unos pocos obispos respondieron a la encuesta, por otro, que yo sepa, la mayoría de estos obispos no se opuso al Summorum Pontificum de Benedicto XVI. Los resultados nunca fueron publicados. Y qué absurdo que el Papa emérito haya tenido que enterarse del cambio por L’Osservatore Romano. Para él fue como una puñalada en el corazón. Nunca se recuperó desde el punto de vista de la salud. Poco después de su muerte, el mundo entero pudo ver cómo Bergoglio apretaba aún más los tiempos.

kath.net: ¿Se refiere al caso Gänswein?

Seewald: Bergoglio no se ha hecho ningún favor con este caso. Lo hace poco fiable. No se puede seguir hablando de amor fraterno, respeto mutuo y misericordia con la Biblia en la mano y al mismo tiempo pisotear estas virtudes. La brutalidad y la humillación pública con la que ha sido abandonado un hombre meritorio como Gänswein no tiene precedentes. Ni siquiera se respetó la costumbre de ofrecer una palabra de agradecimiento a un empleado que se marcha, como es habitual en las empresas más pequeñas.

kath.net: Los medios de comunicación hablan de un “acto de venganza” contra Gänswein.

Seewald: ¿Pero venganza por qué? ¿Porque alguien aquí, observando la lealtad, no mostró una mentalidad de súbdito, sino esa madurez que Bergoglio exige siempre? ¿Porque publicó un libro importante y necesario ante las constantes tergiversaciones sobre la obra y la persona del Papa alemán? ¿Un libro, entre otras cosas, en el que Francesco sale todo menos mal? El Papa desclasificó a Gänswein, pero se refería a aquel al que Gänswein representa. Y su legado, que se quiere apartar, como ha apartado a su más cercano colaborador. Para la traducción del libro de Gänswein al alemán, la Herder-Verlag no tuvo permiso para utilizar traductores para el Vaticano como es costumbre, como me dijeron los círculos editoriales. Su trabajo había sido estrictamente prohibido.

kath.net: Una vez más sobre la persona de Fernández, el futuro prefecto de la Fe. Cuando iba a ser rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina hubo objeciones.

Seewald: la Congregación para la Doctrina de la Fe tenía reservas doctrinales y la Congregación para la Educación lo consideraba inadecuado para tan importante cargo de liderazgo. Fue el entonces arzobispo de Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio quien lo impulsó. Como Papa, Bergoglio ahora le está allanando el camino a Roma, redefiniendo los deberes de un prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. No se trata tanto de preservar la doctrina como de aumentar la comprensión de la verdad, “sin comprometerse con una sola forma de expresión”. Lo que sirve no es tanto el oficio de guardián, escribió Francisco en su mensaje a Fernández, sino el de promotor del carisma de los teólogos, no importa lo que signifique. La realidad es siempre más importante que la idea. En términos generales, lo que se requiere en este momento. Sobre todo, Fernández debería “tener en cuenta el Magisterio más reciente”, es decir, el de Francisco. Bergoglio ya había suavizado de antemano aquel artículo sobre el ordenamiento del Dicasterio emitido por Juan Pablo II, que se refería a la protección de la “verdad de la fe y de la integridad de las costumbres”.

kath.net: ¿Cómo deben verse las palabras de Francisco sobre los “métodos inmorales” por parte de la ex Congregación para la Doctrina de la Fe?

Seewald: Es una infamia. Lo dicho tiene como objetivo desacreditar el alto nivel de la Congregación bajo los cardenales Müller y Ratzinger para dar esperanza en el relativismo. Es terrible que, al hacerlo, nos vinculemos a la lectura de los medios de comunicación anticlericales del “cardenal-Panzer” y “fundamentalista” Joseph Ratzinger. Der Spiegel lo retomó inmediatamente y habló una vez más del ex “policía de la fe”, también responsable de la retiro de la habilitación para enseñar de Hans Küng. Un auténtico disparate, como la mayoría de los clichés sobre el ex cardenal. Como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Ratzinger se veía a sí mismo como cualquier cosa menos como un perseguidor y ciertamente no como alguien que trabaja con “métodos inmorales”. Poco después de que asumiera el cargo, los obispos, teólogos y sacerdotes que se ofendieran ya no fueron reprendidos, como era la práctica anterior, sino que en casos significativos fueron invitados a Roma para abordar personalmente las opiniones divergentes. Ratzinger reforzó los derechos de los autores y por primera vez otorgó a los teólogos acusados ​​de desviación dogmática el derecho a defenderse. Además, como pretende una leyenda negra, nunca hubo una prohibición formal de silencio respecto a Leonardo Boff. Además, la disputa no era sobre la teología de la liberación, sino sobre las cuestionables afirmaciones cristológicas de Boff.

kath.net: En lugar de una Iglesia desde arriba o desde abajo, Ratzinger recomendaba una “Iglesia desde adentro”.

