USA, Biden Denuncia Penale per la Censura su Effetti Avversi da Vaccino.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da The Defender, che ringraziamo per la cortesia, auspicando che analoghe iniziative – alcune delle quali già in corso – possano moltiplicarsi anche nel nostro Paese, verso i responsabili di quanto ci è stato inflitto negli ultimi anni. Buona lettura e diffusione.

§§§

La prima causa per lesioni da vaccino COVID negli Stati Uniti prende di mira il governo americano e i giganti dei social media.

Cinque persone danneggiate dal vaccino COVID-19 e un padre il cui figlio di 16 anni è morto per un arresto cardiaco indotto dal vaccino hanno citato in giudizio l’amministrazione Biden e gli alti funzionari della sanità pubblica statunitense per la presunta collusione con le società di social media per censurare le loro storie.

Di Suzanne Burdick, Ph.D.

Cinque persone ferite dal vaccino COVID-19 e un padre il cui figlio sedicenne è morto per un arresto cardiaco indotto dal vaccino hanno citato in giudizio l’amministrazione Biden e gli alti funzionari della sanità pubblica degli Stati Uniti. In una causa depositata lunedì, i querelanti – tra cui Brianne Dressen che ha subito gravi danni ai nervi dopo aver assunto il vaccino COVID-19 di AstraZeneca – sostengono che il governo degli Stati Uniti ha colluso con le società di social media per censurarli quando hanno pubblicato storie sulle loro esperienze personali di lesioni da vaccino.

Tra gli imputati figurano il Presidente Biden e alti funzionari della Casa Bianca, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie e il Dipartimento di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti.

Questa è la prima causa intentata da cittadini statunitensi danneggiati dal vaccino COVID-19, ha twittato Dressen:

Dressen – un’insegnante di scuola materna di Saratoga Springs, nello Utah – si è offerta volontaria per partecipare alla sperimentazione clinica di AstraZeneca per il vaccino COVID-19. Ora, dice, si trova “in difficoltà”. Ora, dice, è un “danno collaterale della pandemia”.

Dressen è co-presidente di React19, una “organizzazione no-profit basata sulla scienza che offre sostegno finanziario, fisico ed emotivo a coloro che soffrono di eventi avversi a lungo termine del vaccino COVID-19 in tutto il mondo”.

Dopo aver ricevuto il vaccino di AstraZeneca, Dressen ha sperimentato numerosi effetti avversi – tra cui visione sdoppiata e sfocata, grave sensibilità ai suoni e alla luce, fluttuazioni cardiache e della pressione sanguigna e intensa nebbia cerebrale – che sono peggiorati nel tempo.

La donna ha dichiarato che Facebook, YouTube, TikTok, GoFundMe, Reddit e Instagram hanno rimosso i contenuti da lei pubblicati sulle sue lesioni.

Secondo Dressen, le esperienze di censura dei querelanti “impallidiscono rispetto alle migliaia di americani che conosciamo e che hanno vissuto la stessa esperienza”.

“Non c’è niente di più spaventoso che chiedere aiuto per poi essere messi a tacere”, ha detto Dressen a The Defender. “È stato spaventoso quanto la stessa reazione al vaccino”.

Le nostre libertà costituzionali devono essere protette, indipendentemente dal fatto che ci troviamo o meno in un’emergenza nazionale”, ha aggiunto Dressen.

Dressen – che ora soffre di “disabilità permanente” con “alti e bassi” – ha dichiarato che lei e gli altri querelanti “non stanno combattendo questa battaglia per pochi eletti”, ma per conto di “decine di migliaia di persone che stanno subendo lo stesso tipo di censura”.

La New Civil Liberties Alliance (NCLA) ha intentato la causa per conto di Dressen e degli altri querelanti, che comprendono Kristi Dobbs, Nikki Holland, Suzanna Newell ed Ernest Ramirez.

Tutti, tranne Ramirez, hanno riportato lesioni legate al vaccino COVID-19. Ramirez ha ricevuto il vaccino Moderna senza effetti negativi, ma suo figlio di 16 anni è morto per un arresto cardiaco indotto dal vaccino cinque giorni dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer.

Newell è un’ex triatleta di St. Paul, Minnesota, a cui è stata diagnosticata una malattia autoimmune dopo aver ricevuto il vaccino e che ora si sposta con un deambulatore o un bastone. Secondo la denuncia, i querelanti hanno subito una “pesante e continua censura” sulle piattaforme dei social media – tra cui Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok e GoFundMe – “quando hanno cercato di condividere le loro esperienze personali dopo che loro stessi, o una persona cara, hanno subito danni medici dopo aver assunto il vaccino”.

