Exsurge Domine. Per aiutare i preti vittime delle epurazioni bergogliane.

COMUNICATO STAMPA

1 Luglio 2023

Nasce l’Associazione

“EXSURGE DOMINE”

per aiutare sacerdoti e religiosi

vittime delle epurazioni bergogliane

La Chiesa sta attraversando una gravissima crisi, speculare a quella dei governi civili: chi ricopre ruoli di potere si è mostrato nemico dell’istituzione che sovrintende e delle persone su cui esercita la propria autorità. Questa azione eversiva porta chi non è disposto ad accettare il tradimento ad essere fatto oggetto di persecuzione: come i medici che hanno scelto di curare i pazienti durante la pandemia sono stati radiati dall’Ordine e privati del loro stipendio, così i sacerdoti e religiosi che non si adeguano alla rivoluzione bergogliana vengono rimossi dalle chiese, cacciati dai conventi e lasciati senza mezzi di sussistenza. E ciò che sconcerta maggiormente è che le persecuzioni dei buoni si moltiplicano impunemente proprio mentre chi le compie si mostra conciliante e “inclusivo” con i nemici della Chiesa: eretici, pervertiti e corrotti rimangono al loro posto, anzi vengono promossi e incoraggiati nel peccato e nel vizio proprio da coloro a cui Cristo ha ordinato di proteggere il gregge dai lupi rapaci. D’altronde, nel meraviglioso mondo di Santa Marta i conventi e le case religiose vanno vendute per farci dei resort o trasformarle in lucrosi centri di accoglienza; o, più banalmente, servono per compensare i risarcimenti milionari che le Diocesi devono pagare alle vittime dei propri chierici corrotti e il buco finanziario risultante dalla disaffezione dei fedeli.

La persecuzione del Vaticano – in cui i protetti di Bergoglio spadroneggiano impunemente – si manifesta anche in azioni disciplinari che violano le leggi della Chiesa e lo scopo stesso per cui esse hanno legittimità: non si contano i casi di commissariamenti di Diocesi e comunità religiose, ispezioni intimidatorie, Visite Apostoliche pretestuose, rimozioni di Vescovi, sospensioni a divinis e riduzione allo stato laicale di sacerdoti che hanno il solo torto di non voler apostatare la Fede cattolica. I recenti casi del Monastero benedettino di Pienza in Italia e del Carmelo di Arlington in Texas, che si aggiungono a moltissimi casi meno noti, sono la conferma di una deliberata volontà di stravolgere e distruggere le ultime vestigia di Cattolicesimo da parte dei vertici della Gerarchia.

A tal fine è stata costituita, sotto il mio personale patrocinio, l’Associazione civile Exsurge Domine, che ha come scopo sociale «provvedere all’assistenza, al sostegno e all’aiuto materiale di chierici, religiosi e laici consacrati che versino in condizioni di particolare difficoltà economiche e logistiche; difendere la Tradizione immutata e incorruttibile della Fede Cattolica; conservare e promuovere la liturgia tradizionale; incentivare lo studio e l’approfondimento teologico e culturale dell’immenso patrimonio religioso, storico e artistico della Cristianità; favorire occasioni di dialogo e d’incontro tra le diverse associazioni, esperienze o gruppi operanti nell’ambito della Tradizione cattolica» .

Exsurge Domine potrà poi diventare una Fondazione, ma sin da ora opererà a livello internazionale, impegnandosi nell’assistenza dei religiosi perseguitati a causa della loro fedeltà alla Tradizione. Vi può contribuire come sostenitore chiunque condivida queste finalità.