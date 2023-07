La Disney pro-Gender ha buttato via 100 ml $ di Sound of Freedom. Troppo cristiano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Breitbart, che ringraziamo per la cortesia, nella nostra traduzione.

Non dimenticate mai che la Disney ha scaricato Sound of Freedom, un film sensazionale al botteghino che sta fruttando decine di milioni di dollari agli Angel Studios.

Sì, la Walt Disney Co. era proprietaria di Sound of Freedom.

Era il suo film e la Disney non solo l’ha scaricato, ma per quasi cinque anni si è trattenuta su Sound of Freedom, rifiutandosi di distribuirlo nelle sale, di trasmetterlo in streaming sui suoi vari servizi di streaming o di rivenderlo ai produttori.

Sound of Freedom è stato completato nel 2018 e poi acquisito dalla 20th Century Fox (o 21st Century Fox) per la distribuzione nelle sale.

Nel 2019, la Disney ha acquisito la 20th Century Fox e tutte le sue attività di intrattenimento, compreso Sound of Freedom.

E poi… Disney non ha fatto nulla con questo asset.

Niente.

Un bene acquisito che avrebbe potuto portare solo vantaggi finanziari alla Disney è stato sprecato fino a quando gli Angel Studios lo hanno finalmente acquisito dopo anni di lotte.

Il resto è storia affascinante e illuminante.

Prodotto con meno di 15 milioni di dollari e promosso con una campagna pubblicitaria finanziata dalla base, Sound of Freedom taglierà questa settimana il traguardo dei 100 milioni di dollari.

Secondo la formula abituale, dopo un incasso di circa 30-35 milioni di dollari, l’incasso al botteghino è un puro sugo. Tutti i conti sono pagati e, dopo che i cinema hanno incassato il 50%, gli investitori ricevono il resto. Prima che tutto sia finito, questi furbacchioni prevedono un profitto di oltre 50 milioni di dollari.

E… la Disney ha dato via tutti quei soldi.

Si tratta della stessa Disney che, secondo quanto riferito, ha perso quasi 900 milioni di dollari nei suoi ultimi otto film.

Se si aggiunge Indiana Jones e il Dial of Kathleen Kennedy Emasculating Yet Another Childhood Hero, è probabile che la Disney abbia perso più di un miliardo nei suoi ultimi nove film.

Mi chiedo come saranno queste perdite dopo che la Disney avrà distribuito il remake di Haunted Mansion, che nessuno ha chiesto, alla fine di questo mese e The Marvels a novembre, che sembra un altro sacco di politica identitaria e di odio per gli uomini.

Qual è la difesa della Disney per aver cercato di uccidere Sound of Freedom?

Quale scusa può dare la società in disgrazia ai suoi azionisti malconci e ammaccati?

La Disney non può sostenere che “Sound of Freedom”, che è un film PG-13, non è un film Disney. Il marchio 20th Century-Fox è ancora vivo e vegeto.

La Fox Searchlight sarebbe stata l’insegna perfetta per distribuirlo. La Disney avrebbe potuto facilmente rilasciarlo per lo streaming su Hulu. Qual è quindi l’argomento della Disney? Non c’è nessun argomento, almeno nessun argomento valido, che la società in crisi sia disposta a presentare pubblicamente.

Ma chiunque abbia familiarità con il crollo morale e l’ascesa fascista della Disney sotto la guida dell’amministratore delegato Bob Iger può immaginare cosa sia successo.

Innanzitutto, la Disney non voleva avere nulla a che fare con un film che si rivolgeva ai cristiani e che aveva un tema cristiano.

Prima di distruggere l’azienda, Iger ha pensato seriamente di candidarsi alla presidenza come democratico. Non puoi vincere la candidatura democratica se sei colpevole di aver distribuito film cristiani con protagonista il tizio che interpretava Gesù.

Santo cielo, e se il film fosse un successo?

E se fosse un’altra Passione di Cristo, uno di quei titoli che rendono di nuovo ridicoli tutti i sinistrorsi che sostengono che i film tradizionali non fanno soldi mentre producono flop su flop?

In secondo luogo, la vena fascista della Disney è ben documentata.

Per ragioni politiche di parte, la Disney ha fatto sparire Il sentiero dell’11 settembre. Per motivi politici di parte (opposizione alla guarigione razziale), Disney ha fatto sparire Song of the South.

Per dare a lei e ad altri attori una lezione politica di obbedienza, Disney ha messo Gina Carano sulla lista nera. Disney è quasi certamente responsabile di un sorprendente atto di vandalismo artistico nei confronti del vincitore del premio per il miglior film, The French Connection (1971).

Infine, qualcuno dubita che la Disney, una società dedita al 100% all’adescamento sessuale di minorenni, troverebbe discutibile un film che condanna il traffico sessuale di bambini? Si può mettere la testa sotto la sabbia per tutto il giorno.

Questo non cambia il fatto che le multinazionali della tecnologia, dell’intrattenimento e dell’informazione, insieme al movimento di estrema sinistra per i diritti dei gay, cercano disperatamente di normalizzare il sesso con i bambini, fino alla loro mutilazione permanente attraverso il nome orwelliano di “cure per l’affermazione del genere”.

Il grooming normalizza il profano. Il “gender-affirming care” trasforma un bambino dolce e problematico in un nevrotico sessualmente confuso, facile da sfruttare.

La Disney è la punta di diamante di questa campagna oscena rivolta ai bambini. Perché mai la Disney dovrebbe distribuire un film che si fa portavoce di un’istanza morale e commovente di protezione dei bambini, quando ha dedicato miliardi di dollari allo sfruttamento dei bambini?

Sì, la Disney ha perso un miliardo di dollari con film che fanno schifo, ma bisogna vedere perché fanno schifo. Fanno schifo perché l’azienda ha scelto di normalizzare ciò che viola la natura umana e che fa inorridire i genitori onesti.

Quindi… se la Disney è disposta a perdere un miliardo di dollari per la sua campagna di propaganda cinematografica amorale e adescante, potete scommettere che è disposta a perdere decine di milioni scaricando un film che contraddice quella campagna di propaganda.

La Disney è il male, e il male è disposto a trarre profitto da tutto… tranne che da ciò che è buono.

Sound of Freedom è un crocifisso per i vampiri pedofili della Disney.

P.S. Dopo l’annuncio del prolungamento del contratto di Bob Iger fino al 2026, le azioni Disney hanno subito un’altra dolce caduta.

