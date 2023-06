Dominio del Virtuale, o ritorno al Reale? Meta di Sorrento, 13-16 luglio.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, riceviamo, e ben volentieri rilanciamo, l’annuncio di un evento che avrà luogo nelle prossime settimane. Buona lettura e diffusione.

§§§

Le iscrizioni alla Scuola d’Estate dell’Osservatorio sono state veramente molte, al punto da esaurire le camere nella struttura ospitante di Meta di Sorrento. Attenzione, però: l’esaurimento dei posti residenziali presso la struttura non vuol dire che non ci si possa più iscrivere né partecipare. Chi intendesse ancora iscriversi può farlo, cercando però alloggio in autonomia nelle strutture del territorio e partecipando poi insieme agli altri iscritti alle attività della Università d’Estate. Per informazioni più precise su questa tipologia di partecipazione ed i suoi costi, scrivere una mail a scuole.ossvanthuan@gmail.com

DISPONIBILITA’ FINO AD ESAURIMENTO POSTI, ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI 06 LUGLIO.

Continuiamo quindi la promozione e rilanciamo la locandina con il Programma e le modalità di iscrizione. Ringraziamo chi ha già aderito e invitiamo anche altri a farlo.

