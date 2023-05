Covid, no olvidar. Las miles de muertes útiles para vender el suero

Muy estimados StilumCuriales, ofrecemos a vuestra atención dos comentarios de Arrendersi All’Evidenza (AAE), que en mi opinión merecen ser conocidos por un público más amplio que el del Foro Stilum Curiae, porque ilustran bien lo que se ha hecho en el pasado reciente; y como es necesario no olvidar, aunque haya quienes (véase Ronzulli, Zaia, Salvini y otros) desearían que el olvido cayera sobre esta operación criminal, en la que para propagar un producto ineficaz no se han utilizado los medios disponibles (antiinflamatorios no esteroideos AINE, Hidroxicloroquina) y se prescribió el uso de Taquipirina y espera atenta, matando así a miles de pacientes que podrían haberse salvado. Mientras tanto, los médicos que protestaron contra estos estragos fueron suspendidos, inhabilitados y obligados a guardar silencio. No, no se puede pasar por alto a los muertos y a las personas perjudicadas por un suero peligroso. Por no hablar de los periódicos, que han renunciado totalmente por razones financieras y de partido a desempeñar la función crítica de duda a la que les habría llamado la honestidad profesional. Sinvergüenzas. Mientras las evidencias que surgen cada semana revelan complicidades que no pueden sino calificarse de criminales. Feliz lectura y difusión.

Eres frágil (anciano o pluripatológico, o ambas cosas), estás solo.

Estás frente al televisor que bombardea con noticias terroristas.

Decenas de personas mueren en China, el nuevo virus está llegando.

Y aquí están los primeros casos en Italia, la zona roja…

Es invierno, temporada de gripe.

Tienes fiebre… ¿Qué será? ¿Justamente “eso”?

En esa situación te dicen que esperes.

El médico no sale por orden ministerial.

En urgencias es mejor no ir.

La fiebre sube: te dicen que tomes taquipirina.

Que baja la fiebre, pero no es antiinflamatoria.

El paracetamol es un potente oxidante que consume el valiosísimo glutatión, el mejor antioxidante que producimos.

Ahora sabemos que el problema de la infección por Covid es el estrés oxidativo, una inflamación.

Y en lugar de apagarlo, primero esperamos y luego recurrimos a un destructor antioxidante, sin ser antiinflamatorio. Sólo baja la temperatura, cuyo aumento es fisiológicamente deletéreo para el virus.

Es más, dijeron que no se tomaran antibióticos, inútiles con los virus, pero no si también se desarrollaba una infección bacteriana debajo del virus mientras se esperaba.

Ahora estás muy enfermo y vienen a buscarte vestidos de astronautas. Te llevan a una unidad de cuidados intensivos, donde no podrás ver más a ningún familiar. Y como todos repiten como un loro que el problema es pulmonar, te intuban para conectarte a un respirador. Para ello te dan dosis de caballo de un sedante, que deprime aún más tu respiración.

Y he aquí que surgen a raudales los muertos, cuanto mayor es la disponibilidad de ventiladores para entubar y quizá mayor sea la dosis de sedantes… Mueres solo, ya nadie te ve. Pero no se realizan autopsias, siguiendo las directrices.

Menos mal que alguien transgrede y empieza a entender: el problema es inflamatorio y los antiinflamatorios hacen bien. Sí, incluso la hidroxicloroquina.

Pero ya han pasado unos meses, miles de muertes, sobre todo en algunas zonas, donde no ha habido mayor incidencia, pero han sido más escrupulosos en aplicar protocolos deletéreos.

En el prospecto (véase Comirnaty) figura: “vacuna para la prevención de Covid-19”.

Lo hace a través de la “inmunización activa”, haciendo que se produzcan anticuerpos después de que la instrucción del gen ARNm (modificado a partir del natural) ha inducido a las células del organismo a sintetizar la proteína de la espiga del tipo viral.

En el envase se declara una fecha de caducidad, pero a estas alturas los fondos accionarios se multiplican, por lo que se ha autorizado la prórroga de la validez (imagínese si un supermercado hiciera lo mismo con el yogurt).

Hacer clic para acceder a Liste_Lotti_Comirnaty_ estensione_periodo_validita_ valida_al_23.12.2022.pdf

Prometen, pero no cumplen: quienes han recibido el suero se han beneficiado muy poco de la inmunización activa.

Inmunizan poco o nada (técnicamente, ni siquiera son vacunas) y, por tanto, son ineficaces o dejan de serlo en muy poco tiempo (el efecto inicial desaparece en unas semanas), dejando al organismo aún menos protegido que antes, provocando un debilitamiento del sistema inmunitario.

Esto sucede también con las “vacunas” bivalentes puestas en circulación en otoño de 2022, aunque no existían estudios clínicos que las avalaran.

Al día de hoy, su eficacia clínica sigue sin evaluarse, aunque muchos médicos de cabecera se han esforzado en recomendar su inoculación, porque “aunque no evite el contagio, sin duda previene las formas graves”.

Pregunta: ¿pero por qué debería sufrir formas graves? Respuesta: porque tu organismo no está preparado y porque no hay otras curas.

Pero por el contrario, ocurre que los vacunados tienen los peores síntomas, más aún con las nuevas variantes a las que les importan un bledo las instrucciones génicas obsoletas que también han atenuado do la respuesta inmunitaria normal….

Peor aún es si uno está mal tratado, aunque hoy ya no existen los fundamentalistas que recetaban sólo taquipirina por teléfono y por eso ahora también tratan con antiinflamatorios de verdad y antibióticos si es necesario.

El refuerzo bivalente (el que se “actualiza” a partir de la cepa viral original, porque protegería contra Omicron) funciona peor a medida que aumenta la edad: una persona mayor tendrá una “protección” de sólo el 38%, que baja al 21% en cinco meses.

Son protecciones muy relativas, porque se cuentan con dos o cuatro dosis de la vacuna original, ¡la cual daba “protección negativa” en el tiempo!

Es decir: ¡¡¡te había puesto por debajo de cero (menos protegido que si no estuvieras vacunado) y con el refuerzo prometo volver a ponerte por encima de cero!!!

Volviendo a la lista de lotes caducados que se han autorizado hasta los 18 meses, ten en cuenta que son aquellos tan ineficaces que dan protección negativa.

Algunos lo seguirán administrando con jeringa. Pero mientras tanto se preparan para sustituir esa instrucción con la bivalente. De la que no hay estudios, pero cuya eficacia se sabe que desaparece muy rápidamente.

En realidad, no son muchos los que se lo creen, pero las autoridades -la voz de la ciencia- presionarán para que así sea.

Publicado originalmente en italiano el 20 de mayo de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/05/20/covid-non- dimenticare-le-migliaia-di- morti-utili-a-vendere-il- siero/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

