AIDS e Tumori post-Siero: Aumento Esponenziale. Dati Ufficiali USA.

I dati ufficiali resi disponibili dal governo degli Stati Uniti e dai Centri per il Controllo delle Malattie suggeriscono fortemente che gli americani completamente vaccinati potrebbero sviluppare la Sindrome da Immunodeficienza Acquisita o una malattia simile che sta decimando il sistema immunitario innato. Ma non sono soli, perché altri dati resi disponibili dal governo britannico e dal governo canadese suggeriscono che anche la popolazione vaccinata di questi due Paesi sta sviluppando questa condizione debilitante.

È opinione comunemente errata che la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) sia causata solo dal virus dell’HIV. Questo non è vero. L’immunodeficienza acquisita (o secondaria) è una delle principali cause di infezioni negli adulti. Questi disturbi da immunodeficienza colpiscono il sistema immunitario in parte o nella sua interezza, rendendo il corpo un facile bersaglio per diverse malattie e infezioni. (Fonte) Quando i disturbi da immunodeficienza colpiscono il sistema immunitario, l’organismo non è più in grado di combattere batteri e malattie. (Fonte) Diversi fattori ambientali possono causare disturbi da immunodeficienza secondaria. (Fonte) Alcuni di essi sono comuni: Radiazioni o chemioterapia, che possono portare a un disturbo da immunodeficienza secondaria noto come neutropenia. Infezioni dovute al virus dell’immunodeficienza umana (HIV), che possono causare la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). Leucemia, un tumore che inizia nelle cellule del midollo osseo e che può portare all’ipogammaglobulinemia, un tipo di immunodeficienza secondaria. Malnutrizione, che colpisce fino al 50% delle popolazioni dei Paesi sottosviluppati e rende le persone vulnerabili alle infezioni respiratorie e alla diarrea. Ma alcune delle cause meno comuni includono farmaci o medicinali. (Fonte) È quindi perfettamente possibile che un farmaco o una medicina causino la sindrome da immunodeficienza acquisita, e i dati pubblicati dal governo degli Stati Uniti e dai Centri per il controllo delle malattie (CDC) suggeriscono fortemente che le iniezioni di Covid-19 dovrebbero essere aggiunte all’elenco. Per mesi e mesi, i dati ufficiali provenienti dal Regno Unito e dal Canada hanno insinuato con forza che la popolazione vaccinata sta sviluppando una nuova forma di AIDS. Questo perché le iniezioni di Covid-19 stanno dimostrando di avere un’efficacia negativa nel mondo reale, il che implica che stanno causando danni al sistema immunitario naturale. Ecco una tabella che mostra i tassi di casi per 100.000 in base allo stato di vaccinazione in Inghilterra dalla settimana 51 del 2021 alla settimana 12 del 2022.

I tassi di casi per 100.000 persone sono stati più alti tra la popolazione con tripla vaccinazione in questi 3 mesi, ad eccezione dei giovani tra i 18 e i 29 anni solo nella terza settimana e dei minori di 18 anni in tutti e 3 i mesi. Ora che conosciamo i tassi di casi, possiamo utilizzare la semplice formula di efficacia del vaccino di Pfizer per calcolare l’efficacia del vaccino Covid-19 nel mondo reale tra i tripli vaccinati. Tasso di casi non vaccinati – Tasso di casi vaccinati / Tasso di casi non vaccinati x 100

Questo non è affatto vicino all’efficacia del 95% dichiarata da Pfizer, vero? Tuttavia, l’efficacia del vaccino non è una vera e propria misura del vaccino, ma della performance del sistema immunitario di chi riceve il vaccino rispetto alla performance del sistema immunitario di una persona non vaccinata. Utilizzando le percentuali di casi fornite dall’UKHSA, possiamo anche calcolare le prestazioni del sistema immunitario.

Potete leggere qui la nostra indagine completa sui dati del Regno Unito. Anche i dati del governo canadese mostrano la stessa situazione. Ecco un grafico che mostra l’efficacia del vaccino Covid-19 nel mondo reale in Canada contro le infezioni, i ricoveri ospedalieri e i decessi.

Potete leggere qui la nostra indagine completa sui dati canadesi. Ovviamente i dati del Regno Unito e del Canada implicano solo l’esistenza di un problema serio, ma non significano necessariamente che si rifletta in termini di malattie e sofferenze associate alla sindrome da immunodeficienza acquisita. Purtroppo, però, i dati ufficiali del governo statunitense e del CDC lo fanno. Il CDC ospita un Vaccine Adverse Event Reporting System (Sistema di segnalazione degli eventi avversi ai vaccini) in cui possono essere segnalate le reazioni avverse ai vaccini. Il database completo è disponibile qui. Il database contiene le reazioni avverse segnalate per tutti i vaccini disponibili negli Stati Uniti, a partire dal 1950. Abbiamo quindi effettuato una ricerca nel database per verificare la presenza di malattie e infezioni comuni associate alla sindrome da immunodeficienza acquisita, ed ecco cosa abbiamo trovato. Il CDC ha una pagina utile che elenca le “infezioni opportunistiche associate all’AIDS” e che può essere consultata qui. Ecco un’istantanea dell’elenco fornito.

