I cattolici imprigionati in un sul de sac. Porfiri.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il maestro Aurelio Porfiri offre alla vostra attenzione queste riflessioni sullo stato delle cose nel mondo cattolico. Buona lettura e condivisione.

§§§

Cercare di osservare le cose cattoliche con un certo sano distacco, a volte aiuta. Aiuta perché permette di capire perché accade quello che accade e, se possibile, come uscirne fuori.

Una cosa molto evidente è che non pochi cattolici oggi si ritrovano in una situazione che i francesi chiamerebbero cul-de-sac. Cioè, proprio per le proprie ferme convinzioni sanno che fuori della Chiesa non c’è salvezza, ma pure dentro la Chiesa non si sentono più a casa propria. Io ed Aldo Maria Valli discutemmo questo feeling nel nostro libro Sradicati. Cioè, si percepisce che questa Chiesa sembra non adempiere alla sua missione essendo oramai allineata alla narrativa mondana. Una Chiesa che ha sistematicamente distrutto tesori di spiritualità, di tradizione, di arte, per rincorrere un mondo che verso di lei ha perso ogni interesse.

Come si reagisce a tutto questo? Non ho una risposta pronta. C’è chi si fa la sua Chiesetta personale, chi salta in un’altra Chiesa, chi cerca di resistere, chi si rifugia nelle speculazioni teologiche più o meno convincenti.

Non si parla molto di questo cul-de-sac cattolico, ma ci sono persone che vivono questa situazione da tutta una vita. Hanno conosciuto solo questo.

Arrendersi è facile e in questa situazione sembra anche pienamente comprensibile. Per me la questione dolorosa è quella della verità. Se non credessimo che la Chiesa possiede la verità tutta intera, sarei il primo a suggerire di uscirne. Ma se la possiede?

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: cattolici, chiesa, cul de sac, porfiri



Categoria: Generale