Per esempio, TikTok ha rimosso in più occasioni i video postati da Holland in cui condivideva le sue esperienze personali relative alle lesioni causate dal vaccino COVID-19 e al processo di guarigione. TikTok ha dichiarato che i video violavano le “linee guida della comunità” per la pubblicazione di “contenuti violenti e grafici” e per problemi di “integrità e autenticità”.

Secondo la denuncia: “Questo caso mette in discussione il programma di censura di massa del governo e il ruolo scioccante che ha svolto (e svolge tuttora) nel garantire la soppressione dei punti di vista sfavorevoli ritenuti una minaccia per la sua agenda”.

Questa vasta impresa di censura ha coinvolto gli sforzi di una miriade di agenzie federali e di attori governativi (anche all’interno della stessa Casa Bianca) per indirizzare, costringere e, infine, lavorare di concerto con le piattaforme di social media per censurare, silenziare e segnalare come ‘disinformazione’ i discorsi che sono in conflitto con la narrativa preferita dal governo – compresi quelli che il governo riconosce esplicitamente come veri”.

Kim Mack Rosenberg, consulente legale esterno del Children Health Defense (CHD), ha dichiarato che la nuova causa è importante perché si trova “all’intersezione” tra il danno da vaccino COVID-19 e la censura COVID-19″.

La denuncia qui sostiene – come altri casi – un massiccio programma di censura per controllare la narrazione e promuovere la propaganda del governo sul COVID-19″, ha detto Mack Rosenberg a The Defender:

“Mettere a tacere coloro che sono stati danneggiati, come i querelanti in questo caso, proprio dai prodotti promossi – e in alcuni casi imposti – dal governo è particolarmente grave e causa un ulteriore, anche se diverso, danno a questi individui, i cui diritti del Primo Emendamento sono stati anch’essi violati”.

Inoltre, la censura di questi individui lesi danneggia il pubblico, privandolo di informazioni e discorsi importanti su questi temi”. Nel maggio 2022 il Missouri e la Louisiana hanno intentato una causa storica contro i funzionari di alto livello dell’amministrazione Biden per la presunta collusione con i giganti dei social media al fine di sopprimere la libertà di parola su argomenti come il COVID-19 e la sicurezza elettorale.

L’ex procuratore generale del Missouri, Eric Schmitt, sostiene che l’amministrazione Biden ha condotto “la più grande operazione di censura del discorso nella storia recente”, collaborando con le società di social media per sopprimere e censurare informazioni poi riconosciute come veritiere”.

A marzo, il presidente del CHD in congedo Robert F. Kennedy Jr. e il CHD hanno intentato una causa collettiva contro Biden, il dottor Anthony Fauci e altri alti funzionari dell’amministrazione e agenzie federali, sostenendo che “hanno condotto una campagna sistematica e concertata” per costringere le tre maggiori società di social media della nazione a censurare discorsi costituzionalmente protetti, compresi fatti e opinioni sui vaccini COVID-19. Commentando la nuova causa, Peggy Little, senior litigation counsel del NCLA, ha dichiarato:”

Gli americani danneggiati dai vaccini Covid approvati in via sperimentale vengono deplorati, messi a tacere, soppressi, diffamati e cancellati dal loro stesso governo per essersi rivolti ad altri semplicemente per condividere e ricevere informazioni fondamentali per il loro benessere fisico e mentale”.

“Gli attori governativi hanno fatto pressione, minacciato e costretto le società di social media a privare questi querelanti dei loro diritti di associazione e di parola sanciti dal Primo Emendamento. La soppressione di discorsi critici nei confronti del governo da parte degli stessi attori governativi che hanno imposto il vaccino è spaventosa”. “L’azione legale dell’NCLA mira a ripristinare le libertà civili di questi querelanti e il libero flusso di informazioni garantito dal Primo Emendamento per tutti gli americani. Non dobbiamo mai più perdere l’orientamento costituzionale durante una pandemia”.

Casey Norman, uno degli avvocati dell’NCLA che rappresenta Dressen e gli altri querelanti, è d’accordo. Ha detto che il governo sostiene di sopprimere la “cosiddetta disinformazione” per il bene della “sicurezza e del benessere pubblico”.

“Per fortuna”, ha aggiunto Norman, “il Primo Emendamento dice il contrario: il governo non può censurare i nostri clienti né indurre altri a farlo”.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: biden, civid, defender, denuncia, vaccini



Categoria: Generale