L’elenco delle malattie associate all’AIDS è incredibilmente lungo, per cui abbiamo selezionato le seguenti. Tumori che definiscono l’AIDS Infezione da herpes Disturbi immunitari acquisiti, tra cui la sindrome da immunodeficienza acquisita Encefalopatia (malattia cerebrale associata all’AIDS) Infezioni batteriche/fungine associate all’AIDS (candidosi, coccidioidomicosi, criptococcosi) Sepsi Miocardite e pericardite La miocardite e la pericardite non sono ufficialmente associate all’AIDS, ma sono comunque disturbi autoimmuni che derivano dall’attacco del sistema immunitario al cuore. Essendo queste due condizioni una delle uniche reazioni avverse associate alla vaccinazione Covid-19 a essere pubblicizzate dagli enti regolatori, meritavano sicuramente un’analisi più approfondita. Per cominciare, abbiamo effettuato una ricerca sui tumori che definiscono l’AIDS e che sono stati segnalati come reazioni avverse. Abbiamo prima effettuato una ricerca delle reazioni avverse a tutti i vaccini per anno, e poi delle reazioni avverse alle iniezioni di Covid-19. Ecco come il CDC visualizza i risultati.

Abbiamo estratto i risultati visualizzati dal CDC per creare i nostri grafici più facili da capire, quindi non visualizzeremo la versione del CDC dei risultati per altre malattie associate all’AIDS. Ma non dimenticate che potete verificare voi stessi i risultati sul sito del CDC Wonder, qui. Il grafico seguente mostra il numero di tumori comuni solitamente associati all’AIDS che sono stati segnalati a VAERS come reazioni avverse a tutti i vaccini (compresi i vaccini Covid-19) in base all’anno segnalato e ai soli vaccini Covid-19 in base all’anno segnalato.

Nuovo paragrafoCome si può vedere, c’è stato un enorme aumento delle segnalazioni nel 2021 e nel 2022, con la stragrande maggioranza attribuita alle iniezioni di Covid-19. Il numero medio di tumori comuni associati all’AIDS segnalati come reazioni avverse a qualsiasi vaccino tra gli anni 2000 e 2020 è pari a 21,3. Il numero totale di tumori comuni associati all’AIDS segnalati come reazioni avverse nel 2021 era di 430. Ciò rappresenta un aumento del 1919%. È tuttavia importante notare che non tutte le reazioni avverse vengono segnalate al VAERS. Infatti, il CDC ha ammesso che solo dall’1 al 10% delle reazioni avverse viene effettivamente segnalato al sistema. Ma una brillante analisi condotta da Jessica Rose Phd stima accuratamente che il fattore di sotto-segnalazione sia di almeno 41,3. Si veda qui. Il grafico seguente mostra il numero di disordini immunitari acquisiti, tra cui l’AIDS, che sono stati segnalati al VAERS come reazioni avverse a tutti i vaccini (compresi i vaccini Covid-19) in base all’anno di riferimento e ai soli vaccini Covid-19 in base all’anno di riferimento.

Anche in questo caso si è registrato un enorme aumento delle segnalazioni nel 2021 e nel 2022, la maggior parte delle quali sono state attribuite alle iniezioni di Covid-19. Il numero medio di disordini immunitari acquisiti segnalati come reazioni avverse a qualsiasi vaccino tra il 2000 e il 2020 equivale a 31. Il numero totale di disordini immunitari acquisiti segnalati come reazioni avverse nel 2021 è stato di 386. Ciò rappresenta un aumento del 1145%. Il grafico seguente mostra il numero di infezioni/complicanze da herpes che sono state segnalate a VAERS come reazioni avverse a tutti i vaccini (compresi i vaccini Covid-19) in base all’anno in cui sono state segnalate e ai soli vaccini Covid-19 in base all’anno in cui sono state segnalate.

Immaginiamo che stiate iniziando a vedere lo schema? Un altro enorme aumento nel 2021 e 2022. Il numero medio di infezioni da herpes segnalate come reazioni avverse a qualsiasi vaccino tra il 2000 e il 2020 equivale a 926. Il numero totale di infezioni da herpes segnalate come reazioni avverse nel 2021 è stato di 18.336. Ciò rappresenta un aumento del 1880%. Il grafico seguente mostra il numero di casi di encefalopatia segnalati a VAERS come reazioni avverse a tutti i vaccini (compresi i vaccini Covid-19) in base all’anno di riferimento e ai soli vaccini Covid-19 in base all’anno di riferimento.

