Fanatismo degli Ecozeloti, Nuovo Vero Oscurantismo anti-Scienza.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, uno degli elementi che mi colpisce di più in questo periodo è il sovrano disprezzo del metodo scientifico da parte di quelli che se ne propongono come assertori. L’abbiamo visto con il Covid-19 – mortalità pari a quella di una influenza stagionale, e sono dati confermati. L’abbiamo visto con le mascherine – persino Matteo Pfizer Bassetti ha ammesso che per quanto riguarda il contagio averla o non averla non fa differenza; e contro ogni logica Schillaci, l’avatar di Speranza ha lasciato la decisione di imporla a aziende sanitarie, perpetuando il clima di terrore…Da trent’anni la temperatura si sta abbassando, però gli interessati urlano al riscaldamento globale e alle responsabilità umane nel cambio climatico, senza ascoltare quello che dicono gli scienziati onesti. E c’è chi lancia l’allarme siccità, trovando facile preda nelle menti dei giovani gretini. Vi offriamo qui sotto il commento di Raffaele Gennaccari, che ringraziamo di cuore, che abbiamo letto sui sociale e che ci sembra molto interessante. Buona lettura e diffusione.

La “giovane attivista” di Ultima Generazione che sclera in diretta da Formigli, che vorrebbe impedire ad un altro ospite di parlare e che, non venendo accontentata, malgrado la scenata e le motivazioni francamente imbarazzanti che urla, lascia con sdegno la trasmissione, non dimostra immaturità e irragionevolezza.

Dimostra che questi ragazzi sono stati formati a reagire nel modo considerato corretto dai loro manovratori: impedire il contradditorio; ridurre al silenzio chi metta in dubbio la loro narrazione; boicottare, infamare e vilipendere chi è portatore di un controfattuale concreto.

La follia ecozelota si poggia su postulati fideistici che sono ampiamente smentiti dagli studi che numerosissimi scienziati – ben poco celebrati e rilanciati dalla propaganda battente – hanno illustrato per dimostrare l’assurdo dell’origine antropica dei cambiamenti del clima terrestre.

Come già visto per la pandemia, il copione prevede che, a fronte di una minaccia incombente e drammatica, la colpa del suo verificarsi sia tutta imputabile ai singoli e al loro “egoistico stile di vita”. E l’unico modo per scongiurare il disastro sia il sacrificio di quello stile di vita e l’accollarsi dei costi spropositati delle misure alternative.

Per questo, guai se si diffondesse anche solo il dubbio che ciò che viene raccontato fosse anche solo in parte da smentire.

Per questo chi ha figli in età scolare tocca con mano il livello pesantissimo dell’indottrinamento previsto dalla “Agenda 2030”.

Per questo Miss Ultima Generazione reagisce istericamente di fronte a chi ha studiato per 50 anni fenomeni dei cui segreti meccanismi lei ritiene essere una delle poche depositarie.

Perché siamo di fronte ad una religione, con i suoi grandi sacerdoti, le sue vestali, la folla impaurita e adorante, i capri espiatori da sacrificare.

