Fermare la Follia Green del Sindaco di Roma. Petizione di Pro Vita & Famiglia.

L’estensione del divieto di circolazione nella Fascia Verde è una misura che, come il Principe Giovanni del famoso cartone “Robin Hood”, metterà in ginocchio migliaia di famiglie della Capitale, soprattutto i nuclei appartenenti alle fasce economicamente più deboli. Conosco molte famiglie che compiono sacrifici eroici per il bene dei loro figli e della comunità che sarebbero messe in ginocchio dall’attuazione di questo folle e ideologico provvedimento. Marco, sai cosa succederà se non potrai permetterti di acquistare una nuova macchina? Ti sarà vietato effettuare spostamenti basilari come raggiungere il tuo posto di lavoro, accompagnare i tuoi figli a scuola e perfino recarti in ospedale! Anche perché l’attuazione della “ZTL green” non prevede alcun potenziamento del (già carentissimo) trasporto pubblico locale di Roma; e in più sarà accompagnata dall’installazione di 51 varchi elettronici di controllo degli accessi, pensati per impedire l’ingresso e il parcheggio ai veicoli considerati più inquinanti. Unisci la tua voce a quella di altre migliaia di cittadini: firma qui la petizione per chiedere all’Amministrazione Capitolina di recedere dal progetto di una “ZTL green” che minaccia la libertà e l’economia delle famiglie!