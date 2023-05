Covid, Non Dimenticare. Le Migliaia di Morti Utili a Vendere il Siero.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione due commenti di Arrendersi All’Evidenza (AAE) che a mio parere meritano di essere conosciuti a una platea più ampia di quella del Forum di Stilum Curiae, perché illustrano bene quanto è stato compiuto nel recente passato; e come sia necessario non dimenticare, anche se c’è (vedi Ronzulli, Zaia, Salvini e altri) vorrebbero che cadesse l’oblio su questa operazione criminale, in cui per propagandare un prodotto inefficace non si sono usati i mezzi a disposizione (Farmaci Antinfiammatori non Steroidei FANS, Idrossiclorochina) ed è stato prescritto u’suo di Tachipirina e vigile attesa, ammazzando così migliaia di pazienti che potevano essere salvati. Mentre i medici che protestavano contro questo scempio venivano sospesi, radiati, obbligati al silenzio. No, non si può passare un colpo di spugna sui morti e sulle persone danneggiate da un siero pericoloso. Senza tacere dei giornali, che hanno totalmente rinunciato per ragioni di finanza e di partito a svolgere la funzione critica di dubbio cui l’onestà professionale li avrebbe chiamati. Mascalzoni. Mentre le evidenze che emergono ogni settimana svelano complicità che non si possono non definire criminali. Buona lettura e diffusione.

Sei fragile (anziano o portatore di pluripatologie o entrambe le cose), sei solo.

Sei davanti alla TV che bombarda di notizie terroristiche.

In Cina muoiono a decine, il nuovo virus è in arrivo.

Ed eco i primi casi in Italia, la zona rossa…

E’ inverno, il periodo dell’influenza.

Ti viene la febbre… Che cosa sarà? Proprio “quello”?

In quella situazione ti dicono di aspettare.

Il medico non esce per disposizione ministeriale.

In pronto soccorso è meglio non andarci.

La febbre aumenta: ti dicono di prendere tachipirina.

Che abbassa la febbre, ma non è antinfiammatoria.

Il paracetamolo è un ossidante potente che consuma il preziosissimo glutatione, il miglior antiossidante che produciamo.

Adesso sappiamo che il problema dell’infezione da Covid è uno stress ossidativo, un’infiammazione.

E invece di spegnerlo abbiamo prima aspettato e poi ricorso a un distruttore di antiossidanti, senza essere antinfiammatorio. Abbassa solo la temperatura, il cui aumento fisiologicamente è deleterio per il virus.

In più hanno detto di non assumere antibiotici, inutili con i virus, ma non se sotto il virus, attendendo, si è sviluppata anche un’infezione batterica.

Adesso sì che stai proprio male e allora arrivano a prenderti, bardati come astronauti. Ti portano in una terapia intensiva, dove non potrai vedere più nessun parente. E dato che tutti ripetono a pappagallo che il problema è polmonare, ti intubano per attaccarti a un ventilatore. Per farlo ti danno dosi da cavallo di un sedativo, che deprime ulteriormente il respiro.

Ed ecco fioccare i morti, tanti più quanto maggiore è la disponibilità di ventilatori per intubare e forse il dosaggio di sedativi… Muori solo, non ti vede più nessuno. Ma non si fanno autopsie, secondo linea guida.

Meno male che qualcuno trasgredisce e inizia a capire: il problema è infiammatorio e gli antinfiammatori fanno bene. Sì, anche l’idrossiclorochina.

Ma sono passati già alcuni mesi, migliaia di morti, specialmente in alcune aree, dove non c’è stata maggior incidenza, ma sono stati più scrupolosi nell’applicare protocolli deleteri.

Dichiarato sul foglietto illustrativo (vedere Comirnaty) troviamo: “vaccino per la prevenzione di Covid-19”.

Lo fa attraverso una “immunizzazione attiva”, facendo produrre anticorpi dopo che l’istruzione genica mRNA (modificato rispetto a quello naturale) ha indotto le cellule dell’organismo a sintetizzare la proteina spike del tipo di quella virale.

Sulle confezioni è dichiarata una scadenza, ma ormai i fondi di magazzino si moltiplicano e così è stata autorizzata l’estensione della validità (immaginatevi se un supermercato lo facesse con lo yogurt).

Promettono, ma non mantengono: chi ha ricevuto il siero ha beneficiato pochissimo dell’immunizzazione attiva…

Immunizzano poco o nulla (tecnicamente non sono nemmeno vaccini) e quindi sono inefficaci o lo diventano in brevissimo tempo (svanendo l’iniziale effetto in poche settimane), lasciando addirittura meno protetto di prima l’organismo, determinando un indebolimento del sistema immunitario.

Questo succede anche con i “vaccini” bivalenti messi in circolazione nell’autunno del 2022, sebbene non ci fossero studi clinici a supporto.

Ad oggi la loro efficacia clinica è ancora senza valutazione, anche se molti medici di base si sono prodigati a consigliarne l’inoculo, perché “se anche non previene contagi, certamente previene le forme gravi”.

Domanda: ma perché dovrei soffrire forme gravi? Risposta: perché il tuo organismo non è preparato e perché non ci sono altre cure.

E invece succede che i sintomi peggiori li abbiano i vaccinati, tanto più con le nuove varianti che se ne fanno un baffo di istruzioni geniche datate che hanno anche rallentato la normale risposta immunitaria…

Peggio ancora se ci si cura male, anche se oggi non ci sono più gli integralisti che prescrivevano telefonicamente solo tachipirina e quindi adesso curano anche con veri antinfiammatori e all’occorrenza con antibiotici.

Il booster bivalente (quello “aggiornato” rispetto al ceppo virale originario, perchè proteggerebbe da Omicron) funziona peggio man mano che l’età aumenta: un anziano avrà una “protezione” del solo 38% che crolla al 21% in cinque mesi.

Si tratta di protezioni molto relative, perché computate rispetto a due o quattro dosi del vaccino originale, il quale però dava “protezione negativa” nel tempo!

Vale a dire: ti avevo portato sotto zero (meno protetto che se non fossi vaccinato) e con il booster ti prometto che ti riporto sopra lo zero!!!

Tornando alla lista dei lotti scaduti che sono stati riesumati fino a 18 mesi, tenete presente che si tratta di quelli così inefficaci da dare protezione negativa.

Qualcuno lo siringheranno ancora. Però intanto stanno preparandosi a rimpiazzare quell’istruzione con il bivalente. Del quale non ci sono studi, ma di cui si sa che l’efficacia svanisce molto in fretta.

In realtà non se la stanno bevendo in molti, ma le Autorità – la voce della scenzah- spingeranno in tal senso.

