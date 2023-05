L’OMS Chiude la Pandemia con la Bugia più Grossa di Tutte.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo del dott. Vernon Coleman, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

Del dottor Vernon Coleman

Chiunque sostenga che 20 milioni di persone sono morte a causa del covid-19 è un pazzo illuso, uno specialista della disinformazione o un allarmista che cerca di trasformare la peggiore bufala medica del mondo (ormai svanita) in una realtà storica.

In base ai dati ufficiali del governo, ritengo che il covid-19 (che ho sempre detto essere l’influenza ribattezzata) abbia ucciso molto meno di un milione di persone in tutto il mondo nel 2020 e nel 2021 (con i dati per i due anni combinati). Vale a dire, meno di 500.000 in ciascuno di questi due anni.

Dal momento che i dati dell’OMS mostrano che la normale influenza non commercializzata può uccidere 650.000 persone all’anno, e dal momento che non ci sono state praticamente morti per influenza nel 2020 e nel 2021 (i media tradizionali hanno riferito che l’influenza era temporaneamente scomparsa), è chiaro che il covid-19 è stato piuttosto MENO letale di un’influenza abbastanza ineccepibile. Ho già prodotto prove che dimostrano che, secondo i dati del governo britannico, il covid-19 non è stato peggiore dell’influenza nel Regno Unito. E i dati sulla mortalità mostrano che i tassi di mortalità nel 2020 non sono stati peggiori del solito.

La cifra dell’OMS di 20 milioni di morti si basa su dati assurdi e falsi, in base ai quali i pazienti deceduti dopo un test PCR positivo (ma inutile) sono stati indicati come morti di covid-19 anche se non avevano alcun sintomo di covid-19 ed erano morti in un incidente d’auto, investiti da un autobus o morti per malattie cardiache. I governi di tutto il mondo hanno ammesso che le cifre erano esagerate. In alcuni Paesi, gli ospedali sono stati corrotti per sovradiagnosticare la covidenza-19.

Sarei felice di discutere queste cifre con un alto rappresentante dell’OMS in diretta, alla televisione o alla radio nazionale. Ma temo che, come al solito, nessuno accetterà di discuterne. Non lo faranno perché io ho ragione e loro hanno torto e sanno che saranno messi in imbarazzo e che l’intero imbroglio covino sarà screditato. I media, indiscussi fino alla fine, pubblicheranno e condivideranno la cifra di 20 milioni come se fosse reale. Nessuna stazione televisiva o radiofonica oserà permettere un dibattito vero e proprio, perché hanno passato tre anni a raccontare bugie.

Infine, se la bufala del Covid-19 è ufficialmente finita, perché i medici continuano a somministrare il Covid-19? E perché il personale sanitario indossa abitualmente maschere facciali?

