Piss Christ, Serrano e il Papa. Quella mano da non stringere. De Vito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione questo articolo, in cui lo spunto personale porta a riflessioni più ampie, e amare. Buona lettura.

§§§

Tra le cose rimaste di mia madre, volata in cielo in dicembre, ho trovato oltre ai suoi tanti Gesù bambini (che ora conservo a casa mia), ai foulard di seta eleganti, alle sue foto da giovane (lei, vestita da sposa moderna, con i capelli corti corti e un abito bianco al ginocchio), dicevo oltre a queste cose e ad altre che si immaginano, ho trovato, dicevo, un bussolotto pieno di bottoni. Ne aveva di ogni tipo, forma e colore. Verdi in cuoio per vecchi loden, dorati a forma di arachide per borse frou frou, madreperlacei piccini, grandetti e super, automatici da jeans, piccole perle da golfino di cachemire. E tra quei tanti bottoni, tre, in metallo e doppi con su effigiato San Giorgio mentre uccide il drago.

Io, quei bottoni belli, santi a modo loro, me li sono messi sulla scrivania come schierati in battaglia e ho pensato che in questi tempi di tenebra e di draghi (di nome e di fatto), di politici traditori, di medici e giornalisti con ampie barbeblu, tempi di censura (io chiamo olocausto la strage da malore improvviso, causata dai sieri genici imposti con il ricatto a miliardi di persone e su cui grava una cortina drammatica di complice e ghiacciato silenzio, altroché “gesto d’amore”), tempi di cannibali redivivi, questo piccolo bottone – segno della vittoria, definitiva, sicura, forte, del bene sul male, indice di speranza nella forza che ci viene dallo Spirito Santo e guidata dall’Arcangelo Michele, nostro Generale altissimo – ho avuto il grande desiderio di donarlo a chi più mi piaceva, in segno di fratellanza cristiana e unione di preghiera.

E uno l’ho regalato al nostro Marco Tosatti, il cui fratello, morto tempo addietro, si chiamava proprio Giorgio. E credo davvero che se lo meriti per quanto ha fatto, fa e farà.

Il secondo San Giorgio avrei voluto regalarlo a Padre Georg Ganswein perché, per me, era come donarlo al mio amato Benedetto XVI che, pur con tutte le critiche (che in molti gli muovono, io no) resta nel mio cuore l’unico Papa, ancora adesso che non c’è più. Finché Benni (come lo chiamo nel mio tu per tu con lui) era vivo, si appoggiava in lui (e si confermava, lucente) la mia fede che diritta mi conduceva sul Calvario davanti al mio Signore in Croce. Ora ci vado da sola e sto lì, basita, a leggere ogni giorno una prodezza nuova del successore di Benedetto XVI.

L’ultima, e ho dovuto fare due Rosari di riparazione; incontrare un certo Andrés Serrano, un tipo che ha messo un Crocefisso nella pipì chiamando la sua “opera” “Pipì di Gesù”. E Bergoglio gli ha fatto dei gran sorrisoni. Sono andata sul sito personale di questo tanghero (non ballerino di tango…) e ho visto che le cose che fa sono sgradevoli e per me bruttissime. Scusate, io sono abituata e innamorata di Raffaello, del Guercino di Domenichino e certo non offro la mia mano a chi ha abusato così del mio adorato Gesù. E non dovrebbe farlo nessuno che si dica Cattolico Romano…

Torno al bottone di San Giorgio per dire che ho deciso di darne uno a Ganswein (e ho provato invano a farglielo avere da un amico che si occupava della sicurezza di Benedetto XVI), dopo averlo visto triste, grigio, un lumino, alle esequie del Cardinale George (anche lui!) Pell, uomo di Dio che amo e venero nella Comunione dei Santi. Ora che so dove andrà “don Gioggio” (come lo chiamava dolcemente Benni) glielo manderò a Friburgo appena sarà possibile per me e per lui.

Per il terzo San Giorgio e il drago, non potendolo più dare a cardinale Pell (che giustamente definiva tossico il sinodo dei snodi o come caspita si chiama) una conoscente mi ha detto, con sorriso ingenuo: “Fallo avere a Bergoglio!”. Ecco, no, a tutti tranne a lui, che pure porta il nome del Santo guerriero. Preferisco tenerlo a casa mia e prima o poi troverà un Giorgio giusto al quale sarà regalato. Nella volontà di Dio.

§§§

§§§

