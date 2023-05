Italia, prohibido hablar y escribir contra el aborto. El caso Adinolfi.

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención -después de la violenta censura sufrida por Eugenia Roccella en la Feria del Libro de la izquierda en Turín por parte de algunos famosos miembros de lo que nos gusta llamar También una sería demasiado- el caso de Mario Adinolfi, autor de un libro que no puede presentar, porque cada vez los llamados demócratas y antifascistas se lo impiden físicamente. Un libro sobre el aborto, cuya dedicatoria e incipit encontrarán a continuación. Y después algunas consideraciones del propio Mario Adinolfi publicadas en Il Giornale. Disfruten la lectura.

§§§

A todos los niños abortados y a sus afligidas madres

A nosotros que estamos vivos, a los padres que preservaron la vida

Para que intentara ser una vida feliz

La vida de cada uno de nosotros comenzó el día de la concepción. Y punto, eso es indiscutible. Científica, filosófica y biológicamente, no se puede encontrar otro momento cierto en el que comienza esa historia extraordinariamente única que es la de cada uno de nosotros. Nací el día en que el espermatozoide de mi padre fecundó el óvulo de mi madre. Un procedimiento bastante maltratado, repetido en la historia de la humanidad unos ciento cinco mil millones de veces, tantas han sido hasta hoy los seres humanos que han pisado la tierra…

En Italia hay un “caso Roccella” permanente desde hace cien días, es decir, desde que comenzó la gira de presentación del último libro de Mario Adinolfi Contro l’aborto – con le 17 regole per vivere felici [Contra el aborto – con las 17 reglas para vivir feliz]. Algo saben de esto los Digos y los Carabinieri, que tienen que acompañar a Adinolfi a cada una de las sedes a las que acude para hablar de su obra, a menudo enfrentándose a flecos que hacen que los treinta manifestantes de la ministro Roccella parezcan mininos. En Mestre hicieron falta setenta agentes con material antidisturbios para hacer frente a cuatrocientos anarquistas y exponentes de los centros sociales, encabezados por el sobrino de Massimo Cacciari, que querían impedir siquiera que Adinolfi entrara en el Centro Cultural Candiani, donde estaba programada la presentación. La misma escena se produjo en la región de Las Marcas, en Jesi, mientras que en Bolonia, las palabras del alcalde Lepore contra la presencia de Adinolfi en la ciudad convencieron al escritor de renunciar a la presentación vespertina.

En Bolonia alguien dijo que usted le dio el triunfo a los violentos. ¿Es así, tuvo miedo?

“El alcalde Lepore es el responsable de la policía municipal y de la seguridad en la ciudad. Sus palabras fueron una luz verde a los violentos, y yo quería proteger a las familias que vienen a seguir la presentación de mi libro”.

“Mire, he escrito cinco libros en los últimos diez años, he hecho al menos quinientas presentaciones y no ha habido una cita que pudiera celebrarse sin la presencia de la policía y los carabinieri. Es agotador, ¿sabe? Y también es muy estresante. Hace algún tiempo una revista semanal me dedicó una portada, llamándome “Peligro Público” por el clima que acompaña a cada una de mis paradas. No es justo. Reivindico el derecho a la libertad de expresión de quienes tienen ideas distintas al conformismo de izquierda y lo reivindico no sólo para mí y para Roccella, sino para todos los que tienen algo que decir y escriben libros en este país”.

Impugnan las ideas de Roccella, por la precisión de las ideas católicas y en defensa de la vida naciente. Como hacen conmigo, que no soy ministro. Hay un violento prejuicio anticristiano que vengo denunciando desde hace mucho tiempo y a los escritores explícitamente católicos ahora les cuesta hablar en público”.

Publicado originalmente en italiano el 24 de mayo de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/05/24/italia-proibito- parlare-e-scrivere-contro- laborto-il-caso-adinolfi/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