L’encefalopatia è il risultato di un danno al cervello ed è nota anche come complesso AIDS-demenza. Il numero medio di casi di encefalopatia segnalati come reazioni avverse a qualsiasi vaccino tra gli anni 2000 e 2020 è pari a 39,6. Il numero totale di casi di encefalopatia segnalati come reazioni avverse nel 2021 è stato pari a 745. Ciò rappresenta un aumento del 1781%. Il grafico seguente mostra il numero di infezioni da candidiasi, coccidioidomicosi e criptococcosi segnalate a VAERS come reazioni avverse a tutti i vaccini (compresi i vaccini Covid-19) in base all’anno in cui sono state segnalate e ai soli vaccini Covid-19 in base all’anno in cui sono state segnalate.

Il numero medio di infezioni batteriche/micotiche associate all’AIDS segnalate come reazioni avverse a qualsiasi vaccino tra gli anni 2000 e 2020 è pari a 15. Il numero totale di infezioni batteriche/micotiche associate all’AIDS segnalate come reazioni avverse nel 2021 è stato di 382. Ciò rappresenta un aumento del 2447%. Il grafico seguente mostra il numero di casi di sepsi segnalati a VAERS come reazioni avverse a tutti i vaccini (compresi i vaccini Covid-19) in base all’anno in cui sono stati segnalati e ai soli vaccini Covid-19 in base all’anno in cui sono stati segnalati.

La sepsi è la risposta estrema dell’organismo a un’infezione. È un’emergenza medica pericolosa per la vita. La sepsi si verifica quando un’infezione già presente scatena una reazione a catena in tutto il corpo. Le infezioni che portano alla sepsi iniziano più spesso nei polmoni, nel tratto urinario, nella pelle o nel tratto gastrointestinale. Il numero medio di casi di sepsi segnalati come reazioni avverse a qualsiasi vaccino tra il 2000 e il 2020 equivale a 75. Il numero totale di casi di sepsi segnalati come reazioni avverse nel 2021 è stato di 1593. Ciò rappresenta un aumento del 2024%. Il grafico seguente mostra il numero di casi di miocardite e pericardite segnalati a VAERS come reazioni avverse a tutti i vaccini (compresi i vaccini Covid-19) in base all’anno di riferimento e ai soli vaccini Covid-19 in base all’anno di riferimento.

La miocardite è un’infiammazione del muscolo cardiaco. La pericardite è un’infiammazione delle sacche protettive che circondano il cuore. Entrambe sono condizioni autoimmuni ed entrambe sono state pubblicizzate dagli enti regolatori come possibili reazioni avverse alle iniezioni di Covid-19, soprattutto tra i maschi più giovani. Il numero medio di casi di mio/pericardite segnalati come reazioni avverse a qualsiasi vaccino tra il 2000 e il 2020 è pari a 46. Il numero totale di disordini immunitari acquisiti segnalati come reazioni avverse nel 2021 è stato di 15.555 casi. Ciò rappresenta un aumento del 33.715%. Sconvolgente, vero? Il grafico seguente mostra la percentuale di tutte le suddette reazioni avverse associate all’AIDS segnalate al VAERS per tutti i vaccini, per anno –

Il 51% di tutte le reazioni avverse associate all'AIDS segnalate a partire dal 2000 sono state segnalate nel 2021, e un ulteriore 16% è stato segnalato finora nel 2022. Dobbiamo davvero credere che si tratti solo di una sfortunata coincidenza? O stiamo assistendo alla denuncia da parte del pubblico americano ai Centri per il controllo delle malattie che le iniezioni di Covid-19 stanno causando lo sviluppo della sindrome da immunodeficienza acquisita? I dati ufficiali provenienti dal Regno Unito e dal Canada suggerivano già con forza che le iniezioni di Covid-19 stavano causando lo sviluppo di questa patologia debilitante nei vaccinati, grazie all'evidenza di un'efficacia negativa del vaccino e di prestazioni negative del sistema immunitario. Ma ora i dati ufficiali del governo degli Stati Uniti e dei Centri per il Controllo delle Malattie confermano che probabilmente stiamo assistendo allo sviluppo della sindrome da immunodeficienza acquisita da parte dei vaccinati, con un aumento delle malattie e delle infezioni associate all'AIDS segnalate al VAERS compreso tra l'1145% e il 33.715% nel 2021, dopo l'introduzione delle iniezioni di Covid-19.

