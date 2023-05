Le “Terre rare” e il Grande Inganno delle Auto Elettriche.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Il Nuovo Arengario, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

Un intervento dell’eurodeputato Alessandro Panza, che fornisce dati e numeri per capire l’assurdità del progetto europeo che pretende di imporre a breve l’uso delle automobili elettriche. A fronte dei dati forniti da Panza è legittimo chiedersi se alla base di certe scelte europee ci sia solo una profonda ignoranza (che già sarebbe grave) e non anche la malafede di chi delibera non sulla base di interessi comuni e veri, ma per obbedienza a direttive indiscutibili.

L’intervento di Panza, come vedete, non è recentissimo; non è stato censurato, ma molto semplicemente ignorato dai mezzi di informazione, come succede per la maggior parte degli interventi che dissentono dalla linea del “Tutti insieme appassionatamente”. A noi è stato appena segnalato e ci affrettiamo a proporlo ai nostri lettori.

A tutti buon ascolto e buona diffusione. Ad Alessandro Panza un ringraziamento per la sua esemplare chiarezza.

PD

.

§§§