Seewald: Especialmente en tiempos inestables, explicó, la Iglesia debe reflexionar doblemente sobre sí misma. Sólo a través de su ética resuelta podría convertirse en un verdadero consejero y socio en las difíciles cuestiones de la civilización moderna. A diferencia de otros teólogos, como el teólogo liberal de Múnich, Eugen Biser, “que rechazaba una piedra tras otra del antiguo edificio porque no encajaba con su nuevo edificio”, Ratzinger se mantuvo siempre “fiel al origen”. Tomó en serio el eterno aviso de Jesús a su Iglesia, que Cristo expresó con una frase dramática a Pedro, según el Evangelio de san Marcos: “¡Vete, Satanás! Quieres hacerme caer, porque no tienes en mente lo que Dios quiere, sino lo que quieren los hombres”.

kath.net: Se dice Fernández había rechazado al principio el nombramiento como prefecto de la Fe.

Seewald: Solo cuando el Papa le aseguró que no debería lidiar con el abuso sexual en la Iglesia, dio su visto bueno. Aquí también hay una clara diferencia en la orientación. Mientras Fernández abdicaba de la responsabilidad de los abusos, Ratzinger, como prefecto, los devolvía a su ámbito porque veía que en otros lugares se ocultaban los crímenes y se dejaba sola a las víctimas. Fernández, sin embargo, no es nuevo en este tema. El diario argentino La Izquierda Diario se refirió al futuro prefecto de la Fe que, como arzobispo de La Plata, había encubierto al menos once casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes “en diversas formas”. El caso de más alto perfil, se lee, fue el del ex capellán penitenciario Eduardo Lorenzo, quien eludió el arresto policial al suicidarse en 2019.

kath.net: ¿El tema de los abusos es un lado oscuro del pontificado de Bergoglio?

Seewald: Dos ejemplos: el cardenal belga Godfried Danneels llegó a los titulares en 2010 por encubrir el abuso de menores por parte de sacerdotes cuando era arzobispo y luego por encubrir a un obispo que había abusado de su propio sobrino. Esto no impidió que el papa Francisco lo nombrara miembro sinodal de la Conferencia sobre la Familia en Roma en otoño de 2014. Danneels fue uno de los impulsores de la llamada “Mafia de San Galo”, un grupo de cardenales que ya en el cónclave de 2005 quiso presionar a Bergoglio para que se convirtiera en Papa, que casi lo logra. Francisco no tuvo ningún problema en nombrar a Theodore McCarrick, el ex arzobispo de Washington, conocido como abusador, para los organismos del Vaticano. Benedicto XVI había tomado medidas contra McCarrick, pero Francisco le encomendó las negociaciones con la República Popular China. Estas llevaron a un acuerdo que ha subordinado la Iglesia católica clandestina -que Benedicto XVI todavía estaba promoviendo- a las autoridades estatales. Desde entonces, en las iglesias chinas se han colgado pancartas con frases como “Ama al Partido Comunista”. A principios de abril de este año, los comunistas nombraron un nuevo obispo para Shanghai sin la participación del Vaticano. El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, protestó, pero el Papa Francisco decidió “subsanar la irregularidad según el Derecho canónico”, en otras palabras: cerrar el caso.

kath.net: ¿Qué efecto puede tener la elección de nuevos candidatos, que serán

creó cardenales en el consistorio de septiembre?

Seewald: Mientras tanto, alrededor del 70% de los futuros electores del Papa han sido elevados al cargo por Francisco. “A diferencia de sus predecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI”, analizó el observador del Vaticano de KNA, Ludwig Ring-Eifel, “Francisco ha llamado al Colegio de Cardenales en gran parte a hombres que están en su línea teológica”. El Colegio cardenalicio se está convirtiendo “cada vez más en un reflejo de su pensamiento y de sus orígenes”. Lo que llama la atención no es solo el fuerte aumento en el porcentaje de hispanos, sino también la edad de los nuevos portadores de la púrpura cardenalicia. La mayoría de ellos tienen más de 60 años y probablemente influirán no solo en el próximo cónclave, sino también en el siguiente. Sin embargo, como se sabe, el Espíritu Santo todavía tiene algo que decir al respecto. Y muchos de los que se alegran hoy de que Francisco se esté deshaciendo del legado de Benedicto quizás lloren amargamente mañana por eso.

kath.net: ¡GRACIAS por la entrevista!

Publicado en italiano el 21 de julio de 2023, en https:///www.marcotosatti.com/ 2023/07/21/seewald-non-ce-piu- benedetto-la-diga-si-e-rotta/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: benedicto, seewald



Categoria: Generale