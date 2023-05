RadioSpada, Roma, 2 de junio. Dos libros. Di Sorco, Tosatti, Valli

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo degli amici di RadioSpada che come potrete vedere riguarda anche il vostro blogger…buona lettura, diffusione, ed eventualmente presenza. Estimados StilumCuriales, ofrecemos a vuestra atención este artículo de nuestros amigos de RadioSpada que, como podrán ver, también concierne a vuestro blogger… feliz lectura, difusión y eventualmente presencia.

Como se anunció hace unos días, el 2 de junio se celebrará en Roma una “tarde radiospadista” en Horafelix, con una doble presentación: Galleria neovaticana (Marco Tosatti, prefacio de monseñor Carlo Maria Viganò, introducción de Maike Hickson) – Parole chiare sulla Chiesa (editado por Don Daniele Di Sorco, epílogo de Aldo Maria Valli). Dos volúmenes diferentes, ciertamente, pero que pueden ofrecer una visión común de la situación en la que se encuentra actualmente la Iglesia.

En la nota editorial del primero -que expone sin piedad una galería de conductas escandalosas del clero en el pontificado de Francisco, más o menos conocidas por el público- se escribía: “Este libro del laborioso Marco Tosatti, embellecido editorialmente por un prefacio de monseñor Carlo Maria Viganò, forma parte de la inagotable colección de materiales que servirán para escribir la historia de la Iglesia en los años venideros y aún más específicamente la historia de los años bergoglianos”. Con valentía y realismo, no recusamus laborem, no retrocedemos ante el peso de darla a la prensa, no retrocedemos frente a temas y asuntos ciertamente escabrosos y repugnantes, pero que pueden proporcionar a nuestros lectores otro ángulo desde el que observar la larga crisis DOCTRINAL que atraviesa la estructura eclesial. Una crisis moral que, por tanto, tiene su origen en cuestiones doctrinales.

Y es precisamente de las cuestiones doctrinales (“Por qué hay crisis, de dónde viene y cómo salir de ella”) que habla el segundo volumen: el Concilio, el “punto de inflexión” de Francisco, las nuevas tendencias de la Revolución, la infalibilidad, el magisterio, la resistencia al error, los precedentes de la crisis en la Iglesia, la validez de la abdicación de Ratzinger, la elección de Bergoglio, la actual “resistencia” al neomodernismo, la cuestión de los “ortodoxos” (o mejor dicho: de los cismáticos), y mucho más.

Si el hilo conductor que une estos dos libros es, por tanto, claro, más evidentes aún son las razones que determinaron la elección del lugar para presentarlos conjuntamente, a saber, Roma. Durante mucho tiempo, lectores y amigos nos han pedido que hiciéramos algo que también fuera más accesible para quienes viven en el centro y el sur de Italia: y he aquí que la capital de la cristiandad puede ser una buena solución.

¡No falten!

Publicado originalmente en italiano el 6 de mayo de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/05/06/radiospada-roma-2- giugno-due-libri-di-sorco- tosatti-valli/